Задолженность по коммуналке в Киеве составляет почти 6 млрд грн, это может привести к перебоям с предоставлением услуг, - Кличко
Тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"К сожалению, из-за ограничительных мер, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это - очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - отметил мэр Киева.
Он подчеркнул, что прежде всего деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на - зарплату десятков тысяч тепловиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Некоторым даже совет зарабатывать жопой депутат давал.
Никакой вопрос с жкх невозможно решить.
В результате- плачу за такси и взятки.
Цены на продукты и лекарства выросли на 10-20%.
Пошли все лесом
ТАК ВСЕГДА ДЕЛАЮТ.
https://censor.net/news/3064336/zadoljennost_ukraintsev_za_kommunalku_vyrosla_do_rekordnyh_427_mlrd_griven
Задолженность считается на начало месяца. А коммуналка оплачивается до 20 числа.
Хватит уже лицемерить....) Каждый год на майские нам вывешивают эти типа долги...)
не платить им - наш священный долг.
Остались: электроэнергия, газ и вывоз мусора. За это нужно платить, если пользуешься!
А платить сетевикам за несуществующий сервис постоянную плату круглый год - это вообще надувательство граждан, которое пока власть не хочет пересматривать. Если я не пользуюсь, например, электроэнергией, почему я должен платить этот оброк?
Перевірки справді собівартості робіт як я розумію нкре не робила з принципу: нікуди лохи не дінуться, будуть платити. Адже за газ добутий приватними і державними компаніями на території України платять ціну взяту із стелі.
Те саме можна говорити і про електроенергію. Атомні найдешевші відключають, зате теплові ахметівські аж гудуть. Ще й зелена енергетика тягне із нашого карману. 73% н бачуть своєї вини в тому, що зробили себе разом.