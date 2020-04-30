Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу путем массовой заболеваемости - это Средневековье, - Ляшко
Формирование коллективного иммунитета не должно происходить из-за массового заражения и заболевания населения. Для того, чтобы у человечества сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, нужна вакцина.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.
Ляшко отметил, что Украина выбрала другой путь борьбы с COVID-19.
"Формирование коллективного иммунитета путем заболеваемости – это Средневековье. Если бы мы хотели такое в Украине – мы бы не вводили никакого карантина", - подчеркнул Ляшко.
По словам Виктора Ляшко, речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета. Это возможно разве что если появится вакцина.
"Вот тогда можем сказать: "Мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть", – отметил санврач.
Коллективный иммунитет – это иммунитет к инфекциям, который возникает в группе людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.
Пожалуйста, подождите...
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а от від коронавірусу вже сотні...
Для борьбs с єпидемиями человечество изобрело прививки.
А иначе и сейчас бs сотнями миллионов смертей нарабатывали бы коллективный иммунитет против чумы, черной оспы, туберкулеза и т.д.
Смертность в 9 раз больше, чем у соседей.
Статья называется: "Шведский особый путь дорого оплачен".
https://www.n-tv.de/panorama/Schwedens-Sonderweg-ist-teuer-erkauft-article21728172.html
Залишається лише ідіот Бацька.... трохи менший ідіот президент Бразилії Вже заразився....
Який план, чого чекаємо?
Карантинные меры должны просто позволять мед системе справиться с наплывом больных. Если человек попадет в больницу с осложнением для него должны найтись лекарства и мед. оборудование.
Возможно масочного режима и карантина в школе и домах престарелых достаточно. Зависит он возможностей медицины.
пробувати дискутувати з ольгінськими Жуючими Синичок...
Для об'єктивної картин потрібне рандомне тестування населення. Тоді буде видно, у кого є антитіла і який це відсоток.
Але навіть в умовах мінімального виявлення і просто сміхотворної кількості тестів деякі цифри вже вражають.
Візьміть наш Почаїв, на 8 000 офіційно вже є 80 виявлених. Тобто 1%. А скільки їх реально? 5%? 10%? І це тільки за кілька місяців. Колективний імунітет виробиться значно швидше, ніж почнуть вакцинувати людей.
P.S. І так, в Італії в містах спалахів епідемія пішла на спад тільки тому, що вірус пройшов через критичну масу населення.
******* знову, якщо 72млн 10% це ті хто відчуває симптоми і звернулися до лікаря, то 100% 720млн це всі захворівші, тобто 10% населення світу.
Питання, де ви взяли 60-70%? Тільки не починайте знову розповідати що потрібно взяти тамто і тамто, візьміть і напишіть звідки у вас взявся імунітет у 60-70% всього світу.
Так, Гренландія заявила, що https://ukranews.com/news/696807-koronavirus-v-grenlandii-strana-pobedila-epidemiyu всі хворі в країні COVID-19 одужали нових заражень немає.
Тим часом Нова Зеландія повідомила, що зупинила поширення коронавірусу. Про це https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/new-zealand-prepares-to-lift-strict-lockdown-after-eliminating-coronavirus передає The Guardian.
Як зазначається, за минулу добу в країні зафіксували лише один випадок зараження COVID-19.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні найближчим часом почнуть знімати жорсткі обмеження.
Так, з вівторка, 28 квітня, влада відкриє школи для дітей до десяти років і певні сфери бізнесу, де можливо дотримуватися заходів безпеки.
При цьому прем'єр зазначає, що все ще будуть діяти обмеження на соціальні контакти.
ольгінським придуркам..
тому що,на відміну від грипу смертність на порядок вища,і ліків не існує...
До того ж, за відсутності достовірних тестів і повального тестування громадян, ніхто не може сказати точно, скільки у нас вже перехворіло і скільки померло від ковід. Можна говорити тільки по вірогідність досліджуючи статистику захворюваності та смертності відносно минулих років.
Ничего себе гриппы там в последнее время.
На початку квітня влада https://ukranews.com/news/692867-shvetsiya-uslozhnyaet-karantin заборонила громадські збори з участю понад 50 осіб. Проте в столиці Швеції, Стогкольмі, закривають 5 барів через порушення карантинних умов. Про це https://www.france24.com/en/20200426-sweden-cracks-down-on-bars-as-crowds-flout-corona-rules передає France24.
Дане рішення влада аргументувала тим, що в закладах, незважаючи на заборону, зібралася велика кількість людей. У той же час відзначається, що закриті заклади можуть подати заявку на відновлення роботи, якщо усунуть порушення, що призвели до закриття, і пройдуть перевірку з боку влади.
не лише в Ляшка.... ((