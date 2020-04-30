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Новости Коронавирус и карантин
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40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев

40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев

До начала карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, в Украине действовали 30 тысяч заведений общепита. 12 тысяч из них ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом депутат "Слуги народа" Никита Потураев заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг. — Ред.), до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тысяч из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", — сказал Потураев.

Нардеп предполагает, что в этой отрасли может закрыться еще больше бизнесов. В том числе из-за того, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

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"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", — добавил он.

По словам Никиты Потураева, часть ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько, и это проблема".

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Автор: 

бар (23) бизнес (1622) карантин (16729) рестораны (279) малый бизнес (123) Потураев Никита (150) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
ниче, ниче, это только начало, жрите
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30.04.2020 15:43 Ответить
+17
Главное шоб Епіцентр не постраждав.
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30.04.2020 15:45 Ответить
+11
дык... 73% приколистов, уставших от войны
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30.04.2020 15:48 Ответить
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ниче, ниче, это только начало, жрите
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30.04.2020 15:43 Ответить
А ты "из за поребрика" наблюдаешь что ли под укрпрокси?
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30.04.2020 15:45 Ответить
нікак нєт! я із самой сєрьодкі наблюдаю за самогубством зебілов
оні уже давно повіслі в петле, а сейчас смешно дригают ножкамі, а всьо уже, баста карапузікі
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30.04.2020 15:50 Ответить
Так і хочеться заспівати:
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
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30.04.2020 16:02 Ответить
Якщо ти з "самой сєрьодкі", то чому звертаєшся тільки до "зебілів"?
Тебе закриття 40% ресторанів, кафе, барів не торкнеться?
Чи всі "покращення" від недолугості/зумисної антинародної діяльності зе-влади - це лише проблема зедебілів і інших українців не торкнеться?
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30.04.2020 16:02 Ответить
Це мабуть тому що серед рестораторів рівень підтримки Зе був значно вижчий ніж 73%. Вони мабуть мріяли що їх зебоба не намахає як вчителів.)))
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30.04.2020 16:05 Ответить
мене дуже торкнеться це все! мені буде така ж дупа, як і всім іншим! але мої біди будуть пом'якшені радістю від спостерігання за тупими розпачливими зойками здихаючих зебілів! тупість людська має бути покарана, навіть якщо від цього пострадають безневинні, такі як я
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30.04.2020 16:14 Ответить
Угроблены из за таких Потураев и другие Слуги Уроды и прочее депутатьё.
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30.04.2020 15:45 Ответить
Проблема общепита в арендованных помещениях. У кого свои они откроются Компенсируйте су ки людям аренду и они откроются. Хотя бы 50%
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30.04.2020 15:48 Ответить
Ага, щас из бюджета будем компенсировать потери чужого ресторанного бизнеса. Пусть договариваются с арендодателями или судятся с ними, в договорах аренды по-любому есть пункт про форс-мажор.
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30.04.2020 16:25 Ответить
Проблема общепита в арендованных помещениях.

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ

100%.Знали бы они ещё действительную цену аренды,они бы прозрели.
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30.04.2020 16:48 Ответить
Главное шоб Епіцентр не постраждав.
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30.04.2020 15:45 Ответить
А магазини Рошен будуть працювати? )
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30.04.2020 16:02 Ответить
Все накрывается эмм.. медным тазом, благодаря Галабародьку с шоблой, а у зебилов одна проблема - магазины "Рошен"
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30.04.2020 16:11 Ответить
Знаете ли вы, что общественный транспорт (типа метро или междугородних пассажирских перевозок) НЕ останавливали на карантин ни в одной стране мира!!! (Исключение- китайская провинция Хубей, и то ненадолго). Наши власти вообще, понимают, что они не просто тормозят, а убивают экономику? И реанимация, возможно не даст результатов годы.. Как они собираются восстановить уровень потребительского спроса? Они что, думают, что он восстановится сам? Как мы, украинцы, могли допустить этих людей к власти?
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30.04.2020 15:45 Ответить
дык... 73% приколистов, уставших от войны
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30.04.2020 15:48 Ответить
та мы, украинцы, делали все, чтобы не допустить! но 73% совершенно непробиваемыми ослами оказались
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30.04.2020 15:56 Ответить
Тому що малоросів в Україні втричі більше ніж українців.
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30.04.2020 16:07 Ответить
Тобі аби лиш ляпнути бачу.
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30.04.2020 16:42 Ответить
40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 9664
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30.04.2020 15:45 Ответить
40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 4107
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30.04.2020 15:45 Ответить
Это результат свинореформы Южаниной, связанной с отменой нулевых отчётов не ведущих хоздеятельности субъектов предпринимательства
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30.04.2020 15:46 Ответить
Ту у тебя в Пензе ликвидировала шалавёна какая то??? Обтекай)))
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30.04.2020 15:53 Ответить
"Ликвидированы" на бумаге ради неуплаты налогов, с отменой карантина "ликвидация" пойдет в обратную сторону.
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30.04.2020 15:46 Ответить
Кстати, как вариант, да!
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30.04.2020 15:47 Ответить
а за какой шишь платить аренду, зарплату?
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30.04.2020 15:58 Ответить
Зеленская блатхата.

40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев - Цензор.НЕТ 659
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30.04.2020 15:46 Ответить
Сильнее истерику надо было раздувать с тем самым "короновирусом" - все было бы Ок!
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30.04.2020 15:46 Ответить
Самые ценные в стране объекты государственного значения. Как дальше то жить?
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30.04.2020 15:46 Ответить
Объекты критичной инфраструктуры.
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30.04.2020 15:57 Ответить
Зебил под прокси, а ведь это десятки тысяч рабочих мест, и немало налогов, в том числе ЕСВ. Но вам, убогим, какая разница?
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30.04.2020 16:14 Ответить
Так ви з голоду помираєте всі, зубожілі, для чого вам ресторани(які всі як один відкриються після зняття карантину) якщо їсти не маєте купити ща що???
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30.04.2020 16:45 Ответить
Потураеву надо больше общаться с людьми .
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30.04.2020 15:50 Ответить
Коля Тищенко ликвидировал 40% своих ресторанов?
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30.04.2020 15:51 Ответить
Ресторанів своїх конкурентів
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30.04.2020 16:22 Ответить
- Прикинь, как же жить теперь?
- Ващще, не представляю!
40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 6882
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30.04.2020 15:53 Ответить
Для збіднілих українців це просто трагедія.
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30.04.2020 15:59 Ответить
40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 2375
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30.04.2020 15:59 Ответить
Они ликвидированы чтоб зп не платить, а откроются за день.
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30.04.2020 16:01 Ответить
В стране уложено почти все - производство, медицина, образование, общественный транспорт и дороги. Миллионы украинцев на заработках.Олигархи бульдожьей хваткой вцепились в страну и высасывают кровь. Идет ВОЙНА. Зелебобики подбираются к армии и энергетике. Но эти слуги нашли более важную проблему - закрытые рестораны.
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30.04.2020 16:12 Ответить
«Сейчас страна потеряла управление, экономика рушится и если сейчас хоть кто-нибудь не удержит руль, мы потом просто не соберем даже те остатки, которые у нас еще пока есть.
Безответственность, непрофессионализм, профанация и фейки - страну ежедневно ведут к руине разрушения. Нужно немедленно собирать все силы, правительство, президента, парламент и немедленно исправлять ситуацию», - (и я от себя добавлю и расстрелять накуй) - сказала Ю.Тимошенко.
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30.04.2020 16:12 Ответить
сам ******* за это и голосовал вместе со своми опричниками, а теперь к чему такие мансы??
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30.04.2020 16:14 Ответить
Яка сумна новина.
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30.04.2020 16:18 Ответить
А хто тут винен? Невже знову Порох? А всесвітлий і наймудріший звичайно не при справах!
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30.04.2020 16:33 Ответить
Для оценки обстановки неплохо бы было знать сколько времени необходимо для ликвидации такого предприятия. Для открытия нужно три дня. Т.е через три дня, после окончания карантина все откроются, на прежних местах.На фото в новости дверь с табличкой закрыто. А нужно фото кафе с забитыми дверями и надписями на стёклах -продам или сдам в аренду. Вот это называется ликвидация, а не приостановка своей деятельности.
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30.04.2020 16:40 Ответить
В моем городе практически на всех заведениях общепита висят листочки с надписями типа "Працюємо. Доставка, на винос". Так что про 40 % - это чьи-то нездоровые фантазии
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30.04.2020 17:45 Ответить
а пивнухи пашут и киоски квадратные пиво с рыбокой пьют..и стопки наливают..да кафе не пашут за то газоны уничтожают и сирень цвыте..а я жмамки алкаши все там же ..дернул на лавке туса..со шмарой старой дергаются обоссаные..где копы и октевисты фейсбуков,,??>
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30.04.2020 16:46 Ответить
Ліквідатори 2020
40% українських ресторанів, кафе і барів ліквідовано через коронавірус, - нардеп СН Потураєв - Цензор.НЕТ 8653
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30.04.2020 17:40 Ответить
i злочинцi...
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30.04.2020 20:45 Ответить
Совок в Украине победил ! Запретить работать людям оказалось легче чем самим что-то делать . Жаль что все правители убивают Украину ... Правление правительства Тимошенко на фоне всех остальных кажется Суперуспешным .
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30.04.2020 23:20 Ответить
 
 