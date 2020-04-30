Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офис генпрокурора Романа Говду, который ранее возглавлял столичную прокуратуру.

Об этом сообщил член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Разумеется, ценный опыт, широкие связи, возможности для нового генпрокурора. Собственно, к Говде вопросов нет, мы о нем все и так давно знаем. Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете закон? Говда не прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года", - пишет Леменов, напоминая, что Говда ранее безуспешно претендовал на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора ГБР.

Также, по словам Леменова, Говду сегодня через Совет прокуроров могут рекомендовать на заместителя прокурора Киева: "И Роман Михайлович снова станет исполняющим обязанности главного столичного прокурора".

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