Из-за позиции Министерства инфраструктуры более 300 украинцев застряли в ОАЭ, - Леонид Емец

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Владиславом Криклием отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться домой более 300 украинцев из ОАЭ.

Один рейс FlyDubai должен был вылететь из Дубая 25 апреля, еще один AirArabia – из Шарджи 28 апреля. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины VIII созыва Леонид Емец.

Он отметил, что этими рейсами должны были прилететь не туристы, а люди (строители и т.д.), которые работали в ОАЭ, но из-за пандемии потеряли работу и не могут остаться из-за высоких цен на жилье и проживание.

По информации Емца, все эти люди через украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Они также проплатили проживание в санатории Жовтень под Конча-Заспой и договорились о сопровождении полиции к месту обсервации.

"Все эти люди не могут из Дубая и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь - самолетом. И единственное, что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет", - заявил Емец.

Причем, по его словам, для FlyDubai такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета забрали. Так же до последнего тянули с AirArabia.

"Никакого объяснения, почему такая позиция министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально, ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний", - добавил бывший нардеп.

Емец отметил, что такая ситуация неприемлема с любой точки зрения: юридической, человеческой морали, здравого смысла. Он также напомнил, что в ст.33 Конституции Украины сказано: "Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину".

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что министр Криклий навязывает "Укравтодору" подрядчиков на выполнение тех или иных дорожных работ, полностью игнорируя законодательство о государственных закупках и защите экономической конкуренции.