Шмыгаль должен публично презентовать в Раде план смягчения карантинных мер, - вице-спикер Кондратюк
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предложила пригласить в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля для публичной презентации плана смягчения карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время согласительного совета.
Кондратюк напомнила, что недавно правительство представило поэтапный план выхода страны из карантина.
"Этот документ не обсуждался с Верховной Радой, с руководством парламента, депутатскими фракциями и группами, с комитетами", - отметила Кондратюк.
Говоря об опыте других стран, в частности, Франции, она добавила, что там правительственные планы выхода из карантина дебатировались в парламенте, депутаты голосовали за них. Таким образом, по словам Кондратюк, французскому обществу была публично предоставлена вся информация. Также продемонстрировано сотрудничество исполнительной и законодательной ветвей власти. То есть, сформировано общенациональное видение путей выхода из карантина и преодоления последствий COVID.
"К сожалению, у нас происходит все наоборот. Поэтому я прошу пригласить на внеочередное заседание Верховной Рады премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он должен публично презентовать народным депутатами и всему украинскому обществу план смягчения карантинных мероприятий", - заявила вице-спикер.
В частности, пояснила она, депутаты должны услышать информацию об условиях и путях реализации каждого из этапов плана, а также о том, как правительственная стратегия выхода из экономического кризиса и последующей борьбы с последствиями пандемии накладывается на этот план.
Кондратюк также выразила мнение, что сегодня на внеочередном заседании ВР главный санитарный врач должен предоставить объяснения относительно тестирования украинцев на коронавирус.
В ответ председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что повестка дня заседания уже сформирована, и ее нельзя изменить.
"На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить другие вопросы, в том числе инициированные вами. Я уверен, что члены правительства будут готовы прийти, выступить, предоставить информацию", - сказал он.
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Мнения / Общество 30-апр, 03:349 2 133 0
Когда собаке нечего делать, она красит будку. Не надо сложных аналогий сейчас - не строит, а именно красит.
Вы никогда не видели собаку, которая красит будку?
Значит все собаки, которых вы видели, были очень заняты. Или спали. Или занимались гигиеной.
Всяко вреда от них было меньше, чем сегодня от власти.
Там прямо ежедневные рекорды по количеству ада в жизни украинцев. И не понижают градус, паразиты.
Эх, лучше бы им выдали сразу по банке с краской и будке…
Серьезно, я не могу понять логики партии власти вообще и команды президента в частности.
В Верховной Раде, пока депутаты в рабочем режиме трудились, анекдоты каждый день были.
То «aнал - табу», то решалово вопросов через Генпрокуратуру, то в минохороны здоровья можно накосить столько денег, что хватит правнукам.
Ну, «Продай собаку - заплати за газ» вообще будет ключевым слоганом на всех выборах с участием СН.
Весело с ними было, но на своей шкуре народ до конца все эти вещи не прочувствовал.
Власть поняла, что ее не до конца оценили, и решила повысить градус ада. Благо, карантин помог.
Тут процедуры стали уже болезненнее и нелогичнее. Рынки - закрыть! Пусть работают только супермаркеты. Предприниматели с рынков - в яму долгов и безработицы. Следом по цепочке - фермеры, которые через розничные и оптовые рынки свою продукцию сбывали.
Супермаркетам и сетям в силу объемов работать с фермерами не интересно - им нужны крупные агрохолдинги, часто зарубежные. А наши аграрии пусть хоть сдохнут. Пусть рассадой и тепличными овощами поросят кормят. Ад, конечно, но хоть логика есть.
Перед открытием рынка земли разорить мелкого и среднего землевладельца чтобы сговорчивее был на торгах - мы понимаем. Так ведь бомбили по площадям - всем досталось.
Сперва Гетьманцев со своими законами ФОПов придушил, потом Герус врезал по шахтерам и энергетикам, а там и карантин подоспел с новыми возможностями.
Закрыли все кафе, рестораны и даже торговля кофе на вынос разрешена только Макдональдсу и сетям АЗС. Остальные - хоть подыхайте, но работать вам никто не даст ни на каких условиях. Парикмахерские закрыли - превратив одних в нищих, других в лохматых. Гениально!
Ну, в порядке исключения работают отдельные рестораны очень авторитетных бизнесменов или нардепов от «Слуги народа».
Чтобы было не просто страдало от безработицы, голода и не могло платить за квартиру. Очень важно, чтобы еще и понимали люди все свое ничтожество на фоне новых хозяев жизни. Классовая разница давно не смотрелась в наших широтах так выпукло.
Что еще можно сделать? Как еще придушить тех, кто продолжает дергаться и выживать? О, не слишком ли много у нас устроилось на работу за границу? Ездят, понимаешь, получают зарплату в евро. Не делятся с властью, что особенно эту самую власть бесит. Если вы там зарабатываете, да еще и не все привозите - что людям пилить? Не хотите по хорошему?
Отлично - запретили вылет заробитчанам в Финляндию. Ну и дальше по списку стран. Нечего искать хорошей жизни там, премьер обещал физический труд по благоустройству от 6 до 8 тысяч гривен в месяц. И подчеркнул, что семья с двумя детьми на 16 тысяч проживет. Ему бы квитанцию показать за коммуналку. А потом рассказать, сколько стоит аренда квартиры, если нет своей.
Про неполные семьи рассказать тоже. А то живет в мире розовых пони, где 16 тысяч на четверых хватит.
Денежные переводы с 28 числа - под особый контроль. Хочешь закинуть через терминал на карту 5 тысяч или больше? Назовись. Чтобы не искать тебя потом в случае чего. Вдруг вы вот так по пятерке отмываете деньги за контрабанду оружия и наркотиков?
Или собак продаете через интернет, чтобы за газ не платить? Короче - всех под колпак, чтобы потом было из кого еще копеечку вытрясти. Как у Жванецкого - третий день не выходите из дома, а мусор у вас жирный. Что вы там жрете за дверями при лучине?!
Я сперва докричаться до них пытался. Как старушка из анекдота, которая кричала «Уроды, что вы делаете с кошкой?!» уродам, которые что-то делали с кошкой. Потом охрип. Устал. А у них, такое впечатление, новую батарейку вставили в … вставили, в общем.
Они продолжают жечь напалмом территорию, которую мы как-то привыкли считать своим домом и обустраивать. Я уже не отговариваю их. Не прошу остановиться и включить инстинкт самосохранения. Наоборот - жгите.
Придумывайте новые затеи по ограблению людей, усложняйте нам жизнь, запретите еще больше, попробуйте в конце концов дустом нас - раз так не получается. Больше ада.
Тогда все быстрее закончится. Или для нас, или для вас - тут, увы, никаких гарантий…
Кирилл Сазонов
Они не ездят общественным транспортом. Их возят ведомственные авто.
Они не ходят на базары, в магазины. Им всё нужное приносят домой.
Они не потеряли работу и зарплату, из за карантина. А наоборот, выписывают себе из бюджета любые зарплаты, какие захотят.
Они не ютятся в тесных квартирах. У них виллы.
Они не ограничены в медициноской помощи, их персональные Феовании открыты.
Они не ограничены в оказании любых услуг. Их обслуживают на дому персональные парикмахеры, итд.
Они даже не ограничены в передвижении и отдыхе по всему миру. По диппаспортам ездят с семьями отдыхать, куда хотят.
Но обычные граждане этого всего лишины во время карантина.
Поэтому жизнь этих всех чиновников не поменялась. Им хоть 100 лет такого карантина.
А вот обычные люди должны вымереть из за их карантина.