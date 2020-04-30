Корниенко о реакции "Слуги народа" на историю с рестораном Тищенко: Нужно разобраться с правовой составляющей - правоохранители пока не определились

Народный депутат Николай Тищенко предоставил фракции "Слуга народа" объяснение работы ресторана "Велюр".

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Тищенко, его ресторан во время карантина работал в режиме встреч.

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"Господин Николай дал определенные объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме встреч. Мы проверяем сейчас эту информацию. Проверяем информацию правоохранителей. Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса", - заявил Корниенко.

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".