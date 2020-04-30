Рада продлила работу ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев

Верховная Рада продлила работу парламентской временной следственной комиссии, изучавшей обстоятельства пожаров на пяти складах боеприпасов в 2014-2018 годах в городах Ичня, Калиновка, Балаклея, Сватово и Кривой Рог, на полгода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За продление работы ВСК проголосовали 332 нардепа.

Принятие проекта постановления позволило продолжить работу Временной следственной комиссии на 6 месяцев с целью дальнейшего расследования сведений по расследованию пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в г.Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово, (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Напомним, 26 сентября 2017 года около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

11 сентября 2019 года на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы.

Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой области завершено в декабре 2019 года.

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