40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев

До начала карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, в Украине действовали 30 тысяч заведений общепита. 12 тысяч из них ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом депутат "Слуги народа" Никита Потураев заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг. — Ред.), до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тысяч из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", — сказал Потураев.

Нардеп предполагает, что в этой отрасли может закрыться еще больше бизнесов. В том числе из-за того, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" - экс-депутат Ляшко "замуровал" вход в ресторан "Велюр". ВИДЕО

"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", — добавил он.

По словам Никиты Потураева, часть ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько, и это проблема".

Также на Цензор.НЕТ: Полиция за сутки проверила 204 киевских ресторана, нарушения нашли только в двух. ВИДЕО+ФОТОрепортаж