40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев
До начала карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, в Украине действовали 30 тысяч заведений общепита. 12 тысяч из них ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.
Об этом депутат "Слуги народа" Никита Потураев заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг. — Ред.), до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тысяч из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", — сказал Потураев.
Нардеп предполагает, что в этой отрасли может закрыться еще больше бизнесов. В том числе из-за того, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.
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"Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", — добавил он.
По словам Никиты Потураева, часть ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько, и это проблема".
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оні уже давно повіслі в петле, а сейчас смешно дригают ножкамі, а всьо уже, баста карапузікі
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Тебе закриття 40% ресторанів, кафе, барів не торкнеться?
Чи всі "покращення" від недолугості/зумисної антинародної діяльності зе-влади - це лише проблема зедебілів і інших українців не торкнеться?
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
100%.Знали бы они ещё действительную цену аренды,они бы прозрели.
- Ващще, не представляю!
Безответственность, непрофессионализм, профанация и фейки - страну ежедневно ведут к руине разрушения. Нужно немедленно собирать все силы, правительство, президента, парламент и немедленно исправлять ситуацию», - (и я от себя добавлю и расстрелять накуй) - сказала Ю.Тимошенко.