РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5751 посетитель онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа
4 227 32

Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились

Корниенко о реакции

Народный депутат Николай Тищенко предоставил фракции "Слуга народа" объяснение работы ресторана "Велюр".

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Тищенко, его ресторан во время карантина работал в режиме встреч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос

"Господин Николай дал определенные объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме встреч. Мы проверяем сейчас эту информацию. Проверяем информацию правоохранителей. Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса", - заявил Корниенко.

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658) Тищенко Николай (337)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 474
показать весь комментарий
30.04.2020 13:16 Ответить
+9
Так в режиме встреч работают и торговые центры и фастфуды и рестораны, принадлежащие олигархам и депутатам. А вот поликилиники в режиме встреч докторов с больными не работают.
Падла Тищенко, вот и всё. У тебя встречи в твоем ресторане - это выпить и закусить для твоих барыг-друзей. Рассказываешь нам сказки.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:20 Ответить
+8
Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились

А была бы это мелкая забегаловка какого-нибудь Валеры, мигом определились бы. И валерины слова о том, что это место встреч, в жопу ему затолкали бы.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 474
показать весь комментарий
30.04.2020 13:16 Ответить
та ты даже стыдишься признаться, за кого голосовал
показать весь комментарий
30.04.2020 13:25 Ответить
Мені треба звітувати перед соєвими ідіотами за кого я на виборах голосував?Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 5007
показать весь комментарий
30.04.2020 13:27 Ответить
За Шмаклю, а за кого ж може голосувати таке нещастя.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:28 Ответить
За Шмарклю-Рошенко я точно не голосував! Ні в 2014-му, ні в минулому році.
Ти не вгадав!
показать весь комментарий
30.04.2020 13:31 Ответить
ти б перед собою прозвітував, чи давно з своїми мізками не зустрічався?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:29 Ответить
смокчеш? а чого ж випльовуєш??? то ж зільоний ніктар для тебе
показать весь комментарий
30.04.2020 13:34 Ответить
за кого можуть голосувати телепні ? риторичне ж питання
показать весь комментарий
30.04.2020 13:27 Ответить
За таке, яке вони самі. Зеленський - це уособлення недолугого, прокацапленого і дибілкуватого малороса. Тому він так сильно подобається зелебобіками, бо вони виготовлені з однієї і тієї ж сировини, якою удобрюють поля.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:31 Ответить
Точно! Телепні голосують виключно за 8%-го Петра Рошенко!Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились - Цензор.НЕТ 1314
показать весь комментарий
30.04.2020 13:32 Ответить
Аж бульки пішли!
показать весь комментарий
30.04.2020 13:34 Ответить
Точно.Сейчас порвёт зелёные пердаки..
показать весь комментарий
30.04.2020 14:41 Ответить
Петро Олексійович - не ангел, але головне, що не такий, як гнусявий чорт на мотузочках!
показать весь комментарий
30.04.2020 13:27 Ответить
Порох реально -не ангел, але в порівнянні з зе сцклом він фізик-ядерщик.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:39 Ответить
правохоронитнли только с криворожскими телками быстро определяются...
показать весь комментарий
30.04.2020 13:18 Ответить
Вы вдумайтесь в то, что Корниенко сказал. Лично меня непреодолимый смех разобрал Есть же чувство юмора у человека!
показать весь комментарий
30.04.2020 13:19 Ответить
Дебилы всегда думают, что их окружают дебилы.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:26 Ответить
Так в режиме встреч работают и торговые центры и фастфуды и рестораны, принадлежащие олигархам и депутатам. А вот поликилиники в режиме встреч докторов с больными не работают.
Падла Тищенко, вот и всё. У тебя встречи в твоем ресторане - это выпить и закусить для твоих барыг-друзей. Рассказываешь нам сказки.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:20 Ответить
Все просто, как мычание - берем показания счетчиков за свет-газ-воду и сверяем с теми показаниями, что были на начало объявления карантина
И все!
показать весь комментарий
30.04.2020 13:21 Ответить
Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения
Слуга нарида жжот.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:21 Ответить
а что в "режиме встреч" (читай - сходок) есть исключение из карантинных мероприятий?
или на божественного тищенко и его заведения карантин не распространился?
какая-то фиглвая отмазка... еще варианты?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:21 Ответить
фигОвая* (пардон)...ну фиговая и все тут!! ))))
показать весь комментарий
30.04.2020 13:23 Ответить
Вася, так попи московські теж думали, що на них коронавірус не розповсюджується і для них є виключення в карантині... А зараз дохнуть один за одним - як в Україні, так і в самій Росії...
показать весь комментарий
30.04.2020 14:00 Ответить
Випам усё народу грабли
То бишь наоборот
показать весь комментарий
30.04.2020 13:24 Ответить
Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились

А была бы это мелкая забегаловка какого-нибудь Валеры, мигом определились бы. И валерины слова о том, что это место встреч, в жопу ему затолкали бы.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:25 Ответить
гаспадін нікалай))) як акуєнно читати новини в кацапському перекладі))))
показать весь комментарий
30.04.2020 13:29 Ответить
А как разбираются с "правовой составляющей" у тех простіх людей, которых штрафуют на 17 тіс. за хождение без маски или бубушку за продажу цветов у метро?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:30 Ответить
Наверное там так щедро наливали, что хмель до сих пор не прошел. Какая уж тут реакция?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:37 Ответить
https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6


https://twitter.com/DefenderoftheF6
https://twitter.com/DefenderoftheF6

Defender of the Faith

@DefenderoftheF6

·https://twitter.com/DefenderoftheF6/status/1255774525171609600 2 ч

Ви теж помітили цікавинку: в цьому жидді перемагають тільки покидьки - Пошинські, Мольдіффські, Оманські etc.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:39 Ответить
Зеленськая блатхата.

Корнієнко про реакцію "Слуги народу" на історію з рестораном Тищенка: Потрібно розібратися з правовій складовій - правоохоронці поки не визначилися - Цензор.НЕТ 5037
показать весь комментарий
30.04.2020 15:44 Ответить
 
 