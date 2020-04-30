Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают. ФОТОрепортаж
Медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на протест. В больнице принимают больных коронавирусом, но доплаты за это медики не получают.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в паблике "Життя Мінського масиву - Оболонський район" в соцсети Facebook.
"Как мы и говорили. Персонал 8-ой больницы вышел на бойкот и отказывается работать за 3-5 тысяч в условиях коронавируса. Мы передали информацию в СМИ. На месте ICTV и 112. Скоро будут сюжеты", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в СМИ не попадала информация о том, сколько врачей и младшего персонала уволились из больницы за эти месяцы, а уволилось очень много.
Отмечается, что вчера 2 работника больницы уже заразились коронавирусом и потенциально могли заразить еще 42 своих коллег.
Кроме того, с средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короновирусом больниц не попала и ни копейки не получила.
Фото: Життя Мінського масиву - Оболонський район" / Facebook.
Как сообщается, вчера младшие медсестры и врачи получили "долгожданные" зарплаты, рассчитывая на хоть какие-то доплаты за работу с инфицированными коронавирусом. Однако они не только не получили ни копейки доплаты за работу в эпидемию, но и получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии из-за стартовавшей 1 апреля медреформы, после которой ставки и оклады всех медработников упали.
Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи - от 6 до 9 тысяч.
"Суть даже не в этом, а в лицемерии властей и бюрократов из КМДА и МОЗ и Кличко, которые решили, что наша больница "не является опорной в приеме инфицированных COVID" и поэтому никак доплат не получат. Вчера два отделения уже объявили об отказе работать в таких условиях и с такой оплатой. Завтра еще несколько отделений готовится бастовать.
Завтра закроется одна больница. Послезавтра их примеру последуют все больницы города. А через неделю плюнут врачи во всей стране. Либо Минздрав, Виталий Кличко, КГГА, Максим Степанов, Команда Зеленского, Денис Шмигаль начинают называть вещи своими именами и давать достойную оплату всем врачам - включают Восьмую больницу и многие другие в перечень лечащих коронавирус и отменяют или меняют эту убогую реформу, которая забрала последние копейки у и так, нищих врачей или завтра все эти чиновники будут лечить себе пневмонию дома с помощью малины и чеснока!" - говорится в сообщении.
На фото рассчетки зарплат медсестры и младшей сестры за последний месяц в условиях каждодневного контакта с коронавирусом
"Где 300%? Где хотя бы те зарплаты, которые были ДО реформы??" - негодуют пользователи соцсети.
Отметим, Киевская городская клиническая больница № 8 - лечебно-профилактическое учреждение оказания помощи в стационаре круглосуточной неотложной медицинской помощи населению при острых хирургических и терапевтических заболеваний. Выполняя функцию многопрофильной больницы она является базой повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала, а также базой прохождения интернатуры по хирургии.
Больница рассчитана на одновременное пребывание 940 больных. Ежегодно в больнице оказывается медицинская помощь около 55 тысячам больных. За время существования больницы впечатляюще вырос поток больных, обращающихся за медицинской помощью.
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Так я їх заспокоюю, кажу ;не хвилюйтеся, 73; населення має IQ середній і нижче, не всі здатні критично мислити;
Шкварчать, суки.
знову набреЗЕхав людям
Вы не поняли,
Могу ли я?
Не можете"
ибо
главное правило любого медика - НЕ НАВРЕДИ,
Они и людей точно так же лечат рандомными лекарствами по принципу "Хуже не будет"
Украинские СМИ устроили больницам информационную блокаду. Сравните с рашкой, где с информацией даже перебор(слишком много фейков).
"Кроме того, с средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короновирусом больниц не попала и ни копейки не получила."
Как не попавшая в список для доплаты больница может получать доплату из бюджета?
Если стационар не выбран опорным для госпитализации ковидла, то туда никто бы не привозил поцыентов.
Но цифра в 150 говорит об обратном. Везли намеренно, значит больничка была определена как опорная.
Как-то симптоматика учитывается?
Передайте этим неучам фото этой мудрой женсчины.
https://tvrain.ru/teleshow/notes/eto_shtorm_spetsialnye_korrespondenty_elena_kostjuchenko_i_jurij_kozyrev_vedut_prjamoj_reportazh_iz_krasnoj_zony_52_j_klinicheskoj_bolnitsy_moskvy-507884/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://tvrain.ru/teleshow/notes/eto_shtorm_spetsialnye_korrespondenty_elena_kostjuchenko_i_jurij_kozyrev_vedut_prjamoj_reportazh_iz_krasnoj_zony_52
Яка у тебе машина?