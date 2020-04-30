Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными"

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал украинским пограничникам несокрушимого духа.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, передает Цензор.НЕТ

"Украинские пограничники - настоящие герои. Каждый день - и днем, и ночью - вы стоите на страже нашей безопасности. Вы первыми встречаете гостей нашей страны и украинских граждан, которые возвращаются домой. И всегда первыми готовы защищать Родину от угроз - атак врага или нового вируса.

И даже сегодня, в день профессионального праздника, вы продолжаете стойко нести службу, чтобы наши граждане знали - рубежи страны находятся под круглосуточной надежной защитой.

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Многие из вас отдали свои жизни, защищая границы Украины. И все мы верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными.

А пока желаю вам, дорогие пограничники, несокрушимого боевого духа и сил. Крепкого здоровья вам и вашим семьям!

Спасибо за службу, которую вы несете с честью и достоинством.

Искренне поздравляю с Днем пограничника! Мы гордимся вами!" - говорится в поздравлении Зеленского.