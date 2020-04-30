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Комитет ВР рассмотрит законопроект "слуги народа" Бужанского "об отмене закона о языке". После этого его вынесут в зал, - Княжицкий

Комитет ВР рассмотрит законопроект

Комитет ВР по гуманитарной политике снова решил взяться за рассмотрение законопроекта "слуги народа" Бужанского "об отмене закона о языке".

Об этом сообщил нардеп от ЕС Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

"30 апреля наш комитет по гуманитарной политике еще раз решил рассмотреть антиукраинской законопроект депутата Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании. Мои коллеги из фракции "Слуга народа" говорят, что нет оснований беспокоиться, ведь они проголосуют против. Впрочем, здесь и хитрость. Рассмотрение законопроекта даже с отрицательным результатом позволяет его выносить в зал", - пишет нардеп.

По его словам, инициируя рассмотрение проекта и уверяя, что будут голосовать против, депутаты от "Слуги народа" "хотят открыть дверь для антиукраинской деятельности своих коллег по фракции".

Княжицкий также заявил что нет никаких норм, которые бы требовали срочного рассмотрения законопроекта №2362.

Читайте также: "Слуга народа" Бужанский внес законопроект "об отмене закона о языке": "Закон направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка"

Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

18 марта комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта. Тогда Бужанский предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.

Комитет ВР рассмотрит законопроект слуги народа Бужанского об отмене закона о языке. После этого его вынесут в зал, - Княжицкий 01

Княжицкий Николай (203) украинский язык (1192) Бужанский Максим (104)


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Топ комментарии
+19
Може простіше відмінити Бужанського?
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30.04.2020 12:57 Ответить
+18
краще винесіть його язик окремо
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30.04.2020 12:55 Ответить
+16
Бужанського винесут? На вилах Ляшка?
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30.04.2020 12:54 Ответить
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Бужанського винесут? На вилах Ляшка?
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30.04.2020 12:54 Ответить
Опозиція- слідуйте прикладу бізнесменів! Не мовчіть! Запасайтесь вилами - це ж не зброя, можна до ради занести!
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30.04.2020 12:56 Ответить
Не того Ляшко замурував
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30.04.2020 13:29 Ответить
Бужанского "внесуть в зал"?
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30.04.2020 12:54 Ответить
Вынесут в зал бужанского? Вперёд ногами? Это пральна!
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30.04.2020 12:54 Ответить
Какая разница на каком языке учиться? Пусть это будет украинский язык, в чем проблема?
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30.04.2020 12:54 Ответить
Судячи з того хто зараз при владі, навчання буде на ідіш.
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30.04.2020 12:56 Ответить
І правильно. На хрена тупому депутату-інородцю вчити державну мову, коли її можна просто відмінити.
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30.04.2020 13:04 Ответить
краще винесіть його язик окремо
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30.04.2020 12:55 Ответить
Може простіше відмінити Бужанського?
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30.04.2020 12:57 Ответить
Вместе с его зе!лекторатом?
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30.04.2020 13:00 Ответить
йди на йох, касаб
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30.04.2020 13:30 Ответить
бужанского нужно отправить в Израиль, пусть там колотится по ивриту, идиш и усскому языку.
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30.04.2020 13:00 Ответить
Ганьба як вона є.
Вас попереджали.
Як там боротьба з корупцією?
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30.04.2020 13:00 Ответить
А вони верещали, якщо у порохоботів підгорає, то ми робимо правильно.
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30.04.2020 13:03 Ответить
Скільки вже можна мусолити те, що має бути аксіомою?!!! Розстріляти гниду!
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30.04.2020 13:02 Ответить
Бужанский, иди в задницу. Вместе с Путлером.
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30.04.2020 13:02 Ответить
Депутати,вам що,робити вже зовсім нєхер?
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30.04.2020 13:03 Ответить
Клоуни 95-го іспортілісь , виносім Бужанского...
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30.04.2020 13:04 Ответить
Вони всім своїм шоблом поїдуть до Ростову.
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30.04.2020 13:07 Ответить
в стране пандемия, экономика на грани дефолта, дыра в бюджете 300 млрд, миллионы людей остались без работы и средств к существованию. но зеленым дебилам все неимется, закон "о государтсвенном языке" мешает. ****, мрази.
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30.04.2020 13:04 Ответить
Зараз Главзебіл вилізе в телевізор і скаже що Бужанського не так зрозуміли.
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30.04.2020 13:05 Ответить
Блазень як завжди з цього приводу промовчить...
Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький - Цензор.НЕТ 1562
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30.04.2020 13:15 Ответить
Для того,щоб відволікти ВР і суспільство в цілому від провалів сьогоднішньої влади в економіці, політиці, зовнішній безпеці, боротьби з фашистською росією. вони намагаються займатись відволікающими законами. Питання мови знову збудоражить суспільство. Мої знайомі росіяни, які давно живуть в Україні цій мовній чихарді також незадоволені. Вважають,що вже давно б все налагодилось ,якби не було російських провокаторів і рашистів.
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30.04.2020 13:05 Ответить
Да дело не в РФпровокаторах и рашистах-а в самих учителях!!!Во первых 95 % из них евреи и им нет никакого стимула(ни национального,ни нравственного) учить какой то "хохлячий" язык!И во вторых в головы учителей,ещё с детства забиты "русским миром",типа: "..первые детские слова-мама,родина, москва.."
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30.04.2020 14:20 Ответить
Що ще потрібно зробити щоб це кацапське лайно відмоталось від УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ? Може щаписати в Конституії, що кожна с.ка, яка посягає на територіальну цілісність, чи мову, АВТОМАТИЧНО позбавляється українського громадянства
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30.04.2020 13:06 Ответить
А хто ж зараз з цього цирку піде на таке?
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30.04.2020 13:20 Ответить
"Що ще потрібно зробити"

започаткувати інститут "негромадянина", позбавивши їх права обирати та бути обраним.
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30.04.2020 13:30 Ответить
Беларусь-2:

На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:

"говорить на одном языке"1. О придании русскому языку статуса государственного;

"какая разница"
2. Об изменении государственной символики;

"не выстрелить себе в ногу"
3. О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;

без слов и "две палаты"
4. О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.
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30.04.2020 13:07 Ответить
Как говорила Мосейчучка: Язык на хлеб не намажешь...
Коррупцию побороли. Эпоха бидности закончилась?
Украинська мова - это для зебилов главная проблема?
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30.04.2020 13:09 Ответить
Вообще-то, проблема у них - русский язык, т.к. они ничего не понимают, сказанного на нём...
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30.04.2020 13:22 Ответить
не знаю як тепер,а коли були регіонали були при владі,за знання іноземної мови депутатам доплачували 1000 гр.І тоді у них було дві вимоги-------1 --розмовляти в ВР російською,бо вона для багатьох рідна.2----признати російську в Україні іноземною та доплачувати їм за її знання 1000 гр.
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30.04.2020 14:41 Ответить
*****!!! А СБУ продовжує ловити виробників антисептиків!
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30.04.2020 13:13 Ответить
СБУ = ФСБ ! Пора забыть о патриотизме СБУ , это русофилы заняты крышевать и доить бизнес .
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30.04.2020 13:52 Ответить
А Московський Патріархат продовжує пропаганду російської мови, поки ми воюємо з Московією.
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30.04.2020 14:46 Ответить
Вони і так сьогодні не виконують цей закон. Немає українського слова в східних містах і південних. Та і в Києві наполовину. Як це депутут Українського парламенту бажає обмеження української мові? То хаба він українець?
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30.04.2020 13:19 Ответить
Він не українець , а жабоподібний жид , лютий ворог всього українського . Цікаво , його дід служив в енкаведе і чи мав відношення до реалізації планів кагановича в 1932-33 р.р. ?
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30.04.2020 16:01 Ответить
Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький - Цензор.НЕТ 2781
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30.04.2020 13:25 Ответить
Може вже і Януковича запросити без його перехідних зелених форм ідіотів. І зігнати всіх до його новобудов до його двох Версалей з хонкою і там провести приймання українців в малоросів з присягою російському царю Путіну. Зелені тварини ідуть шляхом ганьби!
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30.04.2020 13:32 Ответить
Вас самих ,падлюки,скоро вынесут из зала!
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30.04.2020 13:35 Ответить
За українофобів бужанських-мєртвєчуків голосують тільки гниди.
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30.04.2020 13:44 Ответить
Комітет ВР розгляне законопроєкт "слуги народу" Бужанського "про скасування закону про мову". Після цього його винесуть у зал, - Княжицький - Цензор.НЕТ 3966
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30.04.2020 13:49 Ответить
Дурному дасть Бог щастя, та не дасть розуму
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30.04.2020 13:49 Ответить
В Украине нужно вводить Паспорт Негражданина , как в стр Балтии . Живут.балдеют , но не учавствуют в политических процессах .
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30.04.2020 13:51 Ответить
Такий крок врятує Україну . Прецедент в Балтії є .
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30.04.2020 16:03 Ответить
И не возьмёт на тот свет коронавирус этого гандона бужанского!! Носит же украинская земля таких идиотов и предателей!!
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30.04.2020 16:20 Ответить
 
 