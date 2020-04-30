СБУ подозревает в госизмене экс-подполковника ВСУ, перешедшего на сторону оккупантов РФ
Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему подполковнику Вооруженных сил, который в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что житель Житомира проходил службу в Национальном космическом агентстве. В 2012 году его назначили на должность в Национальный центр управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках исполнения обязанностей он имел доступ к важной оборонной и экономической информации.
В 2014 году офицер перешел на сторону оккупантов, получил гражданство РФ и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора.
Его лишили звания "подполковник" решением Минобороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
?
- Подозреваю, что моя жена изменяет мне с булочником.
- ?
- Каждый день дома свежие булочки.
- Подозреваю, что жена изменяет мне с цветочником.
- ?
- Каждый день дома свежие розы.
- Подозреваю, что жена изменяет мне с полицейским.
- ?
- Каждый вечер прихожу домой. В прихожей - полицейские ботинки. На стуле висит полицейская форма. В спальне в постели - жена с полицейским.
Само государство Украина прекратило выполнять свои обязанности. Пещерный суд тому пример.