Идеально было бы, если бы Саакашвили стал советником президента по реформам, - "слуга народа" Качура

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили идеально было бы подошел на должность советника президента по реформам.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Думаю, что идеально было бы, если бы он стал советником президента по реформам. Либо руководителем координационного совета по реформам при Кабинете Министров", - сказал Качура, отвечая на вопрос о том, на какой должности Михеил Саакашвили принес бы наибольшую пользу украинскому государству.

"Что касается будущей карьеры – я считаю, что у Саакашвили уже все в жизни сложилось. Он – в первую очередь, президент Грузии, его Трамп назвал одним из лучших реформаторов мира. Поэтому думать о том, как сложится его карьера, должны, в первую очередь, мы. Это нам нужен Саакашвили, а не Саакашвили нужны мы. Поэтому его таланты и умения нам нужно применить максимально. А какая это будет должность, я сейчас сказать не готов. Думаю, это будет нечто близкое к должностям, которые я привел выше", - добавил нардеп.

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