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Новости Коронавирус и карантин
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Дарницкий район второй день подряд лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 19 новых случаев. КАРТА

Дарницкий район второй день подряд лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 19 новых случаев. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +7 (всего 134)
- Дарницкий - +19 (219)
- Деснянский - +3 (122)
- Днепровский - +4 (127)
- Оболонский - +7 (92)
- Печерский - + 5 (317)
- Подольский - +4 (67)
- Святошинский - +3 (78)
- Соломенский - + 6 (140)
- Шевченковский - +2 (105)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве зафиксировано 60 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1401 заболевших, - Кличко

Напомним, что в течение 28 апреля в Дарницком районе Киева коронавирус был подтвержден у 13 человек.

Дарницкий район второй день подряд лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 19 новых случаев 01
Дарницкий район второй день подряд лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 19 новых случаев 02

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4654) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Главное, чтобы поголовное тестирование не проводилось, а то окажется, что в одном только Киеве где-то 1-1,5 млн. заболевших и у народа возникнет вопрос: "Где отрубленные руки горы трупов?"
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30.04.2020 12:45 Ответить
+3
Коронабесие форевер!
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30.04.2020 12:36 Ответить
+1
Главное, чтоб кацапские троляки не разводили бадягу "коронавирус - это фигня". У них уже 100 тыс заболевших, но они реальное число своих умерших от коронавируса скрывают. Делают вид, что медицина в Раше и Беларуси лучше, чем в Германии и Японии. Вы им верите?
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30.04.2020 12:55 Ответить
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Коронабесие форевер!
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30.04.2020 12:36 Ответить
Главное, чтобы поголовное тестирование не проводилось, а то окажется, что в одном только Киеве где-то 1-1,5 млн. заболевших и у народа возникнет вопрос: "Где отрубленные руки горы трупов?"
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30.04.2020 12:45 Ответить
Главное, чтоб кацапские троляки не разводили бадягу "коронавирус - это фигня". У них уже 100 тыс заболевших, но они реальное число своих умерших от коронавируса скрывают. Делают вид, что медицина в Раше и Беларуси лучше, чем в Германии и Японии. Вы им верите?
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30.04.2020 12:55 Ответить
Не, мы верим в то, что если бы 94летний ветеран носил намордник, то жил бы все а так от святого Ковида умер.
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30.04.2020 12:57 Ответить
А мы верим, что если бы все в окружении пожилых людей носили бы повязки на лицах, то многие из них прожили бы дольше на некоторое время. Кто на пару месяцев, а кто-то и на несколько лет...
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30.04.2020 14:13 Ответить
Вера это святое, тро́гать нельзя. Слава Ковиду! Не убий без антисептика! Не прелюбодействуй без маски! Рост постоянно термометр в ж..., сы́н мой! И Ковид не нашла на тебя вирус Смерти.
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30.04.2020 14:34 Ответить
По-моему, насчет термометра какой-то врач над Вами зло пошутил, а Вы теперь всем об этом рассказываете. Записывайтесь в 95 квартал там и показать сможете, тем более, что Зе и его творчество Вам давно нравится.
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30.04.2020 14:39 Ответить
Не, ну капец! Религиозный фанатик будет мне что то указывать как и что делать в соответствии с его обрядами. У нас в Украине - Свобода совести и никто не имеет права указывать мне во что верить или не верить. Так что мой руки, носи намордник и градусник,я к вашим обрядам отношусь с улыбкой и по доброму.
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30.04.2020 15:09 Ответить
Да, похоже вирус у тебя уже спинной мозг доел. Только что ты верещал о свободе совести и в следующем же предложении начинаешь раздавать указания. Совсем, ты, Андрей с катушек съехал.
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30.04.2020 15:25 Ответить
Ну зачем снова лгать? Я просто констатирую что верующие в Ковид постоянно проводят некие довольно смешные процедуры, ты сам их перечислял! А теперь говоришь я тебя заставляю в наморднике ходить и с термометром в .....
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30.04.2020 15:29 Ответить
Почему же лгать? Ваш предыдущий пост виден всем желающим и каждый может убедиться в моей правоте. Может даже кто-то из врачей Вам поможет с такой проблемой.
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30.04.2020 15:31 Ответить
Мне кажется, что уже самые тупые домохозяйки поняли что с якобы пандемий их развели. Они по инерции моют перчатки спиртом но детей уже выпускают гулять. Мои вчера впервые за 45дней играли в прятки с компанией ровесников. До этого они были или сами или со мной на качалку ходили.
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30.04.2020 13:00 Ответить
Дай Боже Вам здоровья і Вашим дітям. АЛе ще не вечер і гулянкі можуть обійтись для вас трагедією.
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30.04.2020 13:12 Ответить
УГРОЖАЕШЬ, тварь?
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30.04.2020 13:13 Ответить
Все просто - в этом районе больше делают тестов. Вот и выросли показатели. Наша статистика очень своеобразная...
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30.04.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/user/297384 и в чупокабру свято верит
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30.04.2020 13:18 Ответить
тест тест тест... во дебилы носятся с этим магическим словом
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30.04.2020 13:19 Ответить
Ну видно сейчас все службы кинутся обеззараживать ручки магазинов.Или будем просто подсчитывать?
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30.04.2020 13:25 Ответить
Хтось може пояснити, чому саме в Дарницькому районі? Через церкви ФСБ МП, як наслідок заражень на Паску, чи багато туристів і заробітчан повернулось, чи якісь ще причини?
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30.04.2020 13:45 Ответить
https://censor.net/user/418572 какие нужны обьяснения фейкболячки?
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30.04.2020 14:19 Ответить
Ніхто не відповів на моє питання, а мені, як киянину, хочеться знати внаслідок яких причин в різних районах Києва виникають ці хвороби в тій чи іншій кількості. Не знаю ще, може хтось просвітить мене, хворі Олександрівської лікарні, яких привезли в Київ на лікування з інших населених пунктів України, теж зараховуються в статистику Печерського району, чи ні?
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30.04.2020 15:33 Ответить
 
 