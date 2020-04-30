Наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи Павлополя и Новотошковского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12.30 сегодня, 30 апреля российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, первый вражеский выстрел раздался сегодня утром неподалеку от Павлополя.

Начиная с 9:10 и до 9.50 оккупанты осуществили 12 выстрелов из вооружения БПМ, 8 раз целились из станковых противотанковых гранатометов и применили автоматические гранатометы АГС с расходом 40 боеприпасов. Обстрел осуществлялся с направления с. Сосновское.

В ответ украинские защитники Павлополя ударили по противнику из дежурных огневых средств. Таким образом, вражеский огонь удалось вовремя подавить.

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Второй раз оккупанты применили оружие в 10:50 в районе Новотошковского. Там враг применил миномет 82-мм калибра, выпустив три мины, и дважды выстрелил из противотанкового ракетного комплекса. Огонь велся со стороны Березовского.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток и по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи, находясь в полной боевой готовности", - добавили в ведомстве.