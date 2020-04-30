"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза

Депутат Верховной Рады прошлого созыва Борислав Береза считает, что если бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили не назначат на должность во власти, то это может привести к конфликту.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Можно долго обсуждать контраверсийность фигуры Саакашвили, но то, что он обладает огромным политическими управленческим опытом, - бесспорно. Поэтому наибольшую пользу он бы мог принести как советник. А еще больше он был бы полезен, если бы Михеил перестал заниматься политическими играми - в процессе которых он мечется между всеми выборами в Украине и Грузии - и сфокусировался на преподавательской или консультативной работе", - отметил Береза.

"Уже понятно, что если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт между экс-президентом Грузии и украинской властью. Такой оппонент точно не нужен Банковой, поэтому уже в ближайшее время ему что-то подберут", - добавил он.

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