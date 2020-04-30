Комитет ВР рассмотрит законопроект "слуги народа" Бужанского "об отмене закона о языке". После этого его вынесут в зал, - Княжицкий

Комитет ВР по гуманитарной политике снова решил взяться за рассмотрение законопроекта "слуги народа" Бужанского "об отмене закона о языке".

Об этом сообщил нардеп от ЕС Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

"30 апреля наш комитет по гуманитарной политике еще раз решил рассмотреть антиукраинской законопроект депутата Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании. Мои коллеги из фракции "Слуга народа" говорят, что нет оснований беспокоиться, ведь они проголосуют против. Впрочем, здесь и хитрость. Рассмотрение законопроекта даже с отрицательным результатом позволяет его выносить в зал", - пишет нардеп.

По его словам, инициируя рассмотрение проекта и уверяя, что будут голосовать против, депутаты от "Слуги народа" "хотят открыть дверь для антиукраинской деятельности своих коллег по фракции".

Княжицкий также заявил что нет никаких норм, которые бы требовали срочного рассмотрения законопроекта №2362.

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Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

18 марта комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта. Тогда Бужанский предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.