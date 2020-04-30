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Суд лишил водительских прав и оштрафовал на 10 200 грн киевлянку Краснову, ездившую со скоростью 200 км/час и пившую за рулем
Печерский районный суд в лице судьи Владимира Карабаня лишил водительских прав сроком на год и оштрафовал Анну Краснову на 10 200 гривен за вождение в нетрезвом виде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замминистра МВД Антон Геращенко.
"Ту самую Анну Краснову, которая любила ездить со скоростью под 200 км в час и хвастаться этим в своих социальных сетях", - сообщил Геращенко, выразив надежу, что "эта история с известной в определенных кругах девушкой мажором охладит и протрезвит горячие головы молодых людей, которые считали себя выше Закона".
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+19 Nikos KGB
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показать весь комментарий30.04.2020 15:35 Ответить Ссылка
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(козаки, цить!)
2. Нарушения ее - ЗЛОСТНЫЕ и ОСОЗНАННЫЕ! Почувствуйте разницу.
(не міг пройти повз оце "по манді долонею")
Вы там зелень поганая берегов не видите?
Я пару днів тому дивився як по бориспільській трасі якісь чмошники під 300км/год ганялись, є морди,номерні знаки і т.д. ще б їх "взули" то було б добре.
і
разом з нею отримав 10 років Дронов вся провина якого лише в тому що занадто енергійно розганявся на своє зелене
А за то, что втроём люди встретились - 17 тыс.
Вот, законы классные в стране.
Замминистра так будет отчитываться о каждом лишении прав или он выделил гражданку Краснову в отдельную касту, так что это наказание стало поводом для целого поста?
Или это первый и единственный случай лишения прав в 2020 году?
Не то помню одного, который 2 года катался без прав.