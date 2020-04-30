Проценты по действующим кредитам бизнесу будут платить при сохранении им рабочих мест и зарплат, - Петрашко

Правительство еще больше расширило возможности рефинансирования действующих кредитов бизнеса при сохранении рабочих мест и зарплат наемным работникам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Мы продолжаем адаптировать нашу основную программу поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" под реалии и запросы предпринимателей. Мы решили, что государство поможет предпринимателям сохранять не только свое дело как таковое, но и персонал, который задействован в реализации, ведь в большинстве случаев деятельность малого и среднего бизнеса обеспечивается именно людьми и их вкладом в это дело. Мы поможем удержать не только рабочие места, но и достойный уровень оплаты труда", - подчеркнул он.

Согласно новым изменениям, компенсация ставки по действующим кредитам до 0% будет доступна при условии сохранения не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта 2020. Это условие должно сохраняться в течение всего срока получения именно этой государственной поддержки. Кроме того, можно будет рефинансировать больший объем кредита, также повышен лимит оборота на группу связанных компаний в 10 млн евро. Поэтому большее количество предпринимателей сможет податься на эту программу.

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