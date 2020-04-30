Комитет ВР отправил на доработку законопроект Бужанского "об отмене закона о языке", - нардеп "Голоса" Пипа. ВИДЕО
Комитет ВР по гуманитарной политике отправил на доработку законопроект "слуги народа" Максима Бужанского об ограничении использования украинского языка в образовании.
Об этом рассказала нардеп "Голоса" Наталья Пипа, передает Цензор.НЕТ.
Она допустила, что "Бужанский скорее всего с этим законопроектом вернется, но "плюс в том, что в ближайшее время он вводиться в действие не будет".
При этом Пипа напомнила о четкой позиции Минобразования, согласно которой продолжение обучения в украинских школах на русском языке не имеет смысла.
Ранее о возможном вынесении "антиязыкового" законопроекта Бужанского в сессионный зал сообщил нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.
Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.
18 марта комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта. Тогда Бужанский предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий внес предложение вообще отклонить этот законопроект.
Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.
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Источник: https://censor.net/n3192658"
А сам факт этой провокации, как и с вами любимым Саакашвили, не имеет минусов или у вас всё плюсы и... ничего о плохом?
Як тільки в Україні звертають увагу на економічні негаразди, завжди знаходиться якась падлюка, яка починає педалювати мовне питання і розганяє з нього несусвітній срач. Окрім збурення у суспільстві з того срачу жодного "вихлопу" не буде.
Вже прийняли закон, то тепер витримайте хоча б п'ять років паузи і нічого не міняйте - життя саме все скоригує.
В Україні - Українська ! Крапка!
І по друге - придур, мова це моя рідна мова така ж як і язик з самого дитинства,з самої колиски - просто я не одноязике і не одномовне козломорде бидло - я двомовний. Зрозумів?
Этот закон нужен не Вам или мне, а подрастающему поколению. Попробуйте не зацикливаться на наших временных неудобствах, а думать на перспективу.
Спробуйте для себе скласти портрет тих, хто після нас буде розрулювати проблеми і робити Україну придатною для життя людей, а не територією для пограбування.
Як не дивно, але частина студентів навіть бачила цей фільм-виставу...
Но еще ужаснее, что в Украине насаждают русский язык!
Язык агрессора и оккупанта, который убивает украинцев и грабит Украину уже 7й год!