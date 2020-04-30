На следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение двух внеочередных заседаний Верховной Рады по инициативе народных депутатов на следующей неделе.

"На этой неделе у нас внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов, без участия президента Украины. Это хороший знак. Мы предлагаем и далее так делать – на следующей неделе попробовать сделать не одно, а два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что надо готовиться к выходу из карантина, и если он закончиться, то Верховная Рада сможет внести изменения в календарный план своей работы, и "возвратить Верховную Раду в нормальное русло календарного плана".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко

Корниенко предложил, что если карантин закончится в середине мая, то можно будет сделать несколько недель пленарными, "возможно две недели".