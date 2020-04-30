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Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука

Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука

Дело против экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, было возобновлено незаконно.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева. Сообщают Українські новини.

Окружной административный суд города Киева своим решением № 640/475/20 от 22 апреля 2020 признал отсутствующими полномочия бывшего первого заместителя Генерального прокурора Касько на принятие постановления от 18 сентября 2019 об отмене постановления о прекращении уголовного производства от 9 августа 2019 в уголовном производстве № 12016100000001664 от 8 октября 2016. Это решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Автор: 

Окружной админсуд Киева (399) Писарук (18)


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Кто видел как кацап рабинович на сепарском ньюзван воняет в адрес саакашвили, то есть с порохоботами поют в унисон,и те и те спалились и обосрались
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30.04.2020 13:26 Ответить
Вместо Бахматюка и менеджмента его банков, НАБУ задерживает Писарука и пытается по второму кругу обвинить его в том, что сделал "честнейший" Бахматюк
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30.04.2020 13:27 Ответить
До того часу, як когось із суддів адм.суду не посадять за порушення підсудності, це поятство буде тривати.
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30.04.2020 13:31 Ответить
А хто буде відповідати за відверту брехню і використання влади проти посадовця?
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30.04.2020 13:53 Ответить
Це незаконне рішення, тут суддю потрібно саджати.
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30.04.2020 14:39 Ответить
 
 