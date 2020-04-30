Шмыгаль должен публично презентовать в Раде план смягчения карантинных мер, - вице-спикер Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк предложила пригласить в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля для публичной презентации плана смягчения карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время согласительного совета.

Кондратюк напомнила, что недавно правительство представило поэтапный план выхода страны из карантина.

"Этот документ не обсуждался с Верховной Радой, с руководством парламента, депутатскими фракциями и группами, с комитетами", - отметила Кондратюк.

Говоря об опыте других стран, в частности, Франции, она добавила, что там правительственные планы выхода из карантина дебатировались в парламенте, депутаты голосовали за них. Таким образом, по словам Кондратюк, французскому обществу была публично предоставлена вся информация. Также продемонстрировано сотрудничество исполнительной и законодательной ветвей власти. То есть, сформировано общенациональное видение путей выхода из карантина и преодоления последствий COVID.

"К сожалению, у нас происходит все наоборот. Поэтому я прошу пригласить на внеочередное заседание Верховной Рады премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он должен публично презентовать народным депутатами и всему украинскому обществу план смягчения карантинных мероприятий", - заявила вице-спикер.

В частности, пояснила она, депутаты должны услышать информацию об условиях и путях реализации каждого из этапов плана, а также о том, как правительственная стратегия выхода из экономического кризиса и последующей борьбы с последствиями пандемии накладывается на этот план.

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Кондратюк также выразила мнение, что сегодня на внеочередном заседании ВР главный санитарный врач должен предоставить объяснения относительно тестирования украинцев на коронавирус.

В ответ председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что повестка дня заседания уже сформирована, и ее нельзя изменить.

"На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить другие вопросы, в том числе инициированные вами. Я уверен, что члены правительства будут готовы прийти, выступить, предоставить информацию", - сказал он.

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