ВАКС назначил залог в 168 тыс. подозреваемому в "топливной" коррупции экс-замминистру обороны Павловскому

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 168 тысяч гривен экс-замминистру обороны Игорю Павловскому, который подозревается в причастности к схемам с поставками топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что судья применила в отношении Павловского меру пресечения в виде залога в размере 168 тысяч 160 гривен. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением с тяжелыми последствиями.

Мера пресечения продлится до 29 июня 2020 года. Фигурант дела должен прибывать к следователю и в суд по первому требованию, не выезжать из Киева без разрешения, уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Суд обязал его сдать паспорт и документы, которые дают право на пересечение границы Украины.

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11 октября 2017 г. детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков в Министерстве обороны Украины, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны Украины и директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов МОУ. Позже стало известно, что задержанным замминистра обороны оказался генерал-лейтенант Игорь Павловский.



Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил журналистам на брифинге, что в деле о коррупционных схемах с закупкой топлива для армии задержали четырех человек включая Павловского, а также директора Департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.



Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее о готовности взять на поруки Павловского заявил заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.



Задержание чиновников Минобороны также прокомментировал президент, заявив, что "никому не позволит воровать в армии".



Более детальный анализ информации по данному делу читайте в статье "НАБУ задержало Павловского и ударило по компании друзей президента" ЗДЕСЬ.