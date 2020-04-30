"Слуга народа" Холодов объяснил свое пребывание на Кипре: Улетел на операцию сына, там скорее всего заразился коронавирусом, сегодня планирую вернуться. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов рассказал, почему выехал на Кипр и до сих пор не вернулся в Украину.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп рассказал, что прилетел из Киева на Кипр 15 марта.

"16 марта моего маленького сына должны были оперировать - хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине. Я планировал вернуться сразу после операции - 17 марта. У меня был билет на рейс Ларнака-Киев", - сообщил Холодов.

По его словам, в Раде он сидит практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус.

"Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей. Тест на Кипре мне сделать тогда не могли - людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц. Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки. На 20 марта был запланирован эвакуационный рейс в Киев. Я решил не пробовать вылететь 20 марта, чтобы не нарушать запрет врачей на перемещение и не подвергать опасности заражения сотни граждан Украины в самолете. И я считаю, что это было правильным решением", - объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла подпольное производство санитайзеров в Сумах: изъято продукции на 1 млн. ФОТОрепортаж

Холодов отметил, что таким образом он остался заблокированным за пределами Украины без возможности вернуться в Киев, еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19.

"Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев", - добавил он.

"Сегодня - 30 апреля - будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее журналистка Валерия Егошина сообщила, что после призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса "слуга народа" Холодов вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге пытаются захватить завод "Трансмаш", Фонд госимущества бездействует, - Холодов







