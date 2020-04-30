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Новости Коронавирус и карантин
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Из 2 133 коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заняты 158: украинский врач не делает выбор, кому помогать, как это было в ЕС, - Ляшко

Из 2 133 коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заняты 158: украинский врач не делает выбор, кому помогать, как это было в ЕС, - Ляшко

В Украине из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии, выделенных для лечения пациентов с COVID-19, занято 158, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады в четверг.

"Карантин работает. Сегодня из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии, оборудованных кислородом и аппаратами ИВЛ, заняты 158. Сегодня украинский врач не делает выбор, чтобы госпитализировать и предоставлять медицинскую помощь той или иной категории населения, как это было в ЕС",- сказал Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы все должны понимать, что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая бы эффективно справлялась с вызовами пандемии, очень тяжело. Сегодня, к сожалению, болеют медработники, мы инициировали рассмотрение этого вопроса в правительстве, и каждый случай, когда врач болеет коронавирусом, будет рассматриваться как случай профессионального инфицирования с выплатами из фонда",- добавил он.

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По словам Ляшко, Кабмин дополнительно выделил средства на доплаты медикам за март.

"Правительство выделило средства, чтобы сделать в марте 300% надбавки медработникам. После анализа выплат мы увидели, что в регионах каждый посчитал, как захотел, и не учел проголосованный закон и постановление Кабмина. Поэтому Кабмин дополнительно выделил средства, которые направили на медучреждения для того, чтобы покрыть расходы и выплатить анонсированные надбавки. За апрель будет оплачиваться другой тариф, и каждый медработник получит надбавку",- сказал он.

Санврач подчеркнул, что также продолжается работа по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.

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Автор: 

больница (1443) карантин (16729) врачи (1518) лечение (922) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Наш врачи и не обладает адекватными средствами защиты. У нас рекорд по количеству заболевших врачей на 1000 зараженных.
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30.04.2020 14:00 Ответить
+1
Койки пустуют, люди лишённые планового лечения, тихо умирают, дегенерат ляшко горд и хвастается.
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30.04.2020 14:02 Ответить
+1
Так и в ЕС не делали врачи выбора . Просто приказ сверху душить стариков .остальное лирика .
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30.04.2020 14:04 Ответить
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В течение недели, с 30 марта по 5 апреля, в Украине 105 116 человек заболели ОРВИ, среди них 39,5% случаев у детей. Об этом сообщает пресс-служба https://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-schodo-zahvorjuvanosti-na-grip-ta-grvi-3003%e2%80%9305042020 Министерства здравоохранения .
"За неделю (30.03-05.04.2020) ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа", - говорится в сообщении.
Кроме того, известно об одном новом случае смерти от гриппа, подтвержденного ПЦР-диагностикой. Всего с начала эпидемического сезона зафиксирован 71 летальный случай. Ни один умерший не был привит против гриппа.
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30.04.2020 14:00 Ответить
Наш врачи и не обладает адекватными средствами защиты. У нас рекорд по количеству заболевших врачей на 1000 зараженных.
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30.04.2020 14:00 Ответить
Койки пустуют, люди лишённые планового лечения, тихо умирают, дегенерат ляшко горд и хвастается.
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30.04.2020 14:02 Ответить
Так и в ЕС не делали врачи выбора . Просто приказ сверху душить стариков .остальное лирика .
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30.04.2020 14:04 Ответить
А кто приказал - массоны, рептилоиды, ктулху или инопланетяне?
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30.04.2020 14:17 Ответить
хунта маладая
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30.04.2020 14:45 Ответить
Здравый смысл . иногда в лице вышестоящего начальника .
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30.04.2020 15:07 Ответить
в ес тестируют и находят,а у нас..."неожиданно" все как всегда "по приколу"
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30.04.2020 14:05 Ответить
Партия брехунов, так не бывает чтоб у всех стран было по 1000 больных в сутки, а Украину это минует. Просто еще ничего не началось, но вы брыхунишки уже хотите карантин снимать а то Тищенки нищают.
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30.04.2020 14:10 Ответить
Врачи выбирали кого спасать когда был пик, -в январе-феврале. Только статистика ЦОЗ двухмесячной давности по "пневмонии," сильно отличается от статистики, которую озвучивает бывший сотрудник ЦОЗ, а ныне сидящий сразу на двух должностях в МОЗ - Ляшко.
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30.04.2020 14:31 Ответить
Ляшко и Минздрав, в целом, молодцы в части карантинных мероприятий.
Умные люди это и так понимают
Дуракам, конечно, надо пояснять на пальцах. Но дураки любое объяснение перекрутят и примут в штыки.
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30.04.2020 14:37 Ответить
правильно. карантин резко снимать нельзя.
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30.04.2020 20:43 Ответить
Українські лікарі взагалі бояться приймати хворих через підозру на коронавірус. Сотні людей вже померли через це. А вибір лікарі вже давно зробили. Платиш гроші - будуть лікувати. Не платиш - помирай.
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30.04.2020 22:38 Ответить
 
 