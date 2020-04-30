Поправки к закону о банках по упрощенной процедуре теоретически возможно пройти за один день, - Разумков

Рада может за один день пройти все поправки, поддержанные профильным комитетом, к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в случае применения спецпроцедуры рассмотрения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"На самом деле вопросы, которые выносятся на внеочередные заседания, должны быть полностью рассмотрены. Поэтому я думаю, что Верховная Рада будет следовать этой процедуре, по полной таблице. Сейчас мне трудно сказать, сколько там будет в конечном варианте поправок, сколько учтено. Я думаю, что там получается около 300-400 правок - это теоретически возможно пройти за день", - отметил он.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.

Отметим, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.

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