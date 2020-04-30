Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились
Народный депутат Николай Тищенко предоставил фракции "Слуга народа" объяснение работы ресторана "Велюр".
Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Тищенко, его ресторан во время карантина работал в режиме встреч.
"Господин Николай дал определенные объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме встреч. Мы проверяем сейчас эту информацию. Проверяем информацию правоохранителей. Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса", - заявил Корниенко.
Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти не вгадав!
Падла Тищенко, вот и всё. У тебя встречи в твоем ресторане - это выпить и закусить для твоих барыг-друзей. Рассказываешь нам сказки.
И все!
Слуга нарида жжот.
или на божественного тищенко и его заведения карантин не распространился?
какая-то фиглвая отмазка... еще варианты?
То бишь наоборот
А была бы это мелкая забегаловка какого-нибудь Валеры, мигом определились бы. И валерины слова о том, что это место встреч, в жопу ему затолкали бы.
https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6
Defender of the Faith
@DefenderoftheF6
·https://twitter.com/DefenderoftheF6/status/1255774525171609600 2 ч
Ви теж помітили цікавинку: в цьому жидді перемагають тільки покидьки - Пошинські, Мольдіффські, Оманські etc.