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СБУ подозревает в госизмене экс-подполковника ВСУ, перешедшего на сторону оккупантов РФ

СБУ подозревает в госизмене экс-подполковника ВСУ, перешедшего на сторону оккупантов РФ

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему подполковнику Вооруженных сил, который в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что житель Житомира проходил службу в Национальном космическом агентстве. В 2012 году его назначили на должность в Национальный центр управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках исполнения обязанностей он имел доступ к важной оборонной и экономической информации.

В 2014 году офицер перешел на сторону оккупантов, получил гражданство РФ и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора.

Его лишили звания "подполковник" решением Минобороны Украины.

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СБУ (20067) государственная измена (1572)


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Топ комментарии
+15
Подозревает ? Он в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта ? Как в немом кино . Удивляет оперативность .
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30.04.2020 15:42 Ответить
+12
А Медвежчука і весь Жопоблок не підозрюють?
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30.04.2020 15:42 Ответить
+11
СБУ - капитан очевидность...
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30.04.2020 15:40 Ответить
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СБУ - капитан очевидность...
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30.04.2020 15:40 Ответить
Мне тоже шота стало подозрительно, не изменил ли... не, ну там, кто не переходил на сторону оккупанта, подумаешь. Но этот полкан... шота дюже подозрительно...
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30.04.2020 15:48 Ответить
Чи він зрадник, чи якийсь дуже таємний агент!
?
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30.04.2020 15:41 Ответить
Подозревает ? Он в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта ? Как в немом кино . Удивляет оперативность .
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30.04.2020 15:42 Ответить
Влада змінилася і за зрадників взялися.
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30.04.2020 15:49 Ответить
Та мы в курсе: Ефремов гуляет на воле, Портнов генпрокуратурой управляет, Богатырева по киеву гуляет, министр Яныка вчера налоговую возглавил без конкурса. Борцуны млять, когда Азирова в премьеры поборите?)))
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30.04.2020 15:59 Ответить
Один из министров Яныка руководил Украиной с 2014 по 2019 год. Но он нормальный, вишиванку одевает, безвиз и Томос для украинцев оформил.
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30.04.2020 16:17 Ответить
Только как то под люстрацию не попадал и конкурс за три минуты не выигрывал на должность.
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30.04.2020 16:21 Ответить
А Медвежчука і весь Жопоблок не підозрюють?
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30.04.2020 15:42 Ответить
Там он один, а ОПЗЖ оппых тысячи.
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30.04.2020 15:46 Ответить
Анекдот вспомнился.
- Подозреваю, что моя жена изменяет мне с булочником.
- ?
- Каждый день дома свежие булочки.
- Подозреваю, что жена изменяет мне с цветочником.
- ?
- Каждый день дома свежие розы.
- Подозреваю, что жена изменяет мне с полицейским.
- ?
- Каждый вечер прихожу домой. В прихожей - полицейские ботинки. На стуле висит полицейская форма. В спальне в постели - жена с полицейским.
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30.04.2020 15:44 Ответить
Молниеносно сработали...
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30.04.2020 15:46 Ответить
"Л" - логика
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30.04.2020 15:47 Ответить
Позбавили звання? За зраду? Віходить що, зраджувати безпечніше ніж протистояти зрадникам.
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30.04.2020 15:48 Ответить
Так это пока еще полкан не подал в Пещерный суд о восстановлении в должности и выплате компенсации за вынужденный прогул. А потом и восстановление в звании и на работе.
Само государство Украина прекратило выполнять свои обязанности. Пещерный суд тому пример.
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30.04.2020 16:45 Ответить
с такой красивой фигурой , 29 лет спать рядом с любвеобильным мужиком, совершенно голой? хм... вполне допускаю, что так , вы могли и ...забеременеть
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30.04.2020 15:52 Ответить
Но это пока не точно.. Может и не было госизмены... Ну и что что военный.. Ну и что что гражданство. Ну и что что *********
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30.04.2020 16:14 Ответить
Не прошло и пол года !!!
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30.04.2020 16:11 Ответить
Ну-ну...Это всего лишь подозрение, истину еще предстоит установить в суде, а это процесс ой как длительный...
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30.04.2020 16:15 Ответить
А Печерський суд встановить, що зради не було. І край.
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30.04.2020 16:38 Ответить
Там 98 відсотків в Криму перйшли як в армії, так із СБУ та міліції. Судді і прокурори також. Це та "еліта", на яку народ витрачає саме більше коштів із свого бідного бюджету. А вони зпахотіли ще більше і зрадили народ. В цьому бюджеті також на отримання такої "еліти" виділили багато коштів, навіть забрали з культури, щоб вони вже точно не орієнтувались, якому народу служать.
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30.04.2020 16:30 Ответить
Танунах, это совсем не то,что вы подумали...
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30.04.2020 16:54 Ответить
Ти диви, капітан, а туди ж!
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30.04.2020 18:46 Ответить
Мля, какая очевидность однако !?
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30.04.2020 19:33 Ответить
Смешной заголовок. Поржал)
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30.04.2020 19:39 Ответить
 
 