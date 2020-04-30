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Новости Агрессия России против Украины
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Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против

Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против

Верховная Рада проголосовала за обращение к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Крымского полуострова и оккупации отдельных районов Донбасса, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников - граждан Украины.

За проект постановления №3068 "Об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождение политических в узников - граждан Украины" на внеочередном заседании в четверг проголосовало 309 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Единственные, кто проголосовал против принятия постановления об осуждении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины были 28 нардепов от "Оппозиционной платформы - За життя".

Постановлением поручается председателю Рады Дмитрию Разумкову безотлагательно направить текст обращения к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций.

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Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.

"К сожалению, оккупация Крыма - длительный процесс, и нам надо привыкать к тому, что каждый год мы вынуждены будем подводить своеобразные итоги того, что сделано в плане деоккупации Крыму подобными заявлениями. Нынешнее заявление уже становится традиционной, но в ней есть новаторские мотивы: мы не только обращаем внимание на уже известные аспекты оккупации Крыма, такие как нарушение прав человека, нарушение имущественных прав граждан Украины, мы обращаем внимание на то, что касается международного сообщества: милитаризацию Крыму, военные аспекты оккупации, на попытки РФ использовать Крым для размещения ядерного оружия, нарушение правил международного торгового мореплавания. Мы обращаемся к миру и нашим гражданам со своеобразным видение того, что нужно делать, чтобы Крым вернулся в Украину", - заявил депутат-докладчик Богдан Яременко (СН).

ВР обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения РФ вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы по Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также всех граждан Украины, которых Российская Федерация незаконно удерживает на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Также Рада просит мировое сообщество осудить действия РФ по преследованию лиц за выражение взглядов, мысли, совести и религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины.

"Требовать от Российской Федерации прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя и перемещение граждан Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины", - призывают украинские парламентарии.

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Нардепы также просят применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам госвласти России, органам оккупационной власти РФ, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и грубым нарушениям прав человека.

Рада призывает парламенты других государств требовать от России прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в аннексированном Крыму и использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности; а также прекратить наращивание присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.

"Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристической внешней политики, включая продолжение вооруженной агрессии против Украины", - отмечается в документе.

Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 01
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 02
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 03
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 04
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 05
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 06
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 07
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 08
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против 09

Автор: 

ВР (29288) Крым (26427) россия (96267) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+47
На 9 мая всему зажиддя собраться наицентральном железнодорожном вокзале. С вещами
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30.04.2020 14:53 Ответить
+31
Расстрелять предателей опа-жопа!
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30.04.2020 14:53 Ответить
+28
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5379

Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 3013
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30.04.2020 15:08 Ответить
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На 9 мая всему зажиддя собраться наицентральном железнодорожном вокзале. С вещами
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30.04.2020 14:53 Ответить
Будем отправлять в ваш ватный рай-московию,в один конец
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30.04.2020 14:54 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5379

Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 3013
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30.04.2020 15:08 Ответить
баба жЮля оказавлась консервой *****
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30.04.2020 15:35 Ответить
Фарбована Лисиця відкрутиться і в цей раз.Зверне на техніку.
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30.04.2020 15:35 Ответить
Баба Юля, баба Юля. Із гавна пуйловська куля.
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30.04.2020 16:41 Ответить
От стара курва!!!
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30.04.2020 17:02 Ответить
В телятниках - на істаріческую родіну !
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30.04.2020 16:04 Ответить
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 1926
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30.04.2020 15:09 Ответить
ОПЗЖ: "Нам, г**нюкам, негоже голосовать против Х**ла".
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30.04.2020 15:23 Ответить
Расстрелять предателей опа-жопа!
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30.04.2020 14:53 Ответить
Вместе с их создателем.
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30.04.2020 15:04 Ответить
Ану и что скажет мир и ООН :"У вас есть Минский пакт. И его выполняйте"
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30.04.2020 14:53 Ответить
Если, после голосования, упыри из Опа-за-ж..опы при этом спокойно покинут сессионный зал и расползутся по норам - Государства Украины больше нет...
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30.04.2020 14:54 Ответить
А его и так нет, есть феодальная малоросия, без земли, производства и армии. А мы рабы в ней.
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30.04.2020 16:08 Ответить
Україна - як держава - є ... вже которий раз ... і знову
Але ...як і колись , вилізають манкурти - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82 манкурти
Та чомусь з труднощами , через жопу , і їх переборимо !
А інші країни - прибалтика , поляки , чехи +слвоаки , ,.. вже давно це все пережили - і живуть !
Може гірше , ніж старіші демократії Європи , але порівнянно ...
А тут явне гімно пре зі запахом РФ ... , а їх прибрати - демократія не дозволяє
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30.04.2020 21:36 Ответить
Пане Орест, слід переглянути закон про українське громадянство та право голосу, а також про ЗМІ.
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30.04.2020 22:54 Ответить
опа-дупа курви.
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30.04.2020 14:58 Ответить
А може спочатку потрібно провести референдум з цих питань?!
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30.04.2020 14:58 Ответить
С каких? Является ли паРаша оккупантом Крыма и развязывании войны на Донбассе?
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30.04.2020 15:03 Ответить
І це також....

А питання перше: "майдан" - державний переворот чи революція гідності.
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30.04.2020 15:17 Ответить
Ты что, на мухоморах сидишь?
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30.04.2020 15:21 Ответить
На бутылке он сидит.
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30.04.2020 15:31 Ответить
Звіздуй до Рязані та там проводь.
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30.04.2020 15:09 Ответить
Звіздуй в свої недорубані Карпати і там розповідай - кому і як жити!
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30.04.2020 15:18 Ответить
Ти не замислюєшься, сепаре, чому твої *********** тезіси не зустрічають підтримки? Тебе в черговий раз прогнозуємо зіллють в унітаз.
Що до Карапат - я з Харкова.
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30.04.2020 15:23 Ответить
Свого часу заробітчан (особливо заробітчанок) з тих країв було безліч по всій Україні.
Так що ублюдків вистачає скрізь.
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30.04.2020 15:25 Ответить
Ще багато ублюдків та старих совкодрочерів, які тягнуть Україну в русский мир.
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30.04.2020 15:27 Ответить
А ти раб, підніжка чи грязь москви?
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30.04.2020 15:31 Ответить
Шо опять напихали тебе андруша по самые гланды?Но ты это,приходи опять😂😂😂
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30.04.2020 16:08 Ответить
Хіба це не явка з повинной у справі Державної Зради?Жопоблок повинен сісти у всьому складі.
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30.04.2020 14:59 Ответить
За что может голосовать жопаблок только за жопу!
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30.04.2020 14:59 Ответить
позиция зажоповцев в принципе давно известна . удивительно что слуги Коломойского все проголосовали за
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30.04.2020 15:00 Ответить
Проросійський єврей Бужанський точно не голосував...
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30.04.2020 15:14 Ответить
тоже мне новость... жоппоблок за рашку... тышо-тышо... ниможетбыть...
Мне интересно другое - как это у зелёных соплей рука поднялась на рашку тявкнуть? Не за то Коломон бензин проливал. "Слуги" с цепи сорвались? Кусают кормящую руку?
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30.04.2020 15:02 Ответить
Это маскировка ,прикрытие
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30.04.2020 15:12 Ответить
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 432
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30.04.2020 15:03 Ответить
Откровенные враги Украины. ИЧСХ, законные.
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30.04.2020 15:04 Ответить
Жопоблок уже сколько десятилетий голосует против Украины. Не проще ли 28 жопоблоковцев вывести в посадку и прикопать чем нам всем десятилетиями барахтаться в дерьме что они заварили?
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30.04.2020 15:04 Ответить
А их избирателей куда денешь? Ведь они такие же как и зебилы, только с перламутровыми пуговицами.
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30.04.2020 15:07 Ответить
Дать им селедки и по бутылке водки и они будут довольны. А так же забрать у них паспорта и выдать белые билеты. Потому что они хуже животных. Ни одно нормальное существо не будет всю жизнь голосовать за тех кто их же уничтожает и грабит. Жопоблок привел на дамбас и крым, где его главный електорат, врага и войну, а сам убежал в Киев. Кроме того половина жопоблоковцев имеет росийское гражданство и не имеет законного права занимать государственные посты.
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30.04.2020 15:22 Ответить
Нехай живуть з паспортами негромадян як у Латвії.
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30.04.2020 22:56 Ответить
не выйдет. Если этих прикопать то новых дамбасня из шахт нароет.
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30.04.2020 15:10 Ответить
Так ето же отлично. Если СБУ у нас не может отрыть кремлевских червей сидящих в Украине то пускай даунбасня их нам на блюдечке предоставит. Нам останется их только поджарить и закопать
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30.04.2020 15:25 Ответить
И вообще, даунбаситы любят силу и жесткую руку. Помнится как Ефремов с Бойком разогнали шахтеров которые пришли просить у него повышения зарплаты, кровью залили всю площадь. Так теперь ети же даунбаситские шахтеры на Ефремова и Бойка еще и молятся.
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30.04.2020 15:32 Ответить
Умножай количество ОПЗЖ оппых подлежащих уничтожению на десять, или сразу на сто.
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30.04.2020 15:13 Ответить
Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против - Цензор.НЕТ 9305
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30.04.2020 15:05 Ответить
опзж , это за жыддя? это подельники винницких реформистов?
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30.04.2020 15:05 Ответить
Подельники 🤡🤢👃🏻🎹членограя
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30.04.2020 15:14 Ответить
опзж на вакзал и в мордор... с вещами !!!!
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30.04.2020 15:06 Ответить
А бужанский с дубинским как голосовали?
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30.04.2020 15:06 Ответить
а их в Раду не пустили что бы не портили зеленую статистику
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30.04.2020 15:10 Ответить
Когда дела плохи украинские власти всегда вспоминают о России и врагах народа.
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30.04.2020 15:09 Ответить
во первых у нас давно не было хорошо а во вторых о москалях хер забудешь . они о себе что ни день напоминают . обстрелами
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30.04.2020 15:13 Ответить
Что бы сделал Сталин, которого так любит Жопоблок, если бы в 1941 году 28 депутатов и членов правительства проголосовали против сопротивления немецким окупантам? Может нужно против Жопоблока и другим дрочерам совка использовать ихние же законы против них? Ето ведь было бы справедливо
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30.04.2020 15:12 Ответить
Так ведь по их мнению в данной ситуации Сталин тебя бы расстрелял.
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30.04.2020 20:43 Ответить
Я имею в виду, если ты не понял, не ситуацию 41-го, а ситуацию 20-го.
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30.04.2020 20:45 Ответить
ОПЗЖ / сопредседатель ОПЗЖ Рабинович и хозяин слуг путинские пропагандисты, глисты, отравляющие Украину заявлениями: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь(украинцев) забудут(в Израиле? В РФ?). Россия все равно сильнее, - Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. /Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./ 10.02.20 Рабинович похвастался прогулкой возле мавзолея Ленина в столице страны-агрессора: "Люди очень благожелательны".
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30.04.2020 15:12 Ответить
комуняцьку секту знайшли, як заборонити, то чому ніяких дій немає щодо заборони цієї кремлівської х*йловської партії на чолі з кумом путлєра??? чому дозволяється існування партії, що підтримує вбивство українців, агресію кремля у Верховній Раді??? Це взагалі повний звиздець!!! Чи запалу на фальсифікацію справ вистачає тільки на патріотів, волонтерів, воїнів наших!!! Парашинськи гниди при владі добивають та ******** все тем, чим найбагатша земля українська- патріотів!!!
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30.04.2020 15:13 Ответить
колоборанты и пособники рашистов чувствуют близкую развязку и учитывая вскрытие связей в т.ч. и финансовых с агрессором, святятся открыто, терять уже нечего. С этой группой изменников необходимо поступать по законам военного времени без дискуссий и венецианской комиссии. Так было всегда.
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30.04.2020 15:13 Ответить
так нема у нас военного времени благодаря потужному шыкаладному глазу.
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30.04.2020 15:16 Ответить
Почему мы терпим представителей страны-агрессора прямо в высшем законодательном органе?
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30.04.2020 15:25 Ответить
Так выборы же были. Их люди выбрали в депутаты.
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30.04.2020 20:48 Ответить
Чому вони ще ні разу не ОтПіЗЖені?
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30.04.2020 15:27 Ответить
кремлёвские жопомои, это всё что нужно знать о наследниках сталинских вертухаев, которых бздит их зелёный оманский слуга
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30.04.2020 15:30 Ответить
зажопистов на последних выборах сколько было?13-15...
а ведь те люди,которые за них голосовали,прекрасно понимают, что рашка рвет нашу землю и все равно голосовали...
жаль,что рядом живет столько уродов и недалеких тупарей
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30.04.2020 15:44 Ответить
сразу же нужно было поставить на голосование о лишении депутатских мандатов для тех кто голосовал против...
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30.04.2020 15:44 Ответить
вот и проявили себя российские фашисты в Украине -это партия Опожоповцев, во главе с пророссийскими сепаратистами рабиновичем и медведчуком.
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30.04.2020 15:45 Ответить
Ось вона п'ята колона, вороги України і жодних справ проти цих агентів кремля ніхто не порушує.
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30.04.2020 15:48 Ответить
Розстрільний список.
Вони фанати совка тому судити їх будем по законах совка. РОЗСТРІЛЯТИ.
Сімей як не благонадійних на уранові рудники, бо Сибіру у нас немає.
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30.04.2020 15:51 Ответить
- Посмотрите направо, перед вами памятник неизвестному солдату Изе Рабиновичу.
- Позвольте, но почему же неизвестному?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович солдатом. )))
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30.04.2020 16:09 Ответить
****** на ******e i ******om погоняет. Молодежь, бегите ***** из этой страны. Любыми способами
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30.04.2020 18:02 Ответить
а хіба по іншому могло бути? одним словом- жопоблок.
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30.04.2020 21:14 Ответить
Вы знаете, если этого прокацапского шизофрена выберут президентом Украины, я не удивлюсь. К моему, глубочайшему, сожалению, в нашей Нации, практически разачаровался. Количество семкоплюев "какая разница" просто зашкаливает!
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30.04.2020 21:19 Ответить
 
 