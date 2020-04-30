Из 2 133 коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заняты 158: украинский врач не делает выбор, кому помогать, как это было в ЕС, - Ляшко
В Украине из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии, выделенных для лечения пациентов с COVID-19, занято 158, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады в четверг.
"Карантин работает. Сегодня из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии, оборудованных кислородом и аппаратами ИВЛ, заняты 158. Сегодня украинский врач не делает выбор, чтобы госпитализировать и предоставлять медицинскую помощь той или иной категории населения, как это было в ЕС",- сказал Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы все должны понимать, что за два месяца подготовить систему здравоохранения, которая бы эффективно справлялась с вызовами пандемии, очень тяжело. Сегодня, к сожалению, болеют медработники, мы инициировали рассмотрение этого вопроса в правительстве, и каждый случай, когда врач болеет коронавирусом, будет рассматриваться как случай профессионального инфицирования с выплатами из фонда",- добавил он.
По словам Ляшко, Кабмин дополнительно выделил средства на доплаты медикам за март.
"Правительство выделило средства, чтобы сделать в марте 300% надбавки медработникам. После анализа выплат мы увидели, что в регионах каждый посчитал, как захотел, и не учел проголосованный закон и постановление Кабмина. Поэтому Кабмин дополнительно выделил средства, которые направили на медучреждения для того, чтобы покрыть расходы и выплатить анонсированные надбавки. За апрель будет оплачиваться другой тариф, и каждый медработник получит надбавку",- сказал он.
Санврач подчеркнул, что также продолжается работа по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.
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"За неделю (30.03-05.04.2020) ОРВИ заболели 105 116 человек, из них 39,5% - дети. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа", - говорится в сообщении.
Кроме того, известно об одном новом случае смерти от гриппа, подтвержденного ПЦР-диагностикой. Всего с начала эпидемического сезона зафиксирован 71 летальный случай. Ни один умерший не был привит против гриппа.
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Дуракам, конечно, надо пояснять на пальцах. Но дураки любое объяснение перекрутят и примут в штыки.