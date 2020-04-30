"Мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тыс.", - Ляшко

Ожидается поставка к новым аппаратам, которые расширят сеть еще на около 150 аппаратов, что позволит ускорить тестирование на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время согалсительного совета заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Относительно тестирования: Украина подает в официальную статистику только ПЦР-тестирование. Как и обещалось мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тыс. Ожидаем поставки к новым аппаратам, которые расширят сеть еще на около 150 аппаратов, что позволит нам ускорить тестирование", - отметил он.

Ляшко добавил, что вскоре запустят тестирование ИФА-тестами - на наличие антител в организме.

"В то же время мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме, чтобы эффективно просмотреть, как реагировала система и вовремя ли она выявляла случаи заболевания. Мы можем делать 1 млн таких тестов в сутки, но на сегодня нет принятой рекомендации ВОЗ, что эти тесты могут использоваться как диагностические. Поэтому мы их будем использовать исключительно для эпидисследований", - добавил он.

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