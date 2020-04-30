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Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов

Генпрокурор Ирина Венедиктова назначила на должность руководителя подразделения по надзору за ГБР в Офис генпрокурора Романа Говду, который ранее возглавлял столичную прокуратуру.

Об этом сообщил член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов, информирует Цензор.НЕТ.

"Разумеется, ценный опыт, широкие связи, возможности для нового генпрокурора. Собственно, к Говде вопросов нет, мы о нем все и так давно знаем. Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете закон? Говда не прошел аттестацию. От слова вообще. Он был уволен еще в ноябре прошлого года", - пишет Леменов, напоминая, что Говда ранее безуспешно претендовал на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора ГБР.

Также, по словам Леменова, Говду сегодня через Совет прокуроров могут рекомендовать на заместителя прокурора Киева: "И Роман Михайлович снова станет исполняющим обязанности главного столичного прокурора".

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Венедиктова взяла на работу экс-главу прокуратуры Киева Говду, который не проходил переаттестацию, - Леменов 01

Венедиктова Ирина (726) Леменов Александр (45) Говда Роман (10) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+22
Так Венедиктова сама аттестацию на судью не прошла. берет на работу,себе подобных.
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30.04.2020 14:08 Ответить
+9
Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете закон?
Врагам закон.
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30.04.2020 14:07 Ответить
+8
Венедиктова взяла на работу не прошедшего аттестацию экс-главу прокуратуры Киева Говду, - Леменов - Цензор.НЕТ 323
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30.04.2020 14:16 Ответить
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Ирина Валентиновна, вас не волнует то, что вы прямо нарушаете закон?
Врагам закон.
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30.04.2020 14:07 Ответить
Нет, не волнует. У нее диплом правильный, не такой как у Луценко, ей можно.
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30.04.2020 14:12 Ответить
Так Венедиктова сама аттестацию на судью не прошла. берет на работу,себе подобных.
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30.04.2020 14:08 Ответить
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30.04.2020 14:11 Ответить
Так она не судья, а прокурор, разницу улавливаешь, порохобот?
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30.04.2020 14:14 Ответить
"не прошла" - пырдець повный
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30.04.2020 14:44 Ответить
В морі гівна на поверхню завжди спливає сама легка фракція. Не обтяжена нічим.
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30.04.2020 19:16 Ответить
Всьо нормально. Етот слишком мудрый нарид дожен быть сделан!
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30.04.2020 14:12 Ответить
Венедиктова взяла на работу не прошедшего аттестацию экс-главу прокуратуры Киева Говду, - Леменов - Цензор.НЕТ 3727
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30.04.2020 14:16 Ответить
Венедиктова взяла на работу не прошедшего аттестацию экс-главу прокуратуры Киева Говду, - Леменов - Цензор.НЕТ 323
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30.04.2020 14:16 Ответить
Саблезубая кошка.
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30.04.2020 14:20 Ответить
Саблезубые кошки (лат. Machairodontinae) - вымершее подсемейство кошачьих. Саблезубыми кошками также иногда ошибочно называют некоторые виды нимравид и барбурофелид, хотя они не принадлежали к семейству кошачьих. Саблезубые млекопитающие встречались и в других отрядах, к примеру у креодонтов (махероиды) или у сумчатых саблезубых (тилакосмил).🙀
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30.04.2020 14:23 Ответить
да, все что Вы написали про махероидов, очень своевременно
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30.04.2020 14:47 Ответить
Не прошедшая экзамены берет на работу других не прошедших.
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30.04.2020 14:19 Ответить
У зебілів нема послідовного підходу, бо самі роблять те, що раніше критикували. Так була критика Луценка щодо освіти, а потім вони самі порушують закон!
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30.04.2020 14:20 Ответить
А хіба при Порошенко не прийняли закон про атестацією з нормами відповідальності за його порушення? Яке там покарання передбачено законом у випадку прийняття на роботу тих, хто не пройшов атестацію?
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30.04.2020 14:45 Ответить
Ну и правильно сделала. Как говорили древние, Abyssus abyssum invocat, что в переводе означает "дурак дурака видит издалека". Должны же они в конце концов как-то понимать друг друга?
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30.04.2020 14:21 Ответить
ці уй..ки завтра ще й шарікова запросять в комітет по цензурі і фейкам. велика куча насєлєнія цього хотіли, коли за піськограя птички-плюсики на бюлетенях калякали
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30.04.2020 14:21 Ответить
ось дивіться, вона так і іспити мабуть приймала - насравши на всі норми і закони. а ми дивуємося, чого у вузах така неякісна освіта.
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30.04.2020 14:26 Ответить
В цьому немає нічого нового для України- стандартна процедура.
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30.04.2020 14:48 Ответить
і що ти вумного сказав? у тебе виходить - так є і нехай буде. знаєш, як під час 2014 року можна було на форумі розпізнати мента? - воно таке саме мололо мантру, як оце ти "воно так є". а коли кажеш "пора міняти і то у ваших силах" воно уходіло в осадок і більше не писало.
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30.04.2020 14:51 Ответить
А хіба щось змінилося з тих часів? Ті самі люди, на тих самих посадах, роблять ті самі речі?
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30.04.2020 15:17 Ответить
Порушувати закони мають право тільки ті, хто має їх блюсти.
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30.04.2020 14:42 Ответить
як же ця недолуга зелень любить усіляке говдо
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30.04.2020 14:44 Ответить
Нагадаю що, перші посадовці, які мали бути люстровані отримали посади ще за Порошенко, як і прокурори, які не пройшли атестацію.
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30.04.2020 14:47 Ответить
так, це чудовий привід щоб із порушенням закону усіляке говдо зібрати назад
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30.04.2020 15:45 Ответить
Венедиктова / Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским./ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике(нежной?) за разворовывание сельхозпредприятий
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30.04.2020 14:50 Ответить
Будуть на одному дереві висіти.
Вона вже порушила гору законів. Залишилось тільки вернути смертну кару і можна вішати офіційно.
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30.04.2020 15:14 Ответить
Вони вже перестали навіть сміятися з ваших обіцянок. Це, як імпотент погрожує згвалтуванням. У вас немає ні сил ні засобів для здійснення обіцянок.
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30.04.2020 15:19 Ответить
Це добре що всі так думають.
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30.04.2020 17:10 Ответить
ух как ты запел?)) а год назад за зелю рубашку так рвал)))) ну хорошо что понял что ошибся, бывает
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30.04.2020 19:19 Ответить
Зе-реформы. Жрите.
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30.04.2020 15:45 Ответить
порошенко=зеленский
В чё разница, один выхрест, другой не скрывает.
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30.04.2020 15:49 Ответить
а свой ***** ближе тебе по духу?))
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30.04.2020 19:17 Ответить
А венидиктовой как раз и нужны прокуроры-дебилы!! Ими легче управлять!
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30.04.2020 16:17 Ответить
 
 