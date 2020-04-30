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Задолженность по коммуналке в Киеве составляет почти 6 млрд грн, это может привести к перебоям с предоставлением услуг, - Кличко

Задолженность по коммуналке в Киеве составляет почти 6 млрд грн, это может привести к перебоям с предоставлением услуг, - Кличко

Тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, из-за ограничительных мер, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это - очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что прежде всего деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на - зарплату десятков тысяч тепловиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10% заболевших киевлян - медики, всего у 148 медработников Киева подтвержден COVID-19, - Кличко

Автор: 

долг (1151) Киев (25710) Кличко Виталий (4654) коммунальные услуги (350)


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Топ комментарии
+14
А вы еще карантин продлите, и никто совсем поатить не будет .
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30.04.2020 12:34 Ответить
+6
Поетому нужно еще поднять цены на електроенергию чтобы Ахметов был довольный?
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30.04.2020 12:38 Ответить
+5
да пошёл ты. не мешай со своей ерундой справлять шабаш вирусобесия... кстати, напомню ещё разок: эта ночь Вальпургиева
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30.04.2020 12:34 Ответить
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да пошёл ты. не мешай со своей ерундой справлять шабаш вирусобесия... кстати, напомню ещё разок: эта ночь Вальпургиева
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30.04.2020 12:34 Ответить
А вы еще карантин продлите, и никто совсем поатить не будет .
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30.04.2020 12:34 Ответить
Здесь даже не в карантине дело ,а в самих тарифах.
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30.04.2020 15:48 Ответить
И это тоже
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30.04.2020 18:27 Ответить
У некоторых уже закончились.
Некоторым даже совет зарабатывать жопой депутат давал.
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30.04.2020 12:48 Ответить
Усьо буде Аргентина 2001..?
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30.04.2020 12:35 Ответить
фигня вопрос, цифры подтасованы
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30.04.2020 12:54 Ответить
А балдеть, за март платежка еще дороже пришла чем за теплый февраль. Почему при плюсовой зиме платежка. как при -18 в прошлом году ?
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30.04.2020 12:35 Ответить
ЗЕленые барыги, Сэр.
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30.04.2020 12:57 Ответить
Поетому нужно еще поднять цены на електроенергию чтобы Ахметов был довольный?
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30.04.2020 12:38 Ответить
А що ви хотіли, коли презедент Коломойського, а прмьєр Ахметова?
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30.04.2020 12:40 Ответить
Теперь понятно почему при Свыне тариф на ликтричество подняли вшестеро
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30.04.2020 12:43 Ответить
У зебілів був цілий рік виправити, але вони ще більше злигались з олігархами - нарід радіє і оргазмує.
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30.04.2020 12:54 Ответить
бо путен нападав і нападав )))
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30.04.2020 13:48 Ответить
и антимонопольный комитет на прикорме)))
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30.04.2020 12:55 Ответить
Очевидно же, чем дольше эта ситуация будет продолжатся, тем больше будут долги за комуналку. Чем людям платить, если денег нет. А запасы далеко не у всех.
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30.04.2020 12:42 Ответить
Восемь тысяч гривен долга по ЖКХ на каждую семью из 4-х человек - это больше похоже на гражданское неповиновение, так недолго и до массовых беспорядков дойти.
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30.04.2020 12:42 Ответить
Правильно мыслите! Именно неповиновение. А с чено вдруг платить? В банк стоит очередь - весь день можно простоять. Транспорт только по пропускам.
Никакой вопрос с жкх невозможно решить.
В результате- плачу за такси и взятки.
Цены на продукты и лекарства выросли на 10-20%.
Пошли все лесом
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30.04.2020 12:48 Ответить
При этом армия чиновников с зарплатой 47000 грн. в месяц особых проблем с оплатой ЖКХ иметь не должна, но платить всё равно не будет.
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30.04.2020 13:03 Ответить
Так они еще и не работали, потому что были закрыты на карантин
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30.04.2020 13:08 Ответить
Та это у них пособие по безработице такое, по рекомендации кабмина, но это только лишь рекомендация.
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30.04.2020 13:13 Ответить
Заборгованість за комуналку в Києві становить майже 6 млрд грн, це може призвести до перебоїв з наданням послуг, - Кличко - Цензор.НЕТ 862
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30.04.2020 12:48 Ответить
Заборгованість за комуналку в Києві становить майже 6 млрд грн, це може призвести до перебоїв з наданням послуг, - Кличко - Цензор.НЕТ 9861
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30.04.2020 12:49 Ответить
Обслуживающая олигархов дебильная зе-власть уже просто опасна для жизни людей..
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30.04.2020 12:51 Ответить
И всегда ЭТА новость - неправда. Потому что они данные в начале месяца на прошлый месяц. А люди в основном платят до 20 числа. За двадцать дней этот типа долг улетучится, но никто и не вспомнит, а "перебои с услугами" они уже сами себя оправдали.
ТАК ВСЕГДА ДЕЛАЮТ.
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30.04.2020 12:53 Ответить
Например новость за 3.05.2018
https://censor.net/news/3064336/zadoljennost_ukraintsev_za_kommunalku_vyrosla_do_rekordnyh_427_mlrd_griven
Задолженность считается на начало месяца. А коммуналка оплачивается до 20 числа.
Хватит уже лицемерить....) Каждый год на майские нам вывешивают эти типа долги...)
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30.04.2020 13:05 Ответить
Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн
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30.04.2020 13:44 Ответить
Так зебил обещал "покращення" в виде понижения тарифов на ком.услуги в том числе.Мажьте теперь на хлебушек,хых)))
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30.04.2020 12:58 Ответить
эта бюрократическая дурость не зависит от того, кто у власти...)
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30.04.2020 13:06 Ответить
олигархи захватили все средства генерации энергии и обложили нас данью.
не платить им - наш священный долг.
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30.04.2020 13:10 Ответить
Пидалик, все финансовые вопросы к Ляшку и Шмыгалю. у них проси. нарид на карантине.
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30.04.2020 13:13 Ответить
плати не плати,а перебои будут
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30.04.2020 13:24 Ответить
Почему в домах без счётчиков отопления,за 1 вы.м. насчитывают по 36 гривен?И плюс к этому за неработающие счётчики пришла оплата за обслуживание этого счётчика? За эти липовые бредовые начисления я платить не собираюсь.пошли на куй.
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30.04.2020 13:27 Ответить
Много моих знакомых не платят за эти фуфловые,липовые начисления.
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30.04.2020 13:30 Ответить
А какие услуги сейчас? Тепла нет, воды горячей почти нет, дворы не убираются.
Остались: электроэнергия, газ и вывоз мусора. За это нужно платить, если пользуешься!
А платить сетевикам за несуществующий сервис постоянную плату круглый год - это вообще надувательство граждан, которое пока власть не хочет пересматривать. Если я не пользуюсь, например, электроэнергией, почему я должен платить этот оброк?
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30.04.2020 14:21 Ответить
зелені розділили вартість матеріалів і енергії, що доставляються електропроводами і трубо проводами і вартість послуг транспортування і обслуговування. І впринципі це - було б правильно. З одним але... Вартість доставки газу брали по обьємам 2019 року. Хоча постанова нкре не говориить про 2019 рік. І виходить, що хто економив на опаленні газом, використовуючи дрова (теж не безкоштовно), весь 2019 рік та 2018 - ті платять явно меншу суму, а хто став економити лише у 2020 році - мусть платити за доставку і обслуговування суму більшу ніж за сам газ. Бо їм бачите треба особливо не напружуючись отримувати зраплати і навіть прибуток вже запланований.
Перевірки справді собівартості робіт як я розумію нкре не робила з принципу: нікуди лохи не дінуться, будуть платити. Адже за газ добутий приватними і державними компаніями на території України платять ціну взяту із стелі.
Те саме можна говорити і про електроенергію. Атомні найдешевші відключають, зате теплові ахметівські аж гудуть. Ще й зелена енергетика тягне із нашого карману. 73% н бачуть своєї вини в тому, що зробили себе разом.
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30.04.2020 15:05 Ответить
Так подними тариф в угоду Гудка и вообще будем жить в темноте с кострами в квартирах .Ждем цирка под куполом !
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30.04.2020 15:59 Ответить
А отключать за долги воду, газ, электричество - не пробовали? Попробуйте - помогает.
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30.04.2020 16:08 Ответить
 
 