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На следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный, - "слуга народа" Корниенко

На следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный, -

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение двух внеочередных заседаний Верховной Рады по инициативе народных депутатов на следующей неделе.

"На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента Украины. Это хороший знак. Мы предлагаем и далее так делать – на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что надо готовиться к выходу из карантина, и если он закончиться, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы, и "возвратить Верховную Раду в нормальное русло календарного плана".

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Корниенко предложил, что если карантин закончится в середине мая, то можно будет сделать несколько недель пленарными, "возможно две недели".

Автор: 

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