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2-3 мая "Мрия"и "Антей" доставят в Украину из Китая новую партию гуманитарного медицинского груза, - посольство

2-3 мая

В начале мая украинские самолеты "Мрия" АН-225 и "Антей" АН-22 должны привезти из Китая очередную партию медицинских средств и оборудования для борьбы с COVID-19 по заказу Минздрава Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.

"2-3 мая с.г. крупнейший в мире украинский транспортный самолет "Мрия" АН-225 и самолет "Антей" АН-22 должны прибыть в портовый город Тяньцзинь за гуманитарным грузом (медицинскими средствами и оборудованием для борьбы с COVID-19) по заказу Министерства здравоохранения Украины. Транспортное обеспечение этой благотворительной акции осуществляет авиакомпания АТП ГП "Антонов". Прибытие указанных самолетов в Китай станет своеобразным рекордом, ведь количество гуманитарных рейсов в рамках инициативы "Воздушный мост Украина-Китай" с учетом "Мрии" и "Антея" превысит двадцать", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

2-3 мая Мрияи Антей доставят в Украину из Китая новую партию гуманитарного медицинского груза, - посольство 01

Напомним, ранее "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Позже выяснилось, что Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра". В ОП объяснили, что ритейлеры сами оплачивали самолеты, которые привозили им средства защиты для продажи.

Автор: 

Китай (3050) Минздрав (4903) самолет (3651) ГП "Антонов" (142) Мрия (69)


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Топ комментарии
+39
доставят товар для эпицентров, чтоб имели за что миллиардеть, сцуки
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30.04.2020 13:03 Ответить
+26
Для Эпицентра?
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30.04.2020 13:03 Ответить
+26
в каких магазинах будет продаваться "гуманитарный груз"?
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30.04.2020 13:03 Ответить
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А ПЕРЕВІЗНИК ТО ДЕРЖАВНА АВІКОМПАНІЯ!!!
-І ДЕРЖАВА В БУДЬ ЯКОМУ РАЗІ ОТРИМАЄ ЗИСК!!!
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30.04.2020 14:43 Ответить
держава Украина проплатила доставку оплаченных из бюджета Украины - защитных костюмов, которые вместо больниц - моника зелох пропиарился и отправил в Эпицентр ТОРГОВАТЬ на крови медиков...
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30.04.2020 14:55 Ответить
Что сказать-то хотел?
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30.04.2020 15:24 Ответить
Сдаётся мне, это брат с сестрой.

2-3 травня "Мрія" та "Антей" доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 4444

2-3 травня "Мрія" та "Антей" доставлять в Україну з Китаю нову партію гуманітарного медичного вантажу, - посольство - Цензор.НЕТ 8465
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30.04.2020 13:21 Ответить
Гереги опять Зеблана пошлют встречать самолет с товаром?
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30.04.2020 15:33 Ответить
Что-то новое в терминологии от Зе.
"Гуманитарный коммерческий груз"
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30.04.2020 13:35 Ответить
Как же ты уже задрала, зе-срань вонючая...
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30.04.2020 13:41 Ответить
Для чого називати гуманітарними, звичайні комерчеські рейси????
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30.04.2020 13:52 Ответить
А чтобы налоги не платить.
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30.04.2020 14:04 Ответить
Еще товара в Эпицентр подбросят? А бубочка будет встречать с хлебом-солью?
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30.04.2020 13:53 Ответить
бубочкины какашки еще с прошлого раза со взлетки не прибрали

а ты хочешь чтобы он опять обгадился
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30.04.2020 14:20 Ответить
Что-то мне подсказывает что на этот раз это Новая почта везет товары с Алиэкспресс
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30.04.2020 13:55 Ответить
Что? Опять?
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30.04.2020 14:08 Ответить
Мужики, когда вы их наконец-то начнете пи*дить? Не по-детски?
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30.04.2020 14:11 Ответить
По ходу зелені дибіли не в курсі, що усі вже знають, для кого "Мрія" возить товар?
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30.04.2020 14:20 Ответить
А ти досі не знаєш?мабудь ти зовсім зелений!
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30.04.2020 14:41 Ответить
...не в УКРАЇНУ .а в "
епіцентр "
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30.04.2020 15:01 Ответить
Слова имеют смысл!
"гуманитарный" само по себе слово присходящее от "human" и означает связанный с человеком. Понятно что медицинские средства для человека являются гуманитарными.
Только тут всплывает по ассоциации устоявшееся понятие "гуманитарная помощь":
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных...

Уловили нюанс?
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30.04.2020 15:17 Ответить
Китаезы,ху.манитарии,арендуйте ту Мрiю,заберите их к себе на пожизненно,в ............_...лечиться...
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30.04.2020 15:27 Ответить
Так гуманитарного ил для реализации ? Вы сразу скажите ,а то опять обкакаетесь...
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30.04.2020 15:34 Ответить
І ці теж за брехню будуть висіти. Гуманітарка хах в епіцентрі. На дерево. Ми все пам'ятаємо і всі знайдемо, бо зелені не вічні, а ми в демократію бавитись не будемо.
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30.04.2020 15:35 Ответить
Наша песня хороша. Начиная сначала.

ЗЕ уже носки нагладил для торжественной всречи чужого груза с поддельными сертификатами из Китая.
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30.04.2020 15:35 Ответить
Бубочка для зєбілів розробляє "золоту жилу" , а наше МОЗ в китайців " просіт цену набавлять" на костюми шиті в китайських гаражах . Поляки второпали , а бубочкам по барабану . Лиш би гроші хороші .
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30.04.2020 15:45 Ответить
И сколько на этом заработает президентская команда???
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30.04.2020 15:49 Ответить
Два месяца назад я брал себе 5 масок в аптеке по 2.60 сейчас в той же аптеке по 15 грн.Вопрос....Нахрена вешать лапшу на уши народу про гуманитарный груз.Ради дешевого Вовочкиного пиара?Но ведь уже в стране гарантированно 80% прозрели и увидели кто есть кто.Пороха обвиняли что наживается на крови.Но если следовать той же логике то выходит что Зеленая плесень наживается на эпидемии.Что то мне подсказывает (а своей интуиции я последнее время начал доверять) что с Новым Годом нас будет поздравлять новый старый Президент.И при этом интуиция подсказывает что это не МоникаЗе.
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30.04.2020 22:26 Ответить
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