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"Слуга народа" Потураев: Саакашвили может принести пользу Украине на должности, которая даст ему возможность бороться с коррупцией и облегчать жизнь бизнесу

Народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может принести пользу Украине на должности, которая даст ему возможность бороться с коррупцией и облегчать жизнь предпринимателям.

Об этом сказал Потураев, отвечая на вопрос, на какой должности Михеил Саакашвили принес бы наибольшую пользу украинскому государству, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Михеил Саакашвили может принести пользу Украине на любой должности, которая даст ему возможность делать две вещи, которые у него точно отлично получаются: 1) разрушать коррупционные системы и схемы; 2) облегчать жизнь всем предпринимателям – что называется от мала до велика", - отметил Потураев.

"Поэтому дело не в должности, а в полномочиях для постановки целей и инструментах для выполнения задач", - добавил нардеп.

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Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+7
С назначениями Михо "слуги" носятся, как дурак с погремушкой, дабы создаваемый шум и идиотизм происходящего отвлекали нарид от действительно значимых вопросов.
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30.04.2020 15:40 Ответить
+6
Давайте его (сааку) сменяем на ящик коньяка. Думаю, грузины согласятся. Там (в Грузии) столько людей, которые жаждут ему лично высказать благодарность за муудрое правление.
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30.04.2020 15:39 Ответить
+6
Я готовий взяти Саакашвілі до себе кочегаром. Санітаром не візьму, бо він хворий на голову наркоман.
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30.04.2020 15:45 Ответить
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Всё зависит от того, какие у Саакашвили будут полномочия. Хотя всё одно ему Зебил и его банда ничего не дадут путнего сделать.
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30.04.2020 15:38 Ответить
не могу понять...кого уговаривают? лохторат? или зеко-манду?
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30.04.2020 15:39 Ответить
Давайте его (сааку) сменяем на ящик коньяка. Думаю, грузины согласятся. Там (в Грузии) столько людей, которые жаждут ему лично высказать благодарность за муудрое правление.
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30.04.2020 15:39 Ответить
"Слуга народа" Потураев: Саакашвили может принести пользу Украине на должности, которая даст ему возможность бороться с коррупцией и облегчать жизнь предпринимателям - Цензор.НЕТ 1307
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30.04.2020 15:40 Ответить
....сменяем на ящик коньяка - кожному.
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30.04.2020 16:50 Ответить
С назначениями Михо "слуги" носятся, как дурак с погремушкой, дабы создаваемый шум и идиотизм происходящего отвлекали нарид от действительно значимых вопросов.
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30.04.2020 15:40 Ответить
Барыга саакашвили нужен антиукраинской власти, чтобы провести распродажу украинской земли, а не для борьбы с коррупцией, ибо для борьбы с коррупцией нужна лишь воля зе, но её нет, ибо распродать украинскую землю без коррупции, схем, рейдерсва, рекета, титушни и схем просто невозможно.
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30.04.2020 15:40 Ответить
Саакашвили не "борец с коррупцией" - он, ещё с президентства в Грузии, её "возглавлятель"... Как сказал Глебов в одной из своих басен: "Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку...".
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30.04.2020 15:41 Ответить
И где же они найдут такую должность? Саакашвили может быть только первым, так что - Зеля подвинься!
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30.04.2020 15:41 Ответить
Потураєв - мрійник.
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30.04.2020 15:43 Ответить
Правильно. Должность мойщика сортира в тбилисском ресторане. Оттуда он Украине принесет просто неоценимую помощь.
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30.04.2020 15:43 Ответить
В общем, принцип следующий: чем дальше Саакашвили от Украины, тем больше от него пользы.
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30.04.2020 15:44 Ответить
Назначайте уже!!!
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30.04.2020 15:44 Ответить
смотрите, как боты активно атакуют Саакашвили.
Усираются воры бюджетные при самой мысли, что Саакашвили и Сакварелидзе могут возглавить КМУ и НАБУ.
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30.04.2020 15:44 Ответить
Самолайк- перша ознака кацапа, Сірьожа.
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30.04.2020 15:47 Ответить
это у ботов https://censor.net/news/3192613/naznachenie_saakashvili_rada_rassmatrivat_ne_budet_izza_nehvatki_golosov_sluga_naroda_kravchuk голосов за Михо
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30.04.2020 15:52 Ответить
Я готовий взяти Саакашвілі до себе кочегаром. Санітаром не візьму, бо він хворий на голову наркоман.
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30.04.2020 15:45 Ответить
https://censor.net/user/111138 Є бажання, щоб він тебе, із даху лікарні, називав "баригою"? Не бери.
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30.04.2020 16:13 Ответить
Мене довго не називатиме. Пару раз в вухо і фінальний- з правої в щелепу.
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30.04.2020 16:14 Ответить
может принести / а может и не принести, хрен его знает.Философствует мыслитель из обезъянника Коломойского.
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30.04.2020 15:46 Ответить
Если добавить в труппу клоунов, еще одного, гастролирующего, то что это изменит, кроме расходов? Клоунов у нас и так хватает.
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30.04.2020 15:48 Ответить
Как же всё-таки кацапы ненавидят Сааку. Грузия при его правлении превратилась из одной из самых коррумпированных стран постсовка в страну с самой низкой коррупцией, но кацапы этого как-бы не помнят.
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30.04.2020 15:54 Ответить
Чего ж он домой ссыт приехать?
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30.04.2020 16:02 Ответить
Он - гражданин Украины. Он уже дома.
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30.04.2020 16:03 Ответить
Так он вмешивается в дела иностранного государства, когда принимает участие в политической жизни в Грузии? Нет, нет, пока он не на государственной должности, то всякий дурачок может говорить что хочет...
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30.04.2020 16:11 Ответить
Потому, что побеждённые коррупционеры и реформированные судьи хотят его посадить...
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30.04.2020 16:07 Ответить
https://censor.net/user/25310 Про яких тут кацапів мова? Мені, як українцю, осточортіло, що влада, при підтримці ідіотиків, тягне, в мою країну, різних недороблених іноземців, яких не бажають бачить громадяни, в їх країнах і "громадян України", які тут не родились, не працювали і помирати тут не будуть! Мрія ідіотика - іноземці при владі! Їдьте в Грузію і спробуйте там потрапити до влади! Наша країна - не годівниця для перелітних пташок!
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30.04.2020 16:10 Ответить
Да отстаньте вы уже от него и тоните в своем говне сами .
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30.04.2020 15:56 Ответить
Бульдозер тоже может многое сдвинуть, только для него нужен... водитель...
Кто будет водителем у Саакашвили?
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30.04.2020 16:09 Ответить
Только https://www.youtube.com/watch?v=FLMAAY76Fh4 Марвин Химейер
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30.04.2020 16:29 Ответить
........... твою мать! Да неужели вы, имея так назваемое монобольшинство в парламенте, уповаете, что кто-то со стороны должен сделать за вас работу? Сколько вам ещё нянь потребуется, сопли подтирать?
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30.04.2020 17:09 Ответить
Я ж писав, призначте його головою НАЗК! Що тут думати? Влізти може куди забажає, воні теж багато, а реальних повноважень - нуль!
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30.04.2020 17:39 Ответить
правильно.
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30.04.2020 20:47 Ответить
 
 