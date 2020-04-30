Проценты по действующим кредитам бизнесу будут платить при сохранении им рабочих мест и зарплат, - Петрашко
Правительство еще больше расширило возможности рефинансирования действующих кредитов бизнеса при сохранении рабочих мест и зарплат наемным работникам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, об этом заявил министр Игорь Петрашко.
"Мы продолжаем адаптировать нашу основную программу поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" под реалии и запросы предпринимателей. Мы решили, что государство поможет предпринимателям сохранять не только свое дело как таковое, но и персонал, который задействован в реализации, ведь в большинстве случаев деятельность малого и среднего бизнеса обеспечивается именно людьми и их вкладом в это дело. Мы поможем удержать не только рабочие места, но и достойный уровень оплаты труда", - подчеркнул он.
Согласно новым изменениям, компенсация ставки по действующим кредитам до 0% будет доступна при условии сохранения не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала по сравнению с состоянием предприятия на 1 марта 2020. Это условие должно сохраняться в течение всего срока получения именно этой государственной поддержки. Кроме того, можно будет рефинансировать больший объем кредита, также повышен лимит оборота на группу связанных компаний в 10 млн евро. Поэтому большее количество предпринимателей сможет податься на эту программу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Гуманітарний груз», який з помпою зустрічав найвеличніший потерпілий розводіла, продають у мережі «Епіцентр». Про те кіно для лохів вийшло у Вови красиве.
Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль
vAnilla Love t:
Перевод: Провительство НЕ будет выпускать граждан. (Граждане закончились весной 2019) Но готово продавать р@бов
Первый Зе-рынок р@бов будет торжественно открыт Президентом в Херсоне - в стиле Миссиссипи 18 века.
Презентацию сделает Сивохо
Дизайн - Алан Бадоев
Билетики - у Ермака
В Лондон не отпустили самолёт с гражданами Украины?
Нечего жировать,рабы, все батрачьте за копейки теперь в Украине на РАхметова. Вы же все преп#зденты
Oleksii Osypenko:
Були господарями у своїй країні.
Вибрали слуг народу.
Стали рабами слуг.
Доля все ж має почуття гумору.
Житомирянин:
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" призначили директором департаменту ГУР МОУ
було в нас колись опг "сім'я", зара опг "квартал". І ця ***** пройде.
Portobello:
95-й квартал просочился в сбу и гур моу, вместо того, чтобы сбу и гур моу просочились в 95-й квартал и прикрыли его к херам
Петр Петров:
На Г+Г сменили методичку: коломойщица Мосейчук, которая много лет плодила фейки и поливала Украину грязью и приводила слуг к власти, сделала круглые глаза и начала спрашивать"А кто это сделал?"
Пухнастий українобот:
Наверное хорошо, что Порошенко не президент ведь он может спокойно и молча помогать медикам и тратить миллионы на здравоохранение. Если бы он был президентом, это бы назвали пиаром и бизнесом на крови. Глупый Порох, а мог бы Испании помочь, как наш "гарант", а он своим помогает
Ivanna Klympush:
Г+Г договорився вже до "секретних біологічних лабораторій" НАТО в Україні, так і до воскресіння "розп'ятого трирічного хлопчика" недовго.
Це в тренді ватно-совкової політики нинішніх керівників країни, за провідництва яких активно руйнується правда Майдану та честь волонтерів
Юрій Каракай:
З обранням Зеленського гасло «Слава Україні» набуло глузливо-знущальної конотації, викликаючи відчуття ганьби у деморалізованого населення. Нестерпно соромно іудам згадувати зраджених героїв. У відповідь вони ніяковіють і гидко всміхаються.