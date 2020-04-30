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Новости Коронавирус и карантин
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Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают. ФОТОрепортаж

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают. ФОТОрепортаж

Медперсонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на протест. В больнице принимают больных коронавирусом, но доплаты за это медики не получают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в паблике "Життя Мінського масиву - Оболонський район" в соцсети Facebook.

"Как мы и говорили. Персонал 8-ой больницы вышел на бойкот и отказывается работать за 3-5 тысяч в условиях коронавируса. Мы передали информацию в СМИ. На месте ICTV и 112. Скоро будут сюжеты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в СМИ не попадала информация о том, сколько врачей и младшего персонала уволились из больницы за эти месяцы, а уволилось очень много.

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 01

Отмечается, что вчера 2 работника больницы уже заразились коронавирусом и потенциально могли заразить еще 42 своих коллег. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев выделил на доплаты медикам почти 900 млн гривен, - Кличко

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 02

Кроме того, с средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короновирусом больниц не попала и ни копейки не получила.

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 03
Фото: Життя Мінського масиву - Оболонський район" / Facebook.

Как сообщается, вчера младшие медсестры и врачи получили "долгожданные" зарплаты, рассчитывая на хоть какие-то доплаты за работу с инфицированными коронавирусом. Однако они не только не получили ни копейки доплаты за работу в эпидемию, но и получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии из-за стартовавшей 1 апреля медреформы, после которой ставки и оклады всех медработников упали.

Медсестры получили 4-5 тысяч гривен, младшие сестры – 3-4 тысячи гривен, врачи - от 6 до 9 тысяч.

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 04

"Суть даже не в этом, а в лицемерии властей и бюрократов из КМДА и МОЗ и Кличко, которые решили, что наша больница "не является опорной в приеме инфицированных COVID" и поэтому никак доплат не получат. Вчера два отделения уже объявили об отказе работать в таких условиях и с такой оплатой. Завтра еще несколько отделений готовится бастовать.
Завтра закроется одна больница. Послезавтра их примеру последуют все больницы города. А через неделю плюнут врачи во всей стране. Либо Минздрав, Виталий Кличко, КГГА, Максим Степанов, Команда Зеленского, Денис Шмигаль начинают называть вещи своими именами и давать достойную оплату всем врачам - включают Восьмую больницу и многие другие в перечень лечащих коронавирус и отменяют или меняют эту убогую реформу, которая забрала последние копейки у и так, нищих врачей или завтра все эти чиновники будут лечить себе пневмонию дома с помощью малины и чеснока!" - говорится в сообщении.

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 05
На фото рассчетки зарплат медсестры и младшей сестры за последний месяц в условиях каждодневного контакта с коронавирусом

"Где 300%? Где хотя бы те зарплаты, которые были ДО реформы??" - негодуют пользователи соцсети.

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 06

Отметим, Киевская городская клиническая больница № 8 - лечебно-профилактическое учреждение оказания помощи в стационаре круглосуточной неотложной медицинской помощи населению при острых хирургических и терапевтических заболеваний. Выполняя функцию многопрофильной больницы она является базой повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала, а также базой прохождения интернатуры по хирургии.

Больница рассчитана на одновременное пребывание 940 больных. Ежегодно в больнице оказывается медицинская помощь около 55 тысячам больных. За время существования больницы впечатляюще вырос поток больных, обращающихся за медицинской помощью.

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 07

Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 08
Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают 09

карантин (16729) Киев (25710) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Цікаво, а який відсоток співробітників цієї лікарні голосував за блазня?
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30.04.2020 14:33 Ответить
+22
Зробили разом? Чого плачете?
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30.04.2020 14:35 Ответить
+20
Хто ж тепер зізнається?
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30.04.2020 14:36 Ответить
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Цікаво, а який відсоток співробітників цієї лікарні голосував за блазня?
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30.04.2020 14:33 Ответить
Хто ж тепер зізнається?
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30.04.2020 14:36 Ответить
У себе на кафедрі я всіх знаю...
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30.04.2020 14:39 Ответить
Яке гарне підгрунтя для під"йо*ок!
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30.04.2020 14:44 Ответить
Я знущаюсь над колегами. Але тут біда- вони почали брехати що не голосували за Вовіка, а завжди були за Порошенка. Типу я забув як рік тому тільки побачивши мене плювалися.
Так я їх заспокоюю, кажу ;не хвилюйтеся, 73; населення має IQ середній і нижче, не всі здатні критично мислити;
Шкварчать, суки.
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30.04.2020 15:32 Ответить
Я теж саме робив на старій роботі. В новому колективі ще не знаю, але нехай начуваються...
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30.04.2020 15:44 Ответить
Медична реформа не має відмінятись а має бути продовжена! Ті хто більше працює мають отримувати більше грошей. Проблема з низькими зарплатами медиків обумовлена тим що місцеві бюджети не дофінансовують свої лікарні, як це було передбачено медичною реформою! Суть медичної реформи в тім що держава сплачує лікарням виключно за реальних пацієнтів які лікуються в лікарні, а все решту доплачує місцевий бюджет! Але мери-ідіоти не вклали в свої бюджети на 2020 рік витрати на лікарні. Про це говорила міністр МОЗ Скалецька ще в минулому році, коли складались місцеві бюджети на 2020 рік, але її ніхто уважно не слухав, а дарма! Тепер після 1 квітня грошей у лікарень немає, бо не всі документи на проплати від Національної служби здоров'я оформлені у відповідній формі, а місцевий бюджет нічого не дає щоб перекрити тимчасові проблеми з документальним оборотом і лікарні опинились в ситуації коли всім потрібно урізати зарплати щоб всім медикам хоч щось дісталось! Але це не проблема медичної реформи, це проблема ідіотської центральної та місцевої влади яка неспроможні нормально провести всі необхідні процедури та передбачити всі необхідні витрати! Звичайно що через ідіотизм влади відміняти потрібну реформу не можна, її потрібно продовжувати, але місцеві бюджети мають дати гроші на лікарні, гроші які прийдуть пізніше від НСЗУ. Зараз виник оперативний розрив фінансів який місцева влада мала завчасно закласти в бюджет та компенсувати, але місцева влада подумала - та нуїхнах цих медиків, хай болить голова у центральної влади, а центральна влада сказала а нуїхнах цих медиків хай болить голова у місцевої влади! Коли два ідіотизми наклались один на оден, вийшло те що вийшло - тупий маразм, тобто відсутність обігових котшів в лікарнях!
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30.04.2020 16:24 Ответить
Рік назад закінчидась епоха бідності і брехні.Нехай не брешуть, шо в них грошей нема.Голоборотько в телевізорі казав шо доплатять,а він брехать не буде.Але це не точно))).
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30.04.2020 14:45 Ответить
73%
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30.04.2020 15:24 Ответить
Медперсонал лікарні №8 у Києві вийшов на протест: хворих на COVID-19 приймають, але доплати не отримують - Цензор.НЕТ 8148

знову набреЗЕхав людям
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30.04.2020 17:03 Ответить
Родину не любят.
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30.04.2020 14:33 Ответить
На Бубочку батон крошат.
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30.04.2020 14:34 Ответить
Та на него гири ронять надо, а не батон крошить!
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30.04.2020 15:45 Ответить
Зробили разом? Чого плачете?
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30.04.2020 14:35 Ответить
Сделалі або не так або не туди...
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30.04.2020 14:53 Ответить
А что, на выборах нужно было всем проголосовать за кандидата, который тебя устраивает. Каждый выбирает по своим каким-то критериям, убеждениям и т.п. и т.д. Это и есть демократия.
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30.04.2020 15:14 Ответить
И не получат, пока зелёную плесень в унитаз не смоем.
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30.04.2020 14:36 Ответить
"Каждый имеет право на получение доплат" - (Великий Ze)
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30.04.2020 14:37 Ответить
"Имею ли я право? - имеете,
Вы не поняли,
Могу ли я?
Не можете"
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30.04.2020 14:46 Ответить
От нехай хворих на корвір лікує клоун з зекомандою разом.Це ж він привіз 100500 літаків з захистом(який продається в Епіцентрі))) і підвищив лікарям зарплати.
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30.04.2020 14:41 Ответить
Да было б кого лечить. Всеравно 70% на дому лечиться.
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30.04.2020 14:48 Ответить
А я бы медиков, которые голосовали за Зеленского, уволил за профнепригодность

ибо

главное правило любого медика - НЕ НАВРЕДИ,

Они и людей точно так же лечат рандомными лекарствами по принципу "Хуже не будет"
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30.04.2020 15:30 Ответить
Лохи повинні страждати. Доплати отримають зразу після 4000$ вчителям. Може нарешті тепер дізнаються що в бюджеті діра астрономічних розмірі. Що скот краде так як не крав ще ніхто. І що скота пора на скотобійню по зажирів вже достатньо.
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30.04.2020 14:43 Ответить
в СМИ не попадала информация о том, сколько врачей и младшего персонала уволились из больницы за эти месяцы, а уволилось очень много.Источник: https://censor.net/n3192678

Украинские СМИ устроили больницам информационную блокаду. Сравните с рашкой, где с информацией даже перебор(слишком много фейков).
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30.04.2020 14:43 Ответить
Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают - Цензор.НЕТ 8049
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30.04.2020 14:43 Ответить
Да прачитайте, мать вашу, в чём соль!
"Кроме того, с средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короновирусом больниц не попала и ни копейки не получила."
Как не попавшая в список для доплаты больница может получать доплату из бюджета?
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30.04.2020 14:46 Ответить
Наверное Зеленский забыл добавить в список больницу. Ещё не все обошёл.
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30.04.2020 14:50 Ответить
как в непопавшую в перечень работающих с короной больницу могут принимать таких больных?...
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30.04.2020 14:53 Ответить
Тоже вопрос!
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30.04.2020 15:27 Ответить
якась херня...
Если стационар не выбран опорным для госпитализации ковидла, то туда никто бы не привозил поцыентов.
Но цифра в 150 говорит об обратном. Везли намеренно, значит больничка была определена как опорная.
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30.04.2020 14:56 Ответить
та хіба таке відбувається лише в цій лікарні? Оно в Дніпрі також, три лікарні були підготовлені, а везли хворих на корону у лікарню Мечнікова також. Тепер і там купа лікарів інфіковані. Так по всій країні. Кажуть одне, роблять зовсім інше.
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30.04.2020 15:21 Ответить
КТО решает куда везти?
Как-то симптоматика учитывается?
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30.04.2020 15:34 Ответить
Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают - Цензор.НЕТ 2028

Передайте этим неучам фото этой мудрой женсчины.
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30.04.2020 14:52 Ответить
Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают - Цензор.НЕТ 958
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30.04.2020 14:52 Ответить
"Это шторм. Специальные корреспонденты Елена Костюченко и Юрий Козырев ведут прямой репортаж из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы."

https://tvrain.ru/teleshow/notes/eto_shtorm_spetsialnye_korrespondenty_elena_kostjuchenko_i_jurij_kozyrev_vedut_prjamoj_reportazh_iz_krasnoj_zony_52_j_klinicheskoj_bolnitsy_moskvy-507884/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr https://tvrain.ru/teleshow/notes/eto_shtorm_spetsialnye_korrespondenty_elena_kostjuchenko_i_jurij_kozyrev_vedut_prjamoj_reportazh_iz_krasnoj_zony_52
Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают - Цензор.НЕТ 4602
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30.04.2020 14:55 Ответить
Коцапа,а нахера это на украинском сайте?Опять заблудилось?😂🌷
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30.04.2020 14:58 Ответить
От неблагодарні.Голоборотько казав в телевізорі шо зробив більше ніж всі президенти.
Медперсонал больницы №8 в Киеве вышел на протест: больных COVID-19 принимают, но доплаты не получают - Цензор.НЕТ 4734
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30.04.2020 14:55 Ответить
Учетелів яскравіше розвели на 4 косих....))))
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30.04.2020 14:57 Ответить
Медперсонал лікарні №8 у Києві вийшов на протест: хворих на COVID-19 приймають, але доплати не отримують - Цензор.НЕТ 6082
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30.04.2020 14:57 Ответить
Давайте не будем постить зарплату докторов в 3,5 тыс гривен. Давайте писать тысячу с копейками. Так будет жалостливей. Пускай идут работать кассирами или дворниками за простую минималку в четыре с половиной.
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30.04.2020 15:11 Ответить
кассир в АТБ отримує від 11 тисяч гривен. Перевірь на сайтах вакансій.
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30.04.2020 15:15 Ответить
Я знаю. Поэтому и предлагаю медикам уходить на большую зарплату. Даже на минималку которая больше озвучиваемой с рыданиями ими. Если бы это было правдой то все больницы были бы закрыты уже на поржавевшие замки. Посчитайте количество новых иномарок возле любой районной поликлиники. Этого достаточно. Хотя, возможно, это приехали кассирши из АТБ. Хзн.
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30.04.2020 15:20 Ответить
ну не всі хочуть міняти професію. Хтось звик до медицини. Зарплатню треба платити гідну людям. Бо всі вимагають в лікарів особливого ставлення, співчуття, а вни отримують копійки, та ще й брудом їх поливають. Яке співчуття до хворого може, бути, коли так принижують та недооцінюють їх роботу? А зараз то точно тре гідну платити.
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30.04.2020 15:29 Ответить
чому це в якогось міністерського хробака зп сотні тисяч гривень, а в лікаря лише чотири? Що це за розподіл такий? На якій підставі ці кабінетні хробаки собі малюють премії в сотні і сотні тисяч??
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30.04.2020 15:30 Ответить
У мене ЗАЗ 1102.
Яка у тебе машина?
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30.04.2020 15:33 Ответить
Опель виваро 2006года, покупал в2018м, ещё и позычыв отдаю Работаю в ЦРБ хирургом, в основном - шоб вам ручкы не болилы, или бутылка местного бурякового первака. С червня переводят всех на 0.75 бо платы в нэма чым а робыты повинэн
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30.04.2020 15:50 Ответить
Зешибісь... А ;щоб ручки не боліли; добре якщо сотню дадуть.
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30.04.2020 15:54 Ответить
приехали.
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30.04.2020 15:07 Ответить
Власть придумала оправдание - "виновата медреформа Супрун". Зелибобы верят. А то, что жопа в медицине сейчас, потому что в бюджете просто не хватает на медицину денег, потому что зелёные завалили экономику страны - так до этого мозг зелибобов не доходит.
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30.04.2020 15:12 Ответить
Зелебобы не пишут просто Супрун. Они пишут хвершал Супрун. А то что человек 12 лет учился в медицинских учебных заведениях то не в счет. Для них Радуцкий доктор.
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30.04.2020 15:16 Ответить
а шо, каламойшин гівно-канал не приїхав на місце подій?
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30.04.2020 15:13 Ответить
А с другой стороны получается, что моя болезнь для кого-то дополнительные деньги. И если я не заболею, то бедный доктор умрёт с голоду. Я не в курсе - уже доплачивают за каждого больного? Как минимум ближайшие лет 5 я не собирался радовать врачей. Извините!
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30.04.2020 15:20 Ответить
я бы на вашем месте не зарекалась. всякое может случиться не по вашей воле.
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30.04.2020 15:30 Ответить
Может случиться и не по моей воле. Но 90% бед происходит именно при участии нас самих.
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30.04.2020 15:37 Ответить
Как нет доплат???!!! ЗЕ ж много раз уже обісцял.
Медперсонал лікарні №8 у Києві вийшов на протест: хворих на COVID-19 приймають, але доплати не отримують - Цензор.НЕТ 8718
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30.04.2020 15:30 Ответить
Это потому что за коронавирус взяток не дают.
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30.04.2020 15:32 Ответить
У Вавана репа пухнет "где гроши взять" для всех.Грошей то нэма,и при падающей экономике не будет.Пора по совету друзей обьявлять дефолт,и будет "картина маслом",прям как в Ливане.Коронавирус, дефолт и голод. В Ливане начались столкновения с армией - фото. https://news.liga.net/world/photo/koronavirus-defolt-i-golod-v-livane-nachalis-stolknoveniya-s-armiey-foto
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30.04.2020 15:36 Ответить
Это какая-то страна внезапных прозрений. Военные за такие деньги не воюют, пожарные не тушат, полиция не ловит, врачи не лечат. По ходу оказывается, что зарплата - это минимальное денежное вознаграждение за посещение рабочего места. Что интересно - каждый выбрав сам свою профессию постоянно или пытается стать на чужое место и указывать другим или приглашает всех побыть на его месте и ощутить его амбре.Спасибо, но у меня уже есть своё место и ваше место в жизни я вам не выбирал.
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30.04.2020 15:53 Ответить
Юр, ты не прав.проблема не в выборе места в жизни, а в том, что каждая работа должна оплачиваться адекватно. Не все могут стать депутатом или министром, или судьей, но!Мне нравится моя работа, и я хочу спасая людей иметь зарплату соответствующую моей работе.яне претендую на250 или 900к но и не 7600.я работаю в простой ЦРБ а не в Киевском институте, я хочу в конце концов иметь хоть кредитное но свое жилье, но мне под мой доход никто кредит не даст,я хочу своим детям показать страну в которой они родились, показать мир хоть в эконом варианте- но максимум на что я могу- это сбор клубники или перца в Голландии, я учился 12 лет( училище+ институт+ интернатура) я хочу просто получать как два кассира в АТБ
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30.04.2020 17:29 Ответить
Я с этим не спорю, но решить проблему вы решили именно сейчас." каждая работа должна оплачиваться адекватно" - но это ведь желание любого работающего, которое разбивается о реальности нашей страны. Проблемы вижу две - выбор момента для претензий ( шантаж очень характеризует наш народ , а не только медиков) и сумма. Значит за 5000 никто не хочет лезть под вирус, а за 10 с удовольствием? Не верю! И кстати - от этой забастовки ведь не пострадает ни один чиновник, они своё обслуживание получат сполна.А мы можем продолжать держать друг друга за горло.
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30.04.2020 17:46 Ответить
Предлагаю простое решение с нахождением необходимой суммы на доплаты медикам, по коронавирусу! Организовать отдельный счёт, на который все суммы которые согласно закона о не превышении 47тысячь на чиновника, по их ведомостям, средняя за прошлые 2 месяца, всех выплат на чиновника, обязаны все организации перечислить в полном обьёме высвободившуюся сумму! А Налоговой проверить и строго наказать всех чиновников, которые будут пытаться не перечислить или занизить сумму, перечисляемую в этот фонд по оплате врачам !
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30.04.2020 16:21 Ответить
Если правильно взыскать эти суммы, то может оказаться сумма, которой хватит на поднятие зарплаты средней всем медикам на год!
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30.04.2020 16:25 Ответить
Знаем мы нищих врачей, в больницах и институтах полная круговая коррупция! Лежали, знаем.
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30.04.2020 16:34 Ответить
А люди всё роптали и роптали, а люди справедливости хотят ....
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30.04.2020 16:42 Ответить
Я уже писала, но повторю: надо медиков и членов их семей повторно дать клятву Гиппократа. Под роспись
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30.04.2020 17:03 Ответить
Тьотя Галя! Я два рази повторювати не буду!
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30.04.2020 17:25 Ответить
"Где 300%? Где хотя бы те зарплаты, которые были ДО реформы??" Смотрите как ловко одной лишь фразой перекладывается вина с нынешнего правительства на предыдущие. А хочется спросить, что за зарплата была такая огромная до реформы? Источник: https://censor.net/n3192678
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30.04.2020 17:05 Ответить
Все что Зе обещает все в топку балабол государственного разлива вывести с себя квартал 95 он не смог вот и превратил страну в него
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30.04.2020 17:06 Ответить
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ЗАТО АХМЕТОВ кОЛОМОЙСКИЙ СУДЬИ И ВСЯ СН РАТЬ ЖРУТ В ТРИ ГОРЛА И АППЕТИТ У НИХ ВСЕ БОЛЬШЕ НАШЕ МОЛЧАНИЕ ПОДЫГРЫВАЕТ ИХ АППЕТИТАМ А ПРАВЛЕНИЕ зЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ УГРОЗА СТРАНЕ ТВ ПОБРЕХЕНЬКИ УЖЕ ДОЛСТАЛИ
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30.04.2020 17:24 Ответить
.....COVID-19 принимают, но доплаты не получают.....бедолаги вы забыли где вы живёте и обещанного три года ждут...т.е. в 2023...большой привет ульке супрун
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30.04.2020 17:48 Ответить
 
 