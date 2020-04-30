СБУ подозревает в госизмене экс-подполковника ВСУ, перешедшего на сторону оккупантов РФ

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении в государственной измене бывшему подполковнику Вооруженных сил, который в 2014 году изменил военной присяге и перешел на сторону оккупанта.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что житель Житомира проходил службу в Национальном космическом агентстве. В 2012 году его назначили на должность в Национальный центр управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках исполнения обязанностей он имел доступ к важной оборонной и экономической информации.

В 2014 году офицер перешел на сторону оккупантов, получил гражданство РФ и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора.

Его лишили звания "подполковник" решением Минобороны Украины.

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