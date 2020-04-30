Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против

Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации отдельных районов Донбасса, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников - граждан Украины.

За проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников - граждан Украины" на внеочередном заседании в четверг проголосовало 309 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Единственные, кто проголосовал против принятия постановления об осуждении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины были 28 нардепов от "Оппозиционной платформы - За життя".

Постановлением поручается председателю Рады Дмитрию Разумкову безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ученики из Крыма и Донбасса могут консультироваться о поступлении в вузы и дистанционном обучении по телефону, - Минобразования

Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.

"К сожалению, оккупация Крыма - длительный процесс, и нам надо привыкать к тому, что каждый год мы вынуждены будем подводить своеобразные итоги того, что сделано в плане деоккупации Крыму подобными заявлениями. Нынешнее заявление уже становится традиционной, но в ней есть новаторские мотивы: мы не только обращаем внимание на уже известные аспекты оккупации Крыма, такие как нарушение прав человека, нарушение имущественных прав граждан Украины, мы обращаем внимание на то, что касается международного сообщества: милитаризацию Крыму, военные аспекты оккупации, на попытки РФ использовать Крым для размещения ядерного оружия, нарушение правил международного торгового мореплавания. Мы обращаемся к миру и нашим гражданам со своеобразным видение того, что нужно делать, чтобы Крым вернулся в Украину", - заявил депутат-докладчик Богдан Яременко (СН).

ВР обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения РФ вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также всех граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Также Рада просит мировое сообщество осудить действия РФ по преследованию лиц за выражение взглядов, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины.

"Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя и перемещение граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - призывают украинские парламентарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров

Нардепы также просят применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам госвласти России, органам оккупационной власти РФ, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и грубым нарушениям прав человека.

Рада призывает парламенты других государств требовать от России прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в аннексированном Крыму и использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности; а также прекратить наращивание присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

"Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристической внешней политики, включая продолжение вооруженной агрессии против Украины", - отмечается в документе.

















