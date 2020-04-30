Яценюк о законопроекте Бужанского: Если не защитим украинский язык сейчас, скоро не узнаем культурный облик страны

Когда пандемия отступит, украинцы могут не узнать культурный облик своей страны. Это случится, если сейчас не остановить ревизию гуманитарной политики с элементами реваншизма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в Facebook 30 апреля, комментируя возобновление попытки рассмотреть в комитете ВР законопроект "слуги народа" Бужанского "об отмене закона о языке".

Он напомнил, что всего несколько дней назад прошел год с момента принятия закона об украинском языке. Однако, подчеркнул Яценюк, власть сменилась, и за год, именно сегодня, 30 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики рассматривает закон депутата от "слуги народа" Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании: "Существует высокая вероятность принятия этих ограничений парламентом".

Кроме того, отметил экс-премьер, за год не сформирован офис языкового омбудсмена: "Почти день в день годовщины принятия закона Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова уходит с должности, сообщив, что полгода с момента назначения не получала зарплату".

"Само назначение на должность неопытного кандидата выглядит как такое, что имело целью затянуть и саботировать процесс утверждения государственного языка. Отставка только вернула ситуацию к нулевой отметке, зафиксировав потерянное для имплементации требований закона время", - подчеркнул лидер НФ.

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Яценюк также отметил, что "вызывает вопросы способность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания реагировать на соблюдение языковых квот".

В то же время, в Кабмине не назначен министр образования и нет министра культуры.

"Все это свидетельствует о вакханалии, которая полностью проваливает гуманитарную политику в стране. Которая ведет, и это уже факт, к сокращению объемов использования украинского языка на телевидении, что видно невооруженным глазом", - написал он.

"Любые ссылки на законодательные несогласованности в парламенте, где существует монобольшинство, - блеф и паралич", - резюмировал Яценюк.

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Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

18 марта комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта. Тогда Бужанский предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а нардеп "ЕС" Николай Княжицкий внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.