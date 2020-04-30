Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука

Дело против экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, было возобновлено незаконно.

Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева. Сообщают Українські новини.

Окружной административный суд города Киева своим решением № 640/475/20 от 22 апреля 2020 признал отсутствующими полномочия бывшего первого заместителя Генерального прокурора Касько на принятие постановления от 18 сентября 2019 об отмене постановления о прекращении уголовного производства от 9 августа 2019 в уголовном производстве № 12016100000001664 от 8 октября 2016. Это решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.