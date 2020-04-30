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Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа. ВИДЕО

Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского

Комитет ВР по гуманитарной политике отправил на доработку законопроект "слуги народа" Максима Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании.

Об этом рассказала нардеп "Голоса" Наталья Пипа, передает Цензор.НЕТ.

Она допустила, что "Бужанский скорее всего с этим законопроектом вернется, но "плюс в том, что в ближайшее время он вводиться в действие не будет".

При этом Пипа напомнила о четкой позиции Минобразования, согласно которой продолжение обучения в украинских школах на русском языке не имеет смысла.

Ранее о возможном вынесении "антиязыкового" законопроекта Бужанского в сессионный зал сообщил нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.

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Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

18 марта комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта. Тогда Бужанский предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.

ВР (29288) законопроект (3235) комитет (561) украинский язык (1192) Бужанский Максим (104) Пипа Наталя (11)


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Топ комментарии
+38
Українська мова робить всіїх громадян країни українцями, навіть тих хто на ній не розмовляя але ж розуміє (навіть Бужанського). Якщо іти за Бужанським, то ким же ми станемо !? Скоріш за все населенням Сибіру, про що мріє наш ворог.
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30.04.2020 13:42 Ответить
+35
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1526
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30.04.2020 13:49 Ответить
+30
В Украине рассматривается законопроект о об ограничении использования украинского языка в образовании................. Ущипните меня.
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30.04.2020 13:45 Ответить
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они хотели разговаривать на руском

Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 7913
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30.04.2020 13:42 Ответить
спасибо росися что услышала домбас
Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 8998
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30.04.2020 13:43 Ответить
Каждые рептилии, когда приходят в Раду начинают трепать закон о языке. Сколько можно? !Давно пора бы уже оставить государственный язык украинцев в покое. Хватит протягивать мерзкие грязные руки к тому, что дал украинцам Бог. Никакие нечисти не смогут ничего сделать с языком Украины как бы не хотели как бы не сатанились и не истерили рогатые .Будете сатанить вечно в Аду.
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30.04.2020 14:05 Ответить
Українська мова робить всіїх громадян країни українцями, навіть тих хто на ній не розмовляя але ж розуміє (навіть Бужанського). Якщо іти за Бужанським, то ким же ми станемо !? Скоріш за все населенням Сибіру, про що мріє наш ворог.
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30.04.2020 13:42 Ответить
Зачекався бузина напарника
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30.04.2020 13:54 Ответить
Українці повинні самі захищати українську мову. Це дуже просто - використовувати її всюди. І на Цензорі теж.
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30.04.2020 18:53 Ответить
Украинцы, запомните - БУЖАНСКИЙ. Зайдите в интернет, скачайте фото. Что бы не сног сдрыснуть.
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30.04.2020 13:43 Ответить
Фотку дубинского тоже можна скачать шо не ушел гад. Фотку владимира зеленских можна не скачивать, этого мелкого утырка каждая собака знает в лицо
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30.04.2020 13:46 Ответить
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 4788
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30.04.2020 14:19 Ответить
шо тут смотреть типичный еврейский мальчик
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30.04.2020 13:53 Ответить
язык буж мрази 👅 - мат и феня
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30.04.2020 14:04 Ответить
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 540

Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 2042 Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 8323
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30.04.2020 14:18 Ответить
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 6146
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30.04.2020 15:23 Ответить
В Украине рассматривается законопроект о об ограничении использования украинского языка в образовании................. Ущипните меня.
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30.04.2020 13:45 Ответить
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 1526
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30.04.2020 13:49 Ответить
В Україні навіть мають "громадянство"=Виборче право ті особи ,що ненавидять все українське і мають ідеологію,цілі і цінності ворожої Держави ! Вони навіть мають право обиратись до Верховної Ради і писати "закони" ,які скасовують використання Державної Української Мови. ! Хоча б ніколи не отримали Громадянство в будь якій країні Світу без ІСПИТУ на Знання Мови країни в якій плануєш жити і бути Громадянином! Про працювати в Державних установах - це взагалі фантастика , як і мати Виборче Право . Але українці толерантні ... як і СБУ !
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30.04.2020 17:52 Ответить
"плюс в том, что в ближайшее время он вводиться в действие не будет".
Источник: https://censor.net/n3192658"

А сам факт этой провокации, как и с вами любимым Саакашвили, не имеет минусов или у вас всё плюсы и... ничего о плохом?
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30.04.2020 13:46 Ответить
Зелохторат...
Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа - Цензор.НЕТ 3489
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30.04.2020 13:46 Ответить
Если Дубинский говорящая жопа Коломойского, то Бужанский йизык у жопы Коломойского,
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30.04.2020 13:47 Ответить
Этот депутат хоть школу закончил? Такое впечатление, что он прямо с горшка в КВН пошел к Зеленскому юморить.
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30.04.2020 13:47 Ответить
якщо відлупцювати цього бужанського, то це буде:1. Самозахистом від скаженної тварюки. 2. Захистом української мови. 3. Чи доброю європейською традицією?
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30.04.2020 13:48 Ответить
І 4. (продовження життя України) також.
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30.04.2020 13:53 Ответить
Закон о языке это предвыборная взятка от проворовавших свинарчуков для закомплексованных в комплексах мэньшэвартости восьмипроцентных свидетелей мовы - 92% украинцев не спросили. Этот закон на радость ***** раскалывает Украину по мове и должен быть отменён и написан новый. Сепарская тварь бужанский кремлёвская антиукраиская мразь и враг народа Украины, но он и кремлёвская пропаганда ***** тонко чувствуют настроения украинцев и играют на этом. Поэтому новый закон о языках с учётом того, что более половины украинцев русскоязычные и согласно переписи населения, а не в угоду восьмипроцентного меньшинства должны написать сами украинцы, чтоб забрать пропагандистские рычаги у кремлёвских холуёв в Украине. Так будет умно и мудро.
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30.04.2020 13:49 Ответить
йди найох, кацап з своїми виригами
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30.04.2020 13:52 Ответить
долго он готовился! ))
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30.04.2020 14:20 Ответить
Якщо Ви розумієте те, що я пишу, і розумієте, що загострення мовного питання грає на користь ворогу, то навіщо йому підігруєте?
Як тільки в Україні звертають увагу на економічні негаразди, завжди знаходиться якась падлюка, яка починає педалювати мовне питання і розганяє з нього несусвітній срач. Окрім збурення у суспільстві з того срачу жодного "вихлопу" не буде.
Вже прийняли закон, то тепер витримайте хоча б п'ять років паузи і нічого не міняйте - життя саме все скоригує.
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30.04.2020 14:04 Ответить
не мовне питання, а "прітіснєніє рюзьгеізичних". На мову цім покидькам начхати, як і на їхній ізиг. Головне щоб чубились через це.
В Україні - Українська ! Крапка!
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30.04.2020 14:06 Ответить
Этот закон свинарчуков для одномовного восьмипроцентного мракобесия нарушает мои права как вольного и свободного украинца. И если мы не поменяем этот пропагандонский закон, который я уверен был, согласован потрохом с ****** - могу логически доказать если меня не будет банить восьмипроцентный админ, ***** и его холуи в Украине будут через день поднимать мовно-языковое пытанняя и без меня. Этим законом потрох сам дал ***** рычаги для раскола Украины по мове - чи вы нэ бачытэ?
І по друге - придур, мова це моя рідна мова така ж як і язик з самого дитинства,з самої колиски - просто я не одноязике і не одномовне козломорде бидло - я двомовний. Зрозумів?
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30.04.2020 15:07 Ответить
Нет, ты не двуязычный, ты - двужопый. И не нужно тебе напрягать ту жопу, что сверху- все равно не поймешь . І, таки, слава Україні, та смерть ворогам, а зебілам дулю!)
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30.04.2020 15:23 Ответить
Я уверен, ты до потрохосоства был кремлёвским говно-троллем - стиль один.
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30.04.2020 15:47 Ответить
Ну, и зачем стараться в переписке оскорбить собеседника? Или это поможет кого-то убедить принять Вашу точку зрения?
Этот закон нужен не Вам или мне, а подрастающему поколению. Попробуйте не зацикливаться на наших временных неудобствах, а думать на перспективу.
Спробуйте для себе скласти портрет тих, хто після нас буде розрулювати проблеми і робити Україну придатною для життя людей, а не територією для пограбування.
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30.04.2020 17:51 Ответить
йди нах на засраху, там рюзьге. Будеш там квакати по рюзьге.
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30.04.2020 14:05 Ответить
Спочатку думав що ви зебіл. Тепер бачу що помилявся. Ви, нєуважаємий, повний дебіл!
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30.04.2020 14:05 Ответить
Фєдєрастове нарєчіє повинно зникнути з України назавжди - це одна з найголовніших умов для того, щоби українці стали українцями, а не совковими ідіотами...
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30.04.2020 13:49 Ответить
Казав Стецько якщо в голові не всі вдома, то скоро посходяться
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30.04.2020 13:51 Ответить
"Сватання на Гончарівці"...

Як не дивно, але частина студентів навіть бачила цей фільм-виставу...
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30.04.2020 13:56 Ответить
класика
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01.05.2020 06:26 Ответить
Розстріляти всіх бужанських науй!!!
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30.04.2020 13:58 Ответить
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 7319
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30.04.2020 14:03 Ответить
****** блохєри оці. Понабирали в "слуги" гидоти різної неукраїнської, то тепер вони і дрищуть отими антиукраїнськими "законопроєктами" ..
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30.04.2020 14:03 Ответить
Як у нас все повільно. У Каталонії дозволили викладати в школі каталонською мовою тільки після смерті Франко, в 70-х рр. А зараз вже вони знаходяться ближче ніж Україна до своєї незалежності, лише тому що у них не було олігархів, і у них найвищий рівень життя в Іспанії.
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30.04.2020 14:11 Ответить
Комітет ВР відправив на доопрацювання законопроєкт Бужанського "про скасування закону про мову", - нардепка "Голосу" Піпа - Цензор.НЕТ 924
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30.04.2020 14:11 Ответить
мразота..
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30.04.2020 15:01 Ответить
Опять по кругу, ******* раиськи челюсти крокодила.
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30.04.2020 14:55 Ответить
А хто відправить на нари самого Бужанського. Дістав цей кацаполюб.
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30.04.2020 15:11 Ответить
Мля, надо это животное на доработку отправить, вместе с его бредом сумасшедшего...
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30.04.2020 15:23 Ответить
хто б цього корєша на доработку отправив ...
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30.04.2020 15:25 Ответить
Зе-реванш успешно продолжается.
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30.04.2020 15:49 Ответить
Коли вже того бужанського скасуют разом з дубінським?
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30.04.2020 16:04 Ответить
В Украине ограничивают изучение украинского языка! Это какой то сюр!
Но еще ужаснее, что в Украине насаждают русский язык!
Язык агрессора и оккупанта, который убивает украинцев и грабит Украину уже 7й год!
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30.04.2020 16:47 Ответить
Как можно было вообще принимать во внимание такой закон. Гнать вместе с Бужанским такие законы. Пусть едет в рашку и там ограничивает!
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30.04.2020 18:32 Ответить
Коментатори на Цензорі в більшості пишуть російською. а не українською мовою. Чи можна вірити в їх щирість щодо захисту української мови? Я не вірю. Бо захист мови - це її використання. Я дуже добре знаю російську.
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30.04.2020 19:01 Ответить
 
 