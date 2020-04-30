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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов рассказал, почему выехал на Кипр и до сих пор не вернулся в Украину.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп рассказал, что прилетел из Киева на Кипр 15 марта.

"16 марта моего маленького сына должны были оперировать - хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев", - сообщил Холодов.

По его словам, в Раде он сидит практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус.

"Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли - людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки. На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением", - объяснил он.

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Холодов отметил, что таким образом он остался заблокированным за пределами Украины без возможности вернуться в Киев,  еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19.

"Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев", - добавил он.

"Сегодня - 30 апреля - будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее журналистка Валерия Егошина сообщила, что после призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса "слуга народа" Холодов вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался.

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Слуга народа Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться 01
Слуга народа Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться 02
Слуга народа Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться 03
Слуга народа Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться 04

Автор: 

карантин (16729) Кипр (230) Холодов Андрей (77) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
А чего сына не оперирует в клинике у гения вся медицины Радуцкого, который имеет право консультировать самого солнцеликого?
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30.04.2020 13:03 Ответить
+11
А чего же на Кипре, а не в Украине, где "шикарная" медицина!? Не патриот? Повез бабло на Кипр, нет что бы отечественного "производителя " поднимать, так воно за бугор везе.. Требую закон " Все чиновники и их родственники до 3 колена , обязаны лечиться исключительно в Украине, и класть их в самое "говнище" больниц!!Запретить выезд на лечение за границу гос чиновникам и их родственникам, в случае нарушения закона, на пожизненно в тюрьму"))))!"" Вот тогда и медицина будет! ТРЕБУЮ! Нужно подать петицию на сайт президента)!
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30.04.2020 13:02 Ответить
+10
ахахаха там заразился, ну да ну да мы поверили))) не дурак своего отпрыска в нашу больничку ложить лечится))) тут бы нашли для него свободную ржавую коечку, с хорошим наследием советской медицины.
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30.04.2020 13:06 Ответить
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ахахаха там заразился, ну да ну да мы поверили))) не дурак своего отпрыска в нашу больничку ложить лечится))) тут бы нашли для него свободную ржавую коечку, с хорошим наследием советской медицины.
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30.04.2020 13:06 Ответить
А чего же на Кипре, а не в Украине, где "шикарная" медицина!? Не патриот? Повез бабло на Кипр, нет что бы отечественного "производителя " поднимать, так воно за бугор везе.. Требую закон " Все чиновники и их родственники до 3 колена , обязаны лечиться исключительно в Украине, и класть их в самое "говнище" больниц!!Запретить выезд на лечение за границу гос чиновникам и их родственникам, в случае нарушения закона, на пожизненно в тюрьму"))))!"" Вот тогда и медицина будет! ТРЕБУЮ! Нужно подать петицию на сайт президента)!
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30.04.2020 13:02 Ответить
недурна затія. Або ти - бізнесмен і можеш лікуватися де захочеш, або чиновник і депутат і можеш лікуватися лише в Україні. Але про петицію до слуги урода Ви даремно - воноїї нне читатиме. Боїться віртуально заразитись.
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30.04.2020 14:08 Ответить
І навчатися, їх дітки, теж повинні в загальноосвітніх школах та ВУЗах України. До речі, саме такий закон в Південній Кореї. Причому там цей закон розповсюджується і на чинуш і на їх родичів!
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30.04.2020 14:24 Ответить
Просто хвашист..
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30.04.2020 16:59 Ответить
А чего сына не оперирует в клинике у гения вся медицины Радуцкого, который имеет право консультировать самого солнцеликого?
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30.04.2020 13:03 Ответить
Дорого. Для него это очень дорого.
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30.04.2020 13:04 Ответить
Ну да, что может быть роднее счетов кипрского офшора.
Просто сын родной, а не счета.
ЗеДятлы, а так же их родители,
ЗЕлёное говно убрать ли не хотите ли?
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30.04.2020 13:03 Ответить
Злодії в законі обдирають українців, замість вкладати вкраде в економіку України, купують замки, яхти по офшорах, своїх дітей лікують там же, То ЩО вони таке? Трутні.
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30.04.2020 13:05 Ответить
А не хочет отчитаться откуда деньги на европейскую медицину и возможность сидеть на Кипре месяцами (сыну, само собой, выздоровления и крепкого здоровья)? Но простых людей за перевод 5 т будет налоговая таскать, а слуги сорят деньгами..
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30.04.2020 13:14 Ответить
От якби ти сидів біля хворого сина то нЄ заразілся б, а то шарився там по злачних мєстах...
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30.04.2020 13:15 Ответить
Коррупция на Кипре зашкаливает. Справки купил за 100 евро. Этот бред ты Зеленскому расскажешь, а мы не Лохи.
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30.04.2020 13:16 Ответить
У мене одне питання - якого дідька українці сидять у дупі, віддають останні гроші на податки, щоб слуга наріду міг обслуговувати свої організми за кордоном, по суті нічого не роблячи на своїй посаді? Ще й на жалість давить. Тьху - й розтерти.
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30.04.2020 13:20 Ответить
Справка по російськи. Може там така друга державна мова?
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30.04.2020 13:23 Ответить
Положил на народ, государство, работу и свою совесть. Просто взял и уехал, прикрылся справкой, в которой написан БРОНХИТ!!! Из-за бронхита оно мля, депутат мля, решил на работу не ходить. И нах оно нам надо???
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30.04.2020 13:41 Ответить
1 справка перекрывает всё: незадекларированное имущество за рубежом, игнорирование работы в парламенте, игнорирование той медицины, что он сам выстроил как депутата.

И справка-то о бронхите? И эти люди запрещают Саакашвили работать в КМУ?!
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30.04.2020 13:56 Ответить
Дитині - здоров'я, а зебілам нових ах_итєльних історій від їхніх нєутомімих слуг!
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30.04.2020 13:59 Ответить
Хлодов, пшелнах! Очередное лайно, за которого голосовали 73%
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30.04.2020 14:06 Ответить
Вобщем выкрутился ,а он тоже из этих ? Которые с земли обетованной...?
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30.04.2020 15:32 Ответить
А че лечить сына на Кипре? А не в какой нибудь районной?
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30.04.2020 16:16 Ответить
 
 