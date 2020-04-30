"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза
Депутат Верховной Рады прошлого созыва Борислав Береза считает, что если бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили не назначат на должность во власти, то это может привести к конфликту.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Можно долго обсуждать контраверсийность фигуры Саакашвили, но то, что он обладает огромным политическими управленческим опытом, - бесспорно. Поэтому наибольшую пользу он бы мог принести как советник. А еще больше он был бы полезен, если бы Михеил перестал заниматься политическими играми - в процессе которых он мечется между всеми выборами в Украине и Грузии - и сфокусировался на преподавательской или консультативной работе", - отметил Береза.
"Уже понятно, что если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт между экс-президентом Грузии и украинской властью. Такой оппонент точно не нужен Банковой, поэтому уже в ближайшее время ему что-то подберут", - добавил он.
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Столько же в таможне ежемесячно - ок.
Полные идиоты сидят в КМУ на министерстких должностях -все Ок.
Но как Саакашвили пытаются назначить поработать - сразу вопли ботов в Инете в 1000-кратном режиме.
На Байковоє?
Напомним, ранее в Сеть попали письма со взломанной почты бывшего шеф-редактора программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" Марии Столяровой. Выяснилось, что с российской пропагандисткой, депортированной из Украины 24 февраля, переписывались украинские депутаты Борислав Береза, Сергей Каплин и Дмитрий Добродомов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/borislav-bereza-oskorbil-korrespondenta-tsn-posle-voprosov-o-perepiske-s-propagandistkoy-stolyarovoy-707236.html
В декабре 2014 года сообщал о создании межфракционной группы «Укроп» - «Український опір» («Украинское сопротивление»), в которую, по его словам, также вошли Дмитрий Ярош, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Филатов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Билецкий , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Парасюк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
на месте Грузии я бы выразил протест....
вот так вот унижать грузинского президента.., пускай и бывшего......
Михо!, - тебе ни что не жмет....?
ты же пошел по рукам......
Вместо хлеба не ужин - видосик.
Где-то Петя врачам помогает,
Где-то Вова с экрана гундосит.
Нам гордостью служит измена.
Но пакует коробки Марина.
И в Швеции шопится Лена.
Не моє.
На будівництві, або сторожем грузин не хоче попрацювати?
Якщо людина хоче працювати - вона шукає роботу.
А з цим уголовником носяться, як дурень з писаною торбою, і всіх на вуха поставили, щоб тіло =пристроїти= десь. Нормально ?
І грошики не маленькі платитимуть.
Україна, на жаль, не для українців.
МиХуил преподователь?!?!?!
МиХуил в КМУ?!?!?!
===2 марта 2009 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Троещине , управляя транспортным средством, сбил двух пешеходов, но ушёл от ответственности, сменив фамилию с Бляхер-Берёза на Берёза. При том что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательство Украины не позволяет менять данные находящимся под следствием27 мая 2015 года Генеральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B прокуратура Украины открыла уголовное производство № 42015000000000972 по поводу подделки диплома народного депутата. Борислава Берёзу подозревают в нарушении частей 1 1 и 4 статьи 358 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины (подделка документов)===
- кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, русским, мегрельским.Какие дегьги Курченка? Кто его закидал,алкоголик плокулол?)))) Вам самому не смешно???