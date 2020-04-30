Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа. ВИДЕО

Комитет ВР по гуманитарной политике отправил на доработку законопроект "слуги народа" Максима Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании.

Об этом рассказала нардеп "Голоса" Наталья Пипа, передает Цензор.НЕТ.

Она допустила, что "Бужанский скорее всего с этим законопроектом вернется, но "плюс в том, что в ближайшее время он вводиться в действие не будет".

При этом Пипа напомнила о четкой позиции Минобразования, согласно которой продолжение обучения в украинских школах на русском языке не имеет смысла.

Ранее о возможном вынесении "антиязыкового" законопроекта Бужанского в сессионный зал сообщил нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.

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Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

18 марта комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта. Тогда Бужанский предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.