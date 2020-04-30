Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником: "Верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными"
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал украинским пограничникам несокрушимого духа.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, передает Цензор.НЕТ
"Украинские пограничники - настоящие герои. Каждый день - и днем, и ночью - вы стоите на страже нашей безопасности. Вы первыми встречаете гостей нашей страны и украинских граждан, которые возвращаются домой. И всегда первыми готовы защищать Родину от угроз - атак врага или нового вируса.
И даже сегодня, в день профессионального праздника, вы продолжаете стойко нести службу, чтобы наши граждане знали - рубежи страны находятся под круглосуточной надежной защитой.
Многие из вас отдали свои жизни, защищая границы Украины. И все мы верим, что вскоре наши границы вновь станут мирными.
А пока желаю вам, дорогие пограничники, несокрушимого боевого духа и сил. Крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Спасибо за службу, которую вы несете с честью и достоинством.
Искренне поздравляю с Днем пограничника! Мы гордимся вами!" - говорится в поздравлении Зеленского.
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Зеленський прямо з Москви прикалується:
"...российские войска стоят на границе, просто украинскую границу отодвигают немножко вперед..."
https://fakty.ua/300167-zelenskomu-pripomnili-cinichnuyu-shutku-o-vojne-rossii-protiv-ukrainy-video
В. Зеленский, 2014 год.
ага твоими стараниями, шмаркля...
Янелох в Омане со своими кремлядскими кураторами уже все порешал.
...границы должны быть своими... и только тогда они будут мирными...
"Кожен день Росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, Росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш.
"Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку. І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув на це увагу політтехнолог. https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
- А на нас господь возложил...….
- Верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия ...
(царь Николай второй)
- Мы верим, что наши границы...…..
"гидрант Ваван первый)
ОНО кем себя вообще возомнило?