Задолженность по коммуналке в Киеве составляет почти 6 млрд грн, это может привести к перебоям с предоставлением услуг, - Кличко

Тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, из-за ограничительных мер, люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло также на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд гривен. Это - очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг. Напомню, что срок действия скидки в 10 процентов теперь продлен до 30 числа каждого месяца", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул, что прежде всего деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа, реконструкцию устаревших теплотрасс, которые необходимо ремонтировать до начала нового отопительного сезона. А также на - зарплату десятков тысяч тепловиков.

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