"Слуга народа" Юраш о законопроекте, предусматривающем лишение свободы за критику ЛГБТ: "Попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии"
Нардеп фракции "Слуга народа" Юраш заявил, что Верховная Рада уже получила 3 варианта законопроекта "Об упорядочении ответственности за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости", что в свою очередь является попыткой уничтожить свободу слова.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"За этим скрывается попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии. Законопроекты под грифом 3316 это плохо, хуже и хуже всего. Они стараются замылить всем глаза тем, что в последней версии они заберут не все Ваши права, а лишь часть из них", - говорится в сообщении.
"Всем авторам напоминаю, что в украинском уголовном кодексе убийство, угроза убийства, травля и преследование уже есть. Больше всего межфракционное объединение в истории парламента "Ценности. Достоинство. Семья "не будет стоять в стороне. Направляем официальные письма-обращения первым лицам государства с адекватным анализом ситуации и шагами которые нуждаемся чтобы остановить это постмодерное мракобесие", - подчеркнул Юраш.
По его словам, указанные законопроекты в разной степени ограничивают свободу слова в Украине, как указано в решении Европейского суда по правам человека.
Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект №3316 о криминализации преступлений ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
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«Стаття 1611. Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності
1.Публічні заклики до ворожнечі, насильницьких дій, переслідування чи приниження гідності осіб чи груп осіб або до пошкодження чи знищення їх майна за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, -
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