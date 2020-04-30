Дарницкий район второй день подряд лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 19 новых случаев. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +7 (всего 134)

- Дарницкий - +19 (219)

- Деснянский - +3 (122)

- Днепровский - +4 (127)

- Оболонский - +7 (92)

- Печерский - + 5 (317)

- Подольский - +4 (67)

- Святошинский - +3 (78)

- Соломенский - + 6 (140)

- Шевченковский - +2 (105)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировано 60 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1401 заболевших, - Кличко

Напомним, что в течение 28 апреля в Дарницком районе Киева коронавирус был подтвержден у 13 человек.







