РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10481 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 582 65

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу путем массовой заболеваемости - это Средневековье, - Ляшко

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу путем массовой заболеваемости - это Средневековье, - Ляшко

Формирование коллективного иммунитета не должно происходить из-за массового заражения и заболевания населения. Для того, чтобы у человечества сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, нужна вакцина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.

Ляшко отметил, что Украина выбрала другой путь борьбы с COVID-19.

"Формирование коллективного иммунитета путем заболеваемости – это Средневековье. Если бы мы хотели такое в Украине – мы бы не вводили никакого карантина", - подчеркнул Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости"

По словам Виктора Ляшко, речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета. Это возможно разве что если появится вакцина.

"Вот тогда можем сказать: "Мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть", – отметил санврач.

Коллективный иммунитет – это иммунитет к инфекциям, который возникает в группе людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
оказывается швеция и британия живут в средневековье значит многие другие вообще в каменном веке
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
+9
А формирование коллективной истерии через СМИ из за короновируса?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
+8
Средневековье, это массовое уничтожение своих граждан путём жёсткого карантина.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Средневековье, это массовое уничтожение своих граждан путём жёсткого карантина.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
не, средневековье это было вывезти все маски за границу
показать весь комментарий
30.04.2020 13:44 Ответить
Так і карантин був поширений в середньовіччі. Саме слово походить від назви острова поблизу Венеції де, мали провести якийсь час всі торгові кораблі.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:32 Ответить
ЩЕ ВІД КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ З ГОЛОДУ НІХТО не помер..
а от від коронавірусу вже сотні...
показать весь комментарий
30.04.2020 14:46 Ответить
З голоду може й ні, а ось від алкоголю та вбивств є випадки. Психоз та депресія не кращі.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:11 Ответить
оказывается швеция и британия живут в средневековье значит многие другие вообще в каменном веке
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
Карантин в Великобритании был введен 23 марта
показать весь комментарий
30.04.2020 13:45 Ответить
Ляшко прав!
Для борьбs с єпидемиями человечество изобрело прививки.
А иначе и сейчас бs сотнями миллионов смертей нарабатывали бы коллективный иммунитет против чумы, черной оспы, туберкулеза и т.д.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:51 Ответить
Не забувайте що, смертність від туберкульозу в Україні вища , ніж від ковід. Але, шухєру з цього не роблять.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:25 Ответить
Пока выше. Но что будет безкарантина?
показать весь комментарий
30.04.2020 14:51 Ответить
На відміну від туберкульозу проти ковід існує імунітет. А ось від туберкульозу продовжать помирати і далі, як помирали до.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:09 Ответить
В Швеции сейчас кусают локти.
Смертность в 9 раз больше, чем у соседей.
Статья называется: "Шведский особый путь дорого оплачен".
https://www.n-tv.de/panorama/Schwedens-Sonderweg-ist-teuer-erkauft-article21728172.html
показать весь комментарий
30.04.2020 14:14 Ответить
Щось не дуже вони кусають. Подивимося на результати по закінченню пандемії. З іспанкою було так само. Спочатку жорстокий карантин, а основна хвиля почалася після зняття карантину.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:27 Ответить
Швеція і Британія помаленьку починають "одумуватись"..

Залишається лише ідіот Бацька.... трохи менший ідіот президент Бразилії Вже заразився....
показать весь комментарий
30.04.2020 14:48 Ответить
В бацьки кірзовий імунітет від бульби, а бульба у бульбашів йость.
показать весь комментарий
30.04.2020 17:54 Ответить
А что, разве у нас есть выбор?
показать весь комментарий
30.04.2020 14:53 Ответить
А формирование коллективной истерии через СМИ из за короновируса?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:38 Ответить
Прокоментуй будь ласка, що ви називаєте істерією?
показать весь комментарий
30.04.2020 14:43 Ответить
Теперь понятно почему Меркель послала на три буквы Шмигаля и не захотела с ним разговаривать.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:39 Ответить
Никаких различий в карантинных мерах в Германии и в Украине нет.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:15 Ответить
А что ты, описторх, предлагаИшь взамен. Страну превратить в голодный концлагерь? Да, падло ушастое?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:43 Ответить
не лучше сразу превратить страну в крематорий
показать весь комментарий
30.04.2020 13:54 Ответить
Не думаю що, смертність не пов'язана з коронавірусом впаде в Україні. Хотілося б почути статистику після карантину.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:13 Ответить
А які є інші варіанти? Карантин не лікує, і вірус карантин точно не знищить! Вакцини нема і найближчим часом не буде. Поки запустять вакцинацію 60-70% планети вже матимуть імунітет.
Який план, чого чекаємо?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:43 Ответить
нет у них планов. тупо передирают с итальянских и дуют щёки.
показать весь комментарий
30.04.2020 13:47 Ответить
Это же элементарно.
Карантинные меры должны просто позволять мед системе справиться с наплывом больных. Если человек попадет в больницу с осложнением для него должны найтись лекарства и мед. оборудование.
Возможно масочного режима и карантина в школе и домах престарелых достаточно. Зависит он возможностей медицины.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:24 Ответить
дурне заняття...
пробувати дискутувати з ольгінськими Жуючими Синичок...
показать весь комментарий
30.04.2020 14:56 Ответить
Щоб зробити і протестувати вакцину потрібно приблизно 24місяці. У світі захворіло 3млн/1міс, 72млн/24місяці, це 1% населення світу Карл. Звідки ви взяли 60-70%, поділіться своєю формулою з нами.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:09 Ответить
Дивіться не на світ в цілому, а на окремі міста та країни, де проводять тестування. 90% взагалі не відчувають симпотомів і не відають, що перенсли інфекцію.

Для об'єктивної картин потрібне рандомне тестування населення. Тоді буде видно, у кого є антитіла і який це відсоток.

Але навіть в умовах мінімального виявлення і просто сміхотворної кількості тестів деякі цифри вже вражають.

Візьміть наш Почаїв, на 8 000 офіційно вже є 80 виявлених. Тобто 1%. А скільки їх реально? 5%? 10%? І це тільки за кілька місяців. Колективний імунітет виробиться значно швидше, ніж почнуть вакцинувати людей.

P.S. І так, в Італії в містах спалахів епідемія пішла на спад тільки тому, що вірус пройшов через критичну масу населення.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:23 Ответить
"90% взагалі не відчувають симпотомів і не відають, що перенсли інфекцію."

******* знову, якщо 72млн 10% це ті хто відчуває симптоми і звернулися до лікаря, то 100% 720млн це всі захворівші, тобто 10% населення світу.
Питання, де ви взяли 60-70%? Тільки не починайте знову розповідати що потрібно взяти тамто і тамто, візьміть і напишіть звідки у вас взявся імунітет у 60-70% всього світу.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:39 Ответить
для нашей страны -- самое оно!
показать весь комментарий
30.04.2020 13:47 Ответить
Е, не зовсім так. Бо, "господарі життя" не можуть допустити своєї смерті.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:23 Ответить
ты же старый конь, тебе, думаю, тебе все равно )
показать весь комментарий
30.04.2020 14:25 Ответить
Я так розумію що, вам матеріалістам, будь яка пандемія це, акт еволюції і має вітатися, як шлях до розвитку людства.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:29 Ответить
именно!
показать весь комментарий
30.04.2020 14:34 Ответить
То ж, карантин і вакцинація це, зло яке заважає розвитку людства?
показать весь комментарий
30.04.2020 14:40 Ответить
я не знаю, что людству заважае, но точно знаю, что ему уже ничего не поможет. это уж точно
показать весь комментарий
30.04.2020 15:00 Ответить
Тю, іншала і все в поряді.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:41 Ответить
Ну, вони хоч вірять у те що роблять. А ось матеріалісти не вірять в еволюцію.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:06 Ответить
Может и так, но медицина в таком случае напрочь выпадает. А оно им надо?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:48 Ответить
Так званий колективний імунітет формується саме під час масового зараження..це вже потім до нього приплели вакцінацію..
показать весь комментарий
30.04.2020 13:49 Ответить
Деякі країни змогли успішно подолати коронавірусну інфекцію.
Так, Гренландія заявила, що https://ukranews.com/news/696807-koronavirus-v-grenlandii-strana-pobedila-epidemiyu всі хворі в країні COVID-19 одужали Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9398 нових заражень немає.

Тим часом Нова Зеландія повідомила, що зупинила поширення коронавірусу. Про це https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/new-zealand-prepares-to-lift-strict-lockdown-after-eliminating-coronavirus передає The Guardian.
Як зазначається, за минулу добу в країні зафіксували лише один випадок зараження COVID-19.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні найближчим часом почнуть знімати жорсткі обмеження.
Так, з вівторка, 28 квітня, влада відкриє школи для дітей до десяти років і певні сфери бізнесу, де можливо дотримуватися заходів безпеки.
При цьому прем'єр зазначає, що все ще будуть діяти обмеження на соціальні контакти.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:54 Ответить
Не показово..у першому випадку острівна автономія, у другому острівна країна..та не "близький світ"..а у нас прохідний двір..
показать весь комментарий
30.04.2020 15:21 Ответить
Вот смотрите какой это бред! Зазеркалье! Ещё вчера все студенты медики слышали на лекциях одно, а теперь в миг все поменялось. В Мире миллионы вирусных инфекций - ветрянка, ротовирус, Эпштейн-Барр, герпес, сотни и тысячи аденовирусов и риновирусов, миллионы коронавирусов разных типов. И мы в детстве все эти вирусы пропускали через себя и спокойно жили без намордников. А что теперь? Почему Наука так резко на 180 градусов измененила свое мнение и требует вакцину от совершенно безопасного вируса? Ну что, почитатели Ковида аки святого ДУха, вакцинироваться будем?
показать весь комментарий
30.04.2020 13:56 Ответить
Тому що, ця зараза вражає "благародних гаспод" на відміну від туберкульозу за який вони не паряться хоча, смертність в Україні від нього на багато більша за ковід.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:21 Ответить
Наука так резко на 180 градусов измененила свое мнение и требует вакцину от совершенно безопасного вируса?

ольгінським придуркам..
тому що,на відміну від грипу смертність на порядок вища,і ліків не існує...
показать весь комментарий
30.04.2020 14:50 Ответить
А від якого вірусу існують ліки?
показать весь комментарий
30.04.2020 15:03 Ответить
Потому что вирус новый.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:58 Ответить
Ветрянка и ротовирус тоже были для каждого новыми. Так что это заведомо ложное объяснение.
показать весь комментарий
30.04.2020 15:14 Ответить
Скажите ему уже кто-нибудь, что вакцины нет, а когда появится, незачто ее будет купить
показать весь комментарий
30.04.2020 13:59 Ответить
Ляшко кто, вирусолог или может иммунолог?
показать весь комментарий
30.04.2020 14:06 Ответить
Главный санврач лицемерит. Есть же пример вирусной инфекции, которая может быть и смертельна, и к которой не вырабатывается иммунитет, и с которой человечество сосуществует уже 3000 лет, при 200 лет наблюдений. Это 6 (минимум!) видов герпеса, но почему-то никакой паники не наблюдается, хоть это даже и не средневековье, а намного древнее.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:06 Ответить
Проблема в тому що, вакцини нема ніде в світі. То ж, фрази: "ми провакцинували..." доведеться чекати набагато довше ніж набувати "стадний імінітет". Сказав би простіше: ми його набудемо але повільніше ніж без карантину".
До того ж, за відсутності достовірних тестів і повального тестування громадян, ніхто не може сказати точно, скільки у нас вже перехворіло і скільки померло від ковід. Можна говорити тільки по вірогідність досліджуючи статистику захворюваності та смертності відносно минулих років.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:18 Ответить
Ляшко такой же идиот, как и всё прокоммунистически- китайское воз и такие же полезные идиоты- советники при правительствах ЕС. Шведы не побоялись ответственности, зато выработают этот самый стадный иммунитет, а тут, как отменят карантин, вспышка будет куда круче, а других больных как спасать? Кстати и умирают в Швеции как и при гриппе в последнее время. Не больше.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:30 Ответить
В Швеции умерло 2462 человека, выздоровели 1005
Ничего себе гриппы там в последнее время.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:35 Ответить
А скільки перенесли без симптомів?
показать весь комментарий
30.04.2020 14:39 Ответить
Здорових нема, є недообстежені.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:42 Ответить
Посилювати карантинні заходи Швеція почала ще в березні.
На початку квітня влада https://ukranews.com/news/692867-shvetsiya-uslozhnyaet-karantin заборонила громадські збори Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5970Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3274Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2928Формування колективного імунітету до коронавірусу шляхом масової захворюваності - це Середньовіччя, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2928 з участю понад 50 осіб. Проте в столиці Швеції, Стогкольмі, закривають 5 барів через порушення карантинних умов. Про це https://www.france24.com/en/20200426-sweden-cracks-down-on-bars-as-crowds-flout-corona-rules передає France24.
Дане рішення влада аргументувала тим, що в закладах, незважаючи на заборону, зібралася велика кількість людей. У той же час відзначається, що закриті заклади можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:52 Ответить
Невже Стокгольм залишився без барів!? Всі п'ять закривають!
показать весь комментарий
30.04.2020 15:01 Ответить
Ну да. Рассудительность у Ляжка есть, вот только вакцины нет.
показать весь комментарий
30.04.2020 14:55 Ответить
і найближчий рік не буде.

не лише в Ляшка.... ((
показать весь комментарий
30.04.2020 14:57 Ответить
Береженного Бог береже, у шведів немає такої поговірки.
показать весь комментарий
30.04.2020 17:56 Ответить
вакцина будет через год. значит, переболеем все.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:04 Ответить
Влада України свідомо організовує новий Голодомор, який унесе життя сотень тисяч людей.
показать весь комментарий
30.04.2020 22:36 Ответить
 
 