Недостроенные объекты "Укрбуда" стоят без продвижения. В ОП с нами больше не общаются, - представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Лунькова

Жилые комплексы группы компании "Укрбуд", которые должен был достроить "Киевгорстрой", стоят без движения не только из-за отсутствия помощи со стороны органов власти, но и блокирования принятия решений от них.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Виктория Лунькова.

"Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир два месяца назад заявлял, что все продвигается, проведен аудит и все 23 комплекса готовятся к передаче. Однако на сегодняшний день акты о передаче на баланс подписаны только по пяти пусковым жилищным комплексам. И даже те жилищные комплексы, которые передали, сейчас простаивают, строителей на стройке нет. Было озвучено несколько этапов. Согласно первому – передача для достройки и введение в эксплуатацию пяти первых ЖК, которые готовы на 95 % и больше. На втором этапе – передача следующих 10 ЖК. Последний этап – 8 оставшихся комплексов. Однако передача всех 23 ЖК должна состоятся в сроки, оговоренные раннее всеми заинтересованными сторонами, а именно до конца мая 2020 года. Так вот, кроме первых пяти первых ЖК до сих пор не передан "Киевгорстрою" ни один ЖК.

В "Киевгорстроей" объясняют, что не будут передавать эти объекты во время карантина. Но настоящая причина таится в проблемах как общего характера, которая заключается в игнорировании и блокировании (либо действиями, либо бездействиями) со стороны органов власти и чиновников решения Президента, так и ряд проблем, связанный с отдельными ЖК. Например, с собственниками земли по ЖК Freedom, которые своими действиями или бездействиями не позволяют проводить передачу "Киевгорстрою" ЖК, а соответственно и начинать строительство. На пресс-конференции я задавала президенту "Киевгорстроя" Игорю Кушниру вопросы, когда будут переданы все ЖК и появятся графики их строительств. По его словам, он ждет исполнения гарантий и помощи на государственном уровне.

Однако еще раз отмечу со своей стороны, что все инвесторы ЖК "Укрбуда" не просят у органов власти и чиновников денег, а ожидают исполнение обещания, данного Президентом!", - отметила она.

По ее словам, диалог с инвесторами на сегодня поддерживает только "Киевгорстрой".

"Мы беспрерывно каждый день напоминаем о себе. Ранее мы общались с властью через первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и его помощников, а также помощников Министра внутренних дел Арсена Авакова, но на сегодня все перестали вообще выходить с нами на связь. То есть, все заняли выжидательную позицию. Теперь снами общается только представители "Киевгорстрой", - подытожила Лунькова.

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Напомним, инвесторы жилых комплексов группы компаний "Укрбуд" 5 декабря 2019 года обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Позже Президент Украины лично подтвердил, что недостроенные объекты группы компаний "Укрбуд" доведет до конца "Киевгорстрой".

Также инвесторами зарегистрирована петиция на сайте Президента от 21 апреля 2020 года по ссылке - https://petition.president.gov.ua/petition/93638, которая направлена помочь инвесторам привлечь внимание к проблеме возобновления строительства жилых комплексов группы компаний "Укрбуд".