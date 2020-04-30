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Дарницкий район второй день подряд лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 19 новых случаев. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +7 (всего 134)
- Дарницкий - +19 (219)
- Деснянский - +3 (122)
- Днепровский - +4 (127)
- Оболонский - +7 (92)
- Печерский - + 5 (317)
- Подольский - +4 (67)
- Святошинский - +3 (78)
- Соломенский - + 6 (140)
- Шевченковский - +2 (105)
Напомним, что в течение 28 апреля в Дарницком районе Киева коронавирус был подтвержден у 13 человек.
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+6 Alex Lodje
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+3 Андрей Дидовик
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+1 Антип61
показать весь комментарий30.04.2020 12:55 Ответить Ссылка
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