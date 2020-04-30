Кабмин опубликовал постановление об открытии продуктовых рынков

Кабинет министров опубликовал решение об открытии рынков в Украине.

Соответствующий документ размещен на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ

Согласно постановлению, разрешается работа продуктовых рынков при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных главным санитарным врачом Украины.

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Кроме того, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина должна обеспечить: