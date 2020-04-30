Суд лишил водительских прав и оштрафовал на 10 200 грн киевлянку Краснову, ездившую со скоростью 200 км/час и пившую за рулем

Печерский районный суд в лице судьи Владимира Карабаня лишил водительских прав сроком на год и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замминистра МВД Антон Геращенко.

"Ту самую Анну Краснову, которая любила ездить со скоростью под 200 км в час и хвастаться этим в своих социальных сетях", - сообщил Геращенко, выразив надежу, что "эта история с известной в определенных кругах девушкой мажором охладит и протрезвит горячие головы молодых людей, которые считали себя выше Закона".

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