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Новости Коронавирус и карантин
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Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников

Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, предусматривающий страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.

По словам Порошенко, защита врачей, которые с начала эпидемии составили пятую часть всех заболевших, является одним из главных вопросов.

"Менее двух месяцев прошло с появления первого заболевшего в Украине 3 марта. Сегодня уже более 10400 заболевших. И хочу отдельно подчеркнуть, что 2163 из этих заболевших - это врачи. Более того, за последние шесть дней медиков заболело более 600, 16 врачей умерли", - подчеркнул Порошенко.

"Мы предложили 22 апреля законопроект, который был зарегистрирован и который предусматривал обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания и, не дай Бог, в случае смерти. Так, как мы это сделали в 2014 году, когда мы застраховали наших воинов. Подчеркиваю: с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат", - отметил он.

Порошенко рассказал, что фракция получила подписные листы относительно проведения внеочередного заседания для принятия закона о страховании медиков, и призвал лидеров других депутатских фракций и групп поддержать эту инициативу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19621) страхование (196) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников - Цензор.НЕТ 1138
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30.04.2020 14:25 Ответить
+10
Ставлення пліснявої влади до опозиції...
Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников - Цензор.НЕТ 5751
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30.04.2020 14:23 Ответить
+6
https://censor.net/user/323530

Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников - Цензор.НЕТ 7713
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30.04.2020 14:28 Ответить
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Ставлення пліснявої влади до опозиції...
Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников - Цензор.НЕТ 5751
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30.04.2020 14:23 Ответить
а... хто там опозиція?
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30.04.2020 14:42 Ответить
Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников - Цензор.НЕТ 1138
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30.04.2020 14:25 Ответить
Тільки хай вони самі собі ту страховку оплачують, так як пацієнти купують собі медикаменти, коли звертаються до них за допомогою.
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30.04.2020 14:24 Ответить
страхувати треба всіх,а не вибірково.радєтєль хрєнов
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30.04.2020 14:26 Ответить
https://censor.net/user/323530

Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников - Цензор.НЕТ 7713
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30.04.2020 14:28 Ответить
всє це хто, депютати? у них файна зарплата і статус святих - їм усі шляхи до медицини відкриті. разом з попами. простий смертний, якщо захворює - десь сам не додивився за собою, у ньго є вибір кяк себе убезпечити. а ось медик зобов"язаний, йому нікуди діться, професія. якщо всіх у тебе "всіх медиків", то так. вони всі контактують з вірусом і тут не може бути "то більше, бо він саме інфекціоніст, а інший ні, бо у замісь горла між ноги заглядає,", бо носій безсимптомний до усіх лікарів може прийти.
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30.04.2020 14:33 Ответить
законпроект 37,6 ))) треба срочно! навіть номер про то каже!
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30.04.2020 14:27 Ответить
кому треба срочно?
Народу украины, чтобы отменить соевый реформизм под названием "медицинская реформа", и наказать фельдшера смерть супруншу?
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30.04.2020 14:32 Ответить
супрунша - смерть лише для кугутів і рагулів і пропандонів, Ємець - ото смерть, тупе старе припижене совкове чмо. між супруншою і пацієнтом є все ще ті сами кугути, рагулі і пропагандони, які обо завдяки своїй безмозглості не можуть виконати свою частину реформи, або роблять як ти спеціально, аби показати негатив. або як оце ти ляпотло-полєзний ідєот чи проплачене уобище.
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30.04.2020 14:38 Ответить
хто лікар смерть тут - супрунша чи лікар-на-місті?: прийшов пацієнт підписувати декларацію, лікар прибігла звідкись надрочена і уліпила новому піцієнту попереднє прізвище (тобто у бланку в компі забула видалити прізвище попереднього пацієнта), а усі інші дані все ж таки нового пацієнта. пацієнт подивився вдома на ту декларацію і думає: якщо вона таку фігню поре, то як вона ліче? піду до іншого лікара заключу декларацію наново, бо це щось чудне попалось. а за правилами, якщо пацієн підписує з новим лікарем декларацію, стара анулюється автоматично. питанння на 12 балів: за яким данними повинна бути видалена декларація зі "старим" лікарем? мертва душа народилася. і винна у тебе супрунша? а оперувати вона теж тебе буде чи тебе вже на мозку прооперували і тому ти таку херню несеш?
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30.04.2020 14:48 Ответить
супрунша не ликар смерь а фельдшер смерть. Но от этого ее преступление против народа Украины не уменьшается.
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30.04.2020 14:58 Ответить
Порошенко закликає проголосувати за закон про страхування медиків від коронавірусу: Захворіло вже понад 2 тис. медпрацівників - Цензор.НЕТ 7633От тобі кассабський смоктальник, диплом лікаря УляниСупрун. США.
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30.04.2020 15:27 Ответить
https://censor.net/user/440544 зачем спорить с прорасенскими людьми ?
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30.04.2020 15:38 Ответить
Ніт. Не треба.
Просто треба привселюдно тикнути писоком, у те що він збрехав.
Обов'язково !
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30.04.2020 19:24 Ответить
Очень правильно. Никакие 300% не отменяют риска заболеть.
Если бы врач понимал что он застрахован на случай болезни вообще, и на случай тяжелых последствий в частности, было бы очень неплохо для доп. мотивации.
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30.04.2020 14:34 Ответить
это получается что рвач может заразиться а обычный человек не может? И за такую возможность рвачу полагается еще и надбавка?
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30.04.2020 14:35 Ответить
Я понимаю, что вы хотел бы нихрена не делать, и получать что-то в силу того что вы обычный человек.
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30.04.2020 14:41 Ответить
Зебилы скоро закон примут "Заменить в продовольственной корзине продукты на видосики от величайшего ВошьДя
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30.04.2020 14:36 Ответить
Угу, с рецептами" как сварить кашу из топора" или "щи - как альтернатива дорогому борщу"...
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30.04.2020 14:38 Ответить
Чем больше народа помрет, тем легче власти...
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30.04.2020 14:36 Ответить
ой... петя, а как же стопятсот твоих реформ ?
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30.04.2020 14:38 Ответить
а в медицине они работают, кстати

или он два года назад должен был про страхование медиков от ковид заявить?
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30.04.2020 14:43 Ответить
Для початку ознайомтесь з самим законом. Потім вже будете "великие мысли о петре толкать".
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30.04.2020 14:54 Ответить
Как сказано в одной книге - не сотвори себе кумира шыкаладного цеха ибо это все от лукавого мыролюбного .
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30.04.2020 15:01 Ответить
одна винницкая "реформа" точно работает. Мыролюбцы таки добились что медобслуживание стало недоступно 99% людей.
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30.04.2020 14:44 Ответить
Вы тоже слвоо "Заболело" не сразу прввильно прочитали?
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30.04.2020 14:44 Ответить
Если подумать логично, например с точки зрения кодера.....рискуют все кто выходит на работу, менты, пекари и так далее и у них минимальная защита по сравнению с медиками....а давайте тогда всех застрахуем??? Медики массово бегут с работы? А шо, если бросить вирус на самотёк у них и их семей больше шанса не заразиться?? Нах этот Петин попализьм перед выборами, чтоб взять дополнительные 0.5% чтоб потом снять последние штаны с украинцев?
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30.04.2020 14:46 Ответить
Насправді дуже проста логіка як для кодера, навіть джуна це мало би бути очевидно.

Задача
Потрібно мінімальним коштом, промотивувати лікарів, щоб вони не порозбігались і медицина не сколапсувала.

Рішення - Страховка.
(Тобто гроші не візразу, а після івенту, який не факт що відбудеться(більшість хворіють без симтомів). До того ж витрати розтягнуті в часі , і реально це набагато менше витрат ніж давати кожномісячні доплати всім лікарям.)

Ну а про всіх - а деж стільки каси взяти? (Кодерів мало, на всіх бідних і нещасних, ще не в стані заробити.)
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30.04.2020 15:14 Ответить
Проблема реальная, больных ковид нужно лечить бесплатно(совсем), а традиционной "клиентуры" почти не стало...где брать деньги шоп супруг(супруга) не ушел к другой?
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30.04.2020 15:39 Ответить
Почему эта мразина на свободе, обворовал Украину и продолжает портить воздух, Зе ты заодно с бандитами?
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30.04.2020 14:49 Ответить
потому что сейчас продолжается мыролюбство , только версии 2.0
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30.04.2020 14:55 Ответить
Петя где патронные заводы?
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30.04.2020 15:09 Ответить
Тобі, що, магазинів рошен мало? )))
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30.04.2020 15:26 Ответить
Если этот закон стоит в повестке дня, то за него будет голосование. Если его нет, надо было настаивать но его включении до внеочередного заседания. В чем состоит смысл рохкота политического трупа?
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30.04.2020 15:15 Ответить
Ну, чтоб не разбежались....
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30.04.2020 15:19 Ответить
Пєтя, ти вже військових страхував на 1 млн і всрався! Ще медиків застраХУЙ!
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30.04.2020 15:25 Ответить
Пєтя, ти вже військових страхував на 1 млн і всрався! Ще медиків застраХУЙ!
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30.04.2020 15:26 Ответить
Хто такий, цей Парошенко?
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30.04.2020 15:27 Ответить
закон о страховании медиков от коронавируса..

А еще нужно страховать стоматологов от кариеса...
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30.04.2020 15:59 Ответить
не смішно. Особливо в контексті того, що з 16-го березня, за 1,5місяці померло 16 медпрацівників.
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30.04.2020 17:30 Ответить
За эти-же 1,5 месяца умерло 96 шоферов, 112 токарей, 37 поваров, 18 студентов и 9 проституток. И какие выводы?
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30.04.2020 18:25 Ответить
Я не буду пояснювати, що таке "контекст"; але скажу, що в контексті це малось на увазі медиків, які заразились ковідом на роботі...
Нє, ну, можеш мати іншу думку, мовляв, "моя твоя непанимает" - але, тим не менше...
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30.04.2020 18:35 Ответить
Олег Синютка каже, що отриманий сьогодні (нарешті, сьогодні - вісім днів вимагади в секретаріаті та в голови ВР !!!) Порошенком підписний лист (про включення питання про страховку лікарів до порядку денного) тільки за перший день підписали вже 97 нардепів.
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30.04.2020 17:35 Ответить
У Володимира Зеленського не вносять першочергові питання на розгляд Верховної Ради, натомість просувають спірні законопроєкти, заявив в інтерв'ю журналістам народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка.
"Сьогоднішнє позачергове засідання не розглядало найважливіші питання - а це питання обороноздатності держави, захисту лікарів і порятунку економіки", - сказав він.
За його словами, законопроєкт про страхування медиків, який підготувала "Європейська Солідарність" не вноситься у порядок денний, хоча він готовий ще з 22 квітня
"Я переконаний, що чим швидше ми проголосуємо, тим не тільки 2 тисячі медиків, які вже заражені коронавірусом, а ще багато медиків будуть захищені від епідемії, і стануть тоді на захисті людей", - сказав депутат.
"Ми переконані, що звільнення від оподаткування медиків - це важливе рішення. Але не зрозуміло як стосується під це рішення те, що партія влади намагається внести ще й рішення про скорочення статутного капіталу банків", - додав депутат.
https://prm.ua/u-zelenskogo-ne-hochut-rozglyadati-pitannya-strahuvannya-medikiv-a-priymayut-drugoryadni-rishennya-sinyutka/
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30.04.2020 18:32 Ответить
Теперь мне осталось поверить в то, что врач не способный защититься от вируса сможет меня от этого вируса вылечить. Кто-нибудь лечился у беззубого стоматолога или посещал дерматолога покрытого язвами? У вас всё впереди..
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30.04.2020 19:30 Ответить
седой поц, вспомнил про медиков!!! А кроме медиков есть множество структур, которые тоже должны быть в том числе застрахованы!!и не менее оперативно, чем медики!!
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30.04.2020 21:11 Ответить
 
 