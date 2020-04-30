"Мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тыс.", - Ляшко
Ожидается поставка к новым аппаратам, которые расширят сеть еще на около 150 аппаратов, что позволит ускорить тестирование на COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время согалсительного совета заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Относительно тестирования: Украина подает в официальную статистику только ПЦР-тестирование. Как и обещалось мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тыс. Ожидаем поставки к новым аппаратам, которые расширят сеть еще на около 150 аппаратов, что позволит нам ускорить тестирование", - отметил он.
Ляшко добавил, что вскоре запустят тестирование ИФА-тестами - на наличие антител в организме.
"В то же время мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме, чтобы эффективно просмотреть, как реагировала система и вовремя ли она выявляла случаи заболевания. Мы можем делать 1 млн таких тестов в сутки, но на сегодня нет принятой рекомендации ВОЗ, что эти тесты могут использоваться как диагностические. Поэтому мы их будем использовать исключительно для эпидисследований", - добавил он.
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Результаты таковы - реальное количество проведенных тестов ПЦР завышено в 2,6 раза.
Во-вторых лабораторные возможности региональных подразделений, разве что кроме Киевской и Харьковской областей, очень ограничены и персонал там работающий имеет низкий уровень подготовки для работы с такими системами. Точнее само обучение этих специалистов практически не проводилось и свелось к изучению инструкций выполнения процедуры анализа.
В-третьих оглашение полученных нами данных серьезно осложнено нашими принципами работы с источниками - "безопасность источника превыше оглашения данных".
Поэтому мы решили провести проверочную одномоментную акцию оглашения данных со случайно выбранной датой. Такой датой было выбрано 23 апреля 2020 года.
Безусловно такая схема завышения количества использованных тест систем, для списывания материальных ценностей, имеет свои недостатки - ограниченный объем возможного списания не проведенных тестов. Предельные возможности лабораторий не превышают 10 000 в день, а списать нужно миллионы.
Для этого умные люди с коммерческими наклонностями разработали новую схему.
Следующим этапом реализации этой же схемы является оглашенное зам. министта Ляшко проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом. Эта схема просто идеальна. Списать можно сколько угодно, в любом количестве и вне всякой фиксации. проверит невозможно, ибо любые повторные проверки в случае противоположного результата можно списать на лабильность организма.
Но есть маленький нюанс. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания, анонсированный украинским МОЗ.
Мнение ВОЗ https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain
Но разве может остановить какое то "ВОЗ" наше великое МОЗ в его безудержном стремлении с сияющим высотам банковских счетов с многими нолями?
При том при полной благосклонности к этим шалостям г-на Зеленского ?
вот потому оно и орёт про "1 млн таких тестов в сутки" .. нужно СПИСАТЬ миллионы тест систем (и их цену), а могут делать - ОТ СИЛЫ - 10 тысяч в сутки
Всемирная организация здравоохранения категорически не рекомендует использовать тест на антитела для определения уровня иммунитета после заболевания, анонсированный украинским МОЗ.
Мнение ВОЗ https://www.cnbc.com/2020/04/17/who-issues-warning-on-coronavirus-testing-theres-no-evidence-antibody-tests-show-immunity.html?__source=twitter%7Cmain
Но разве может остановить какое то "ВОЗ" наше великое МОЗ в его безудержном стремлении с сияющим высотам банковских счетов с многими нолями?
При том при полной благосклонности к этим шалостям г-на Зеленского ?
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(настораживает?! хотя... начал бы он уже скорее с рашки...испытания))))
Прочитали?
Но это Украина, детка!
Есть только долгие тесты, а экспресс - ""В то же время мы сейчас запускаем пилот и в ближайшее время запустим тестирование на наличие антител в организме"
Немцы уже 147 тыс. в сутки.