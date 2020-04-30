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Новости
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Из-за позиции Министерства инфраструктуры более 300 украинцев застряли в ОАЭ, - Леонид Емец

Из-за позиции Министерства инфраструктуры более 300 украинцев застряли в ОАЭ, - Леонид Емец

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Владиславом Криклием отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться домой более 300 украинцев из ОАЭ.

 Один рейс FlyDubai должен был вылететь из Дубая 25 апреля, еще один AirArabia – из Шарджи 28 апреля. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Леонид Емец.

Он отметил, что этими рейсами должны были прилететь не туристы, а люди (строители и т.д.), которые работали в ОАЭ, но из-за пандемии потеряли работу и не могут остаться из-за высоких цен на жилье и проживание.

По информации Емца, все эти люди через украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Они также проплатили проживание в санатории Жовтень под Конча-Заспой и договорились о сопровождении полиции к месту обсервации.

"Все эти люди не могут из Дубая и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь - самолетом. И единственное, что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет", - заявил Емец.

Причем, по его словам, для FlyDubai такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета забрали. Так же до последнего тянули с AirArabia.

"Никакого объяснения, почему такая позиция министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально, ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний", - добавил бывший нардеп.

Емец отметил, что такая ситуация неприемлема с любой точки зрения: юридической, человеческой морали, здравого смысла. Он также напомнил, что в ст.33 Конституции Украины сказано: "Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину".

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что министр Криклий навязывает "Укравтодору" подрядчиков на выполнение тех или иных дорожных работ, полностью игнорируя законодательство о государственных закупках и защите экономической конкуренции.

Автор: 

Емец Леонид (208) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+3
Застрялі самиє обєздолєнниє громадяни... Повне зубожіння змусило їх туди їхати на заробітки
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30.04.2020 13:14 Ответить
+1
А шо вони там робили?Герблюдів пасли?
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30.04.2020 13:05 Ответить
+1
когда люди готовы и согласны сами оплатить, сами спокойно пойти на обсервацию, сами порешали все (без криклиеф и иже роже с ним) - это запретить...
а вот когда валом и скопом, со скандалами и погонями - это сразу видать работу и заботу гос-ва
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30.04.2020 13:12 Ответить
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А шо вони там робили?Герблюдів пасли?
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30.04.2020 13:05 Ответить
Лучше бы у этих "зубожилых" в жопе омары застряли
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30.04.2020 13:17 Ответить
когда люди готовы и согласны сами оплатить, сами спокойно пойти на обсервацию, сами порешали все (без криклиеф и иже роже с ним) - это запретить...
а вот когда валом и скопом, со скандалами и погонями - это сразу видать работу и заботу гос-ва
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30.04.2020 13:12 Ответить
Застрялі самиє обєздолєнниє громадяни... Повне зубожіння змусило їх туди їхати на заробітки
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30.04.2020 13:14 Ответить
А 13 млрд. зелені щорічно і без відсотків , які надходять в Україну від заробітчан , в носі не крутять ? Через ПДВ 20% з суми поступає до бюджету без всяких зусиль влади . Це той парашут який ще не дав Україні впасти в фінансову безодню . Це туди куди її штовхають бєні і всякі зєбіли з бужанськими бубочками .
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30.04.2020 15:38 Ответить
Ті Шо везуть зелень в Україну горбатяться на полях та на будівництвах в ЕС і я добре розумію, що вони не тільки годують свої сім'ї, але й інвестують державу. А ці що тусуються в ОАЕ видурюють гроші у сімей заробітчан цінами на продукти, послуги, комуналку та т.і. просерають ці гроші на лазурних бєрєгах гріючи свої бархатні жопи.
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30.04.2020 15:50 Ответить
300 застрянцев.
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30.04.2020 13:14 Ответить
Добирайтесь на перекладных. Мы вас туда не посылали(с)
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30.04.2020 14:04 Ответить
более 300 украинцев застряли в ОАЭ...

Вот прямо до слез их жалко...
Через позицію Міністерства інфраструктури понад 300 українців застрягли в ОАЕ, - Леонід Ємець - Цензор.НЕТ 9335
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30.04.2020 16:01 Ответить
 
 