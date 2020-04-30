Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, предусматривающий страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.
По словам Порошенко, защита врачей, которые с начала эпидемии составили пятую часть всех заболевших, является одним из главных вопросов.
"Менее двух месяцев прошло с появления первого заболевшего в Украине 3 марта. Сегодня уже более 10400 заболевших. И хочу отдельно подчеркнуть, что 2163 из этих заболевших - это врачи. Более того, за последние шесть дней медиков заболело более 600, 16 врачей умерли", - подчеркнул Порошенко.
"Мы предложили 22 апреля законопроект, который был зарегистрирован и который предусматривал обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания и, не дай Бог, в случае смерти. Так, как мы это сделали в 2014 году, когда мы застраховали наших воинов. Подчеркиваю: с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат", - отметил он.
Порошенко рассказал, что фракция получила подписные листы относительно проведения внеочередного заседания для принятия закона о страховании медиков, и призвал лидеров других депутатских фракций и групп поддержать эту инициативу.
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Народу украины, чтобы отменить соевый реформизм под названием "медицинская реформа", и наказать фельдшера смерть супруншу?
Просто треба привселюдно тикнути писоком, у те що він збрехав.
Обов'язково !
Если бы врач понимал что он застрахован на случай болезни вообще, и на случай тяжелых последствий в частности, было бы очень неплохо для доп. мотивации.
или он два года назад должен был про страхование медиков от ковид заявить?
кумирашыкаладного цеха ибо это все от лукавогомыролюбного .
Задача
Потрібно мінімальним коштом, промотивувати лікарів, щоб вони не порозбігались і медицина не сколапсувала.
Рішення - Страховка.
(Тобто гроші не візразу, а після івенту, який не факт що відбудеться(більшість хворіють без симтомів). До того ж витрати розтягнуті в часі , і реально це набагато менше витрат ніж давати кожномісячні доплати всім лікарям.)
Ну а про всіх - а деж стільки каси взяти? (Кодерів мало, на всіх бідних і нещасних, ще не в стані заробити.)
А еще нужно страховать стоматологов от кариеса...
Нє, ну, можеш мати іншу думку, мовляв, "моя твоя непанимает" - але, тим не менше...
"Сьогоднішнє позачергове засідання не розглядало найважливіші питання - а це питання обороноздатності держави, захисту лікарів і порятунку економіки", - сказав він.
За його словами, законопроєкт про страхування медиків, який підготувала "Європейська Солідарність" не вноситься у порядок денний, хоча він готовий ще з 22 квітня
"Я переконаний, що чим швидше ми проголосуємо, тим не тільки 2 тисячі медиків, які вже заражені коронавірусом, а ще багато медиків будуть захищені від епідемії, і стануть тоді на захисті людей", - сказав депутат.
"Ми переконані, що звільнення від оподаткування медиків - це важливе рішення. Але не зрозуміло як стосується під це рішення те, що партія влади намагається внести ще й рішення про скорочення статутного капіталу банків", - додав депутат.
https://prm.ua/u-zelenskogo-ne-hochut-rozglyadati-pitannya-strahuvannya-medikiv-a-priymayut-drugoryadni-rishennya-sinyutka/