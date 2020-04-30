2-3 мая "Мрия"и "Антей" доставят в Украину из Китая новую партию гуманитарного медицинского груза, - посольство
В начале мая украинские самолеты "Мрия" АН-225 и "Антей" АН-22 должны привезти из Китая очередную партию медицинских средств и оборудования для борьбы с COVID-19 по заказу Минздрава Украины.
Об этом сообщает посольство Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.
"2-3 мая с.г. крупнейший в мире украинский транспортный самолет "Мрия" АН-225 и самолет "Антей" АН-22 должны прибыть в портовый город Тяньцзинь за гуманитарным грузом (медицинскими средствами и оборудованием для борьбы с COVID-19) по заказу Министерства здравоохранения Украины. Транспортное обеспечение этой благотворительной акции осуществляет авиакомпания АТП ГП "Антонов". Прибытие указанных самолетов в Китай станет своеобразным рекордом, ведь количество гуманитарных рейсов в рамках инициативы "Воздушный мост Украина-Китай" с учетом "Мрии" и "Антея" превысит двадцать", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Позже выяснилось, что Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра". В ОП объяснили, что ритейлеры сами оплачивали самолеты, которые привозили им средства защиты для продажи.
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-І ДЕРЖАВА В БУДЬ ЯКОМУ РАЗІ ОТРИМАЄ ЗИСК!!!
"Гуманитарный коммерческий груз"
а ты хочешь чтобы он опять обгадился
епіцентр "
"гуманитарный" само по себе слово присходящее от "human" и означает связанный с человеком. Понятно что медицинские средства для человека являются гуманитарными.
Только тут всплывает по ассоциации устоявшееся понятие "гуманитарная помощь":
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных...
Уловили нюанс?
ЗЕ уже носки нагладил для торжественной всречи чужого груза с поддельными сертификатами из Китая.