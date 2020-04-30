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"Слуга народа" Юраш о законопроекте, предусматривающем лишение свободы за критику ЛГБТ: "Попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии"

Нардеп фракции "Слуга народа" Юраш заявил, что Верховная Рада уже получила 3 варианта законопроекта "Об упорядочении ответственности за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости", что в свою очередь является попыткой уничтожить свободу слова.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За этим скрывается попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии. Законопроекты под грифом 3316 это плохо, хуже и хуже всего. Они стараются замылить всем глаза тем, что в последней версии они заберут не все Ваши права, а лишь часть из них", - говорится в сообщении.

"Всем авторам напоминаю, что в украинском уголовном кодексе убийство, угроза убийства, травля и преследование уже есть. Больше всего межфракционное объединение в истории парламента "Ценности. Достоинство. Семья "не будет стоять в стороне. Направляем официальные письма-обращения первым лицам государства с адекватным анализом ситуации и шагами которые нуждаемся чтобы остановить это постмодерное мракобесие", - подчеркнул Юраш.

По его словам, указанные законопроекты в разной степени ограничивают свободу слова в Украине, как указано в решении Европейского суда по правам человека.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект №3316 о криминализации преступлений ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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Автор: 

ВР (29288) ЛГБТ-сообщество (336) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+17
"Слуга народа" Юраш о законопроекте, предусматривающем лишение свободы за критику ЛГБТ: "Попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии" - Цензор.НЕТ 1069
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30.04.2020 15:39 Ответить
+11
В зиндан за критику лэгэбэтэ?? Уху ели штоле, ссуки?!
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30.04.2020 15:34 Ответить
+9
Автор законопроекта 3316 Василевская-Смаглюк. Что можно ждать от слуги урода, заявляющей такое:
"Господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят перемен и хотят справедливости и если власть сегодня не находит в себе сил этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в востановление справедливости в Украине"
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30.04.2020 15:42 Ответить
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ну так Януковича с Азаровым снесли именно из-за того, что они тормозили со вступлением в ЕС. Люди погибли. Ради чего они погибли?
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01.05.2020 15:52 Ответить
Ну это печально что так всё повернулось. ЕС, по-моему этого явно не стоит. Просто какие либо экономические договора облегчающие торговлю были бы полезны, а вступление в ЕС где прийдется придерживаться политики и каких то правил устанавливаемых в Брюсселе?
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01.05.2020 16:09 Ответить
та отож...
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01.05.2020 22:27 Ответить
а за критику алкашей і наркєш вообще розстрілювати треба...
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30.04.2020 18:48 Ответить
А если нетрадиционные будут оскорблять нормальных закон как будет работать?
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30.04.2020 20:04 Ответить
в сторону защиты угнетенных, то есть нетрадиционных. во всем виноват белый натурал.
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01.05.2020 12:55 Ответить
"Слуга народу" Юраш про законопроєкт, що передбачає позбавлення волі за критику ЛГБТ: "Спроба знищити свободу слова, зібрань та релігії" - Цензор.НЕТ 953
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30.04.2020 20:38 Ответить
Для начала прочитайте, ******** ванючие, о чём речь-то идёт:

«Стаття 1611. Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності
1.Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності осіб чи груп осіб або до пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.».
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01.05.2020 10:25 Ответить
https://parfentiev.ru/obshhestvo/517 Как гомосексуализм исключали из списка псих. расстройств

http://parfentiev.ru/obshhestvo/99 Пропаганда под видом науки
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01.05.2020 10:43 Ответить
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