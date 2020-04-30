Порошенко призывает проголосовать за закон о страховании медиков от коронавируса: Заболело уже более 2 тыс. медработников

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, предусматривающий страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики.

По словам Порошенко, защита врачей, которые с начала эпидемии составили пятую часть всех заболевших, является одним из главных вопросов.

"Менее двух месяцев прошло с появления первого заболевшего в Украине 3 марта. Сегодня уже более 10400 заболевших. И хочу отдельно подчеркнуть, что 2163 из этих заболевших - это врачи. Более того, за последние шесть дней медиков заболело более 600, 16 врачей умерли", - подчеркнул Порошенко.

"Мы предложили 22 апреля законопроект, который был зарегистрирован и который предусматривал обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания и, не дай Бог, в случае смерти. Так, как мы это сделали в 2014 году, когда мы застраховали наших воинов. Подчеркиваю: с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат", - отметил он.

Порошенко рассказал, что фракция получила подписные листы относительно проведения внеочередного заседания для принятия закона о страховании медиков, и призвал лидеров других депутатских фракций и групп поддержать эту инициативу.

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