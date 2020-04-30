"Слуга народа" Юраш о законопроекте, предусматривающем лишение свободы за критику ЛГБТ: "Попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии"

Нардеп фракции "Слуга народа" Юраш заявил, что Верховная Рада уже получила 3 варианта законопроекта "Об упорядочении ответственности за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости", что в свою очередь является попыткой уничтожить свободу слова.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За этим скрывается попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии. Законопроекты под грифом 3316 это плохо, хуже и хуже всего. Они стараются замылить всем глаза тем, что в последней версии они заберут не все Ваши права, а лишь часть из них", - говорится в сообщении.

"Всем авторам напоминаю, что в украинском уголовном кодексе убийство, угроза убийства, травля и преследование уже есть. Больше всего межфракционное объединение в истории парламента "Ценности. Достоинство. Семья "не будет стоять в стороне. Направляем официальные письма-обращения первым лицам государства с адекватным анализом ситуации и шагами которые нуждаемся чтобы остановить это постмодерное мракобесие", - подчеркнул Юраш.

По его словам, указанные законопроекты в разной степени ограничивают свободу слова в Украине, как указано в решении Европейского суда по правам человека.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект №3316 о криминализации преступлений ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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