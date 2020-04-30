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"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза

Депутат Верховной Рады прошлого созыва Борислав Береза считает, что если бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили не назначат на должность во власти, то это может привести к конфликту.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Можно долго обсуждать контраверсийность фигуры Саакашвили, но то, что он обладает огромным политическими управленческим опытом, - бесспорно. Поэтому наибольшую пользу он бы мог принести как советник. А еще больше он был бы полезен, если бы Михеил перестал заниматься политическими играми - в процессе которых он мечется между всеми выборами в Украине и Грузии - и сфокусировался на преподавательской или консультативной работе", - отметил Береза.

"Уже понятно, что если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт между экс-президентом Грузии и украинской властью. Такой оппонент точно не нужен Банковой, поэтому уже в ближайшее время ему что-то подберут", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только те, кто хотят расколоть дружбу между Грузией и Украиной, могут желать назначения Саакашвили, - заявление президента Зурабишвили

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) Береза Борислав (220)


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Топ комментарии
+20
Скажите, в ресторане "Велюр" есть сортир? Можно пристроить его продавцом билетов. Вроде и при деле, и одновременно при власти, и польза какая-никакая. Все как и хотел этот исторический персонаж.
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30.04.2020 15:51 Ответить
+14
Єслі нікуда нє прЄстроітЬ то буде бе-бе-бе-бе-бе-бе....
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30.04.2020 15:53 Ответить
+13
Нехай Саакашвілі їде поработає в Грузію. Там же відбулося його чудо.
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30.04.2020 15:58 Ответить
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Скажите, в ресторане "Велюр" есть сортир? Можно пристроить его продавцом билетов. Вроде и при деле, и одновременно при власти, и польза какая-никакая. Все как и хотел этот исторический персонаж.
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30.04.2020 15:51 Ответить
не это запасной вариант богуцкой . она с такой работы во власть стартовала
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30.04.2020 17:01 Ответить
Єслі нікуда нє прЄстроітЬ то буде бе-бе-бе-бе-бе-бе....
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30.04.2020 15:53 Ответить
Єслі навіть і пристроїть, то буде бе-бе-бе удвічі більше, щось армянин і грузин ніяк не помиряться в українських кулуарах.
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30.04.2020 16:00 Ответить
бебе буде наоборот, коли пристроїть. бо саме там народилося.
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30.04.2020 21:34 Ответить
А чем сейчас занимается эта бывшая звезда Совета Европы.
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30.04.2020 15:53 Ответить
Пусть на передовую едет, там покажет как он Украину любит.
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30.04.2020 15:54 Ответить
Устройте его сторожем в "офис президента", с совемещением обязанностей трубочиста.
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30.04.2020 15:55 Ответить
крадут 5 миллиардов в месяц на НДС в налоговой- все ОК.
Столько же в таможне ежемесячно - ок.
Полные идиоты сидят в КМУ на министерстких должностях -все Ок.
Но как Саакашвили пытаются назначить поработать - сразу вопли ботов в Инете в 1000-кратном режиме.
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30.04.2020 15:55 Ответить
так мишка грозился схемки миллиардные порушить, ясен пень, против голосуют, во власть же идут - воровать
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30.04.2020 15:57 Ответить
Он мог тол ко грозиться По мегабарыге Ермаку , молчит в тряпочку ,ему лишь- бы к корыту пристроиться
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30.04.2020 16:27 Ответить
Таков уже Зеленский: хлопец не может не воровать. И Саакашвили тоже, конечно, не может. Но пока ему не дают. Конкуренция, которую пока выигрывает хитрейший.
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30.04.2020 15:58 Ответить
Нехай Саакашвілі їде поработає в Грузію. Там же відбулося його чудо.
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30.04.2020 15:58 Ответить
Кстати,это доказаный факт о том что он сделал" грузинское чудо" и ты тут не поспориш.
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30.04.2020 21:00 Ответить
І сам від того чуда втік?
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01.05.2020 21:27 Ответить
Вы в Грузии были??? Там власть любительница параши,такая мля как и нас. Почему он убежал????Его прикласили в Америку,где он был преподаватилем,жена в Голандии,в Уераину его порох пригласил и дал ему гражданство. Так что не нужно воду лить
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02.05.2020 21:26 Ответить
Так Саака ж в Одесі обіцяв 1 млрд. баксів додатково підняти на митниці, поставив на її чолі модельку Марушевську в короткій спідничці, за якою ховались різні мамуки, саакині опричники, і ЩО - обісрався, Одеська митниця навіть плану не дала. Саака - пристаркуватий мажор з відомої в Грузії ЧК-КДБістської династії Аласанія, він в Грузії реформував лише правоохоронну систему, в руки якої зараз боїться віддатися. Одна справа домовитись в Грузії з грузинськими ворами, які досі тримають з подачі Сталіна всю територію колишнього СРСРу, інша справа навести порядок в Одесі, де Сааку разом з його прокурором в ранзі замгенпрокурора та начміліції спочатку розбестили пірушками та солодкоголосими співачками, а потім відверто витирали об нього ноги. Наскільки я розумію, прохіндеї в Києві не простіші за одеських і розведуть підстаркуватого можора з гір як кошеня. Ключове слово - гебнявий мажор, а не реформатор.
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01.05.2020 20:59 Ответить
Пристройте його в шаурмячну.
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30.04.2020 15:56 Ответить
как можно было провести в парламент фракцию, которую ты не способен попросить проголосовать за яркого и лучшего профессионала в гос.управлении?
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30.04.2020 15:56 Ответить
Извините это тот проффесионал что просрал 20% территории Грузии за 5 дней и хотел энергосистему Грузии продать Лаптестану? И это тот кто избивал протестующих и имеет уголовный срок на родине за корупцию?
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30.04.2020 15:59 Ответить
"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Береза - Цензор.НЕТ 2119
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30.04.2020 15:57 Ответить
А Бляхера уже пристроили?
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30.04.2020 15:58 Ответить
Какой конфликт? Почему его обязательно надо куда-то устраивать? Если за столько времени человек не нашел себе работу - что от него можно ждать?...
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30.04.2020 15:58 Ответить
А куда?
На Байковоє?
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30.04.2020 15:58 Ответить
А давайте, вообще, забудем о Саакашвили. Пусть непристроенным ходит, а то такая трогательная забота.
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30.04.2020 15:59 Ответить
Пропагандистка Столярова окрестила Бориславу Березу своим самым успешным "проектом", поэтому корреспондент ТСН Мария Васильева обратилась к нему с просьбой прокомментировать их общение. Парламентарий начал уверять, что между ним и Столяровой не бело никакой дружеской переписки. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/borislav-bereza-oskorbil-korrespondenta-tsn-posle-voprosov-o-perepiske-s-propagandistkoy-stolyarovoy-707236.html

Напомним, ранее в Сеть попали письма со взломанной почты бывшего шеф-редактора программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" Марии Столяровой. Выяснилось, что с российской пропагандисткой, депортированной из Украины 24 февраля, переписывались украинские депутаты Борислав Береза, Сергей Каплин и Дмитрий Добродомов. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/borislav-bereza-oskorbil-korrespondenta-tsn-posle-voprosov-o-perepiske-s-propagandistkoy-stolyarovoy-707236.html

В декабре 2014 года сообщал о создании межфракционной группы «Укроп» - «Український опір» («Украинское сопротивление»), в которую, по его словам, также вошли Дмитрий Ярош, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Филатов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Билецкий , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Парасюк https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
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30.04.2020 16:00 Ответить
Если бы Зеля и Михеил перестал заниматься политическими играми , то всем партнёрам в ЕС и США было бы понятнее . А так , их тоже можно понять , если у нас многорядные грабли - традиция .
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30.04.2020 16:00 Ответить
куда-нибудь нужно его пристроить, что бы не скандалил.....
на месте Грузии я бы выразил протест....
вот так вот унижать грузинского президента.., пускай и бывшего......

Михо!, - тебе ни что не жмет....?
ты же пошел по рукам......
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30.04.2020 16:00 Ответить
Отправьте его в Грузию. Его там пристроят. На 6 лет. Срок уже уме по трудоуствойству грузинский суд определил.
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30.04.2020 16:11 Ответить
всё, если не дадите чин *********, да и этому ходящему вместе с гадькой, то всё, Украине не пережить это.
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30.04.2020 16:02 Ответить
Мы давно не живем - выживаем.
Вместо хлеба не ужин - видосик.
Где-то Петя врачам помогает,
Где-то Вова с экрана гундосит.
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30.04.2020 16:03 Ответить
Мы льва на шакала сменили,
Нам гордостью служит измена.
Но пакует коробки Марина.
И в Швеции шопится Лена.

Не моє.
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30.04.2020 16:08 Ответить
"Если Зеленский никуда не пристроит Саакашвили, то это может породить конфликт", - экс-нардеп Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8938
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30.04.2020 16:06 Ответить
знаешь почему ты в спаме ? - да по тому что ты тупая и безмозглая обезьяна не способная хоть чуть чуть мозгами пошевелит - сколько тех грузин ? около 1,5 миллиона и как отреагировал запад на агрессию россии - да ни как
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30.04.2020 16:33 Ответить
О яке... Терміново давайте Саакашвілі якусь тепленьку посаду, бо він почне верещати про бариг.
На будівництві, або сторожем грузин не хоче попрацювати?
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30.04.2020 16:06 Ответить
Прикинь.
Якщо людина хоче працювати - вона шукає роботу.
А з цим уголовником носяться, як дурень з писаною торбою, і всіх на вуха поставили, щоб тіло =пристроїти= десь. Нормально ?
І грошики не маленькі платитимуть.
Україна, на жаль, не для українців.
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01.05.2020 06:00 Ответить
Все теплые места на фронте , продажа билетов в сортир Велюра. шаурмятчика и ост занял Пепа Барыга ! А лучше давайте его забудем нахер ,деньги есть .личная церковь во дворе есть . что еще нужно обоссанцу . что бы встретить старость .
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30.04.2020 16:07 Ответить
МиХуил консультатн?!?!?!
МиХуил преподователь?!?!?!
МиХуил в КМУ?!?!?!
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30.04.2020 16:08 Ответить
Якщо кловун не пристроїть карлсона, то кловун стане баригою.
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30.04.2020 16:09 Ответить
Коротко, але як змістовно!
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30.04.2020 20:18 Ответить
Устройте его дежурным общественного туалета Киевского ж\д вокзала!! Там ему и место!!
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30.04.2020 16:12 Ответить
А деньги не будет воровать?
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30.04.2020 16:59 Ответить
Пусть "экс- ", но ведь президент! Достоинство должно быть, а не сидеть на кухне в ожидании "пусть куда-нибудь пристроят". "Это какой-то позор(с)"
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30.04.2020 16:22 Ответить
Ещё одного дармоеда кормить? Пусть Володя пристроит его в 95 анал.
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30.04.2020 16:33 Ответить
О! Це ідея. Тільки не відбирайте у нього чарівний порошок, без нього він швидко тухне.
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01.05.2020 21:25 Ответить
Какой конфликт!! Наручники и снова в польшу!!
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30.04.2020 17:14 Ответить
Да пристройте его хотя бы на место Сивохо, Пусть платформы толкает, свято место не должно быть пусто.
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30.04.2020 17:15 Ответить
Тут вопрос, куда пристроить Березу. Кроме как нардепом он работать не может, а сейчас он не при делах и выступает по каждому поводу, лишь бы его не забыли, а его, такого гениального не избрали, вот обида и гложет.
===2 марта 2009 на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Троещине , управляя транспортным средством, сбил двух пешеходов, но ушёл от ответственности, сменив фамилию с Бляхер-Берёза на Берёза. При том что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательство Украины не позволяет менять данные находящимся под следствием27 мая 2015 года Генеральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B прокуратура Украины открыла уголовное производство № 42015000000000972 по поводу подделки диплома народного депутата. Борислава Берёзу подозревают в нарушении частей 1 1 и 4 статьи 358 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Уголовного кодекса Украины (подделка документов)===
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30.04.2020 17:49 Ответить
Береза слизъкий.
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30.04.2020 18:22 Ответить
Як на мене Борух Бляхер нічим від Міїеіла Саакашвілі не відрізняється - це іноплеменні паразити жоден з яких не хоче жити і працювіати на своїй історичній Батьківщині. На біса нам ці чужинці-гастарбайтери?
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30.04.2020 20:41 Ответить
Только любители Пуйла могут гадить на Михо,который враг Пуйла номер 1. Смотрю их хорошо колбасит от Михо) Это радует...
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30.04.2020 21:02 Ответить
Останнього разу Сааку в Україну закидали москвогебняві в якості "шатуна" на гроші Курченка, кишені Януковича. А Пуйла дійсно ковбасить від Міхо, бо родину його, онука "кухаря" Сталіна, викинули з гебнявого пантеону в 1953 році, а гебнява династія Аласанія, вихідцем з якої є Міхо, процвітала "від Ілліча до Ілліча", та ще й з розвалу СРСРу вийшла зі смачним бізнесом з розпродажі радянської зброї. Поки "Окурок" таскав валізи за Собчаком, Міхо мажорив та куролесив по європам на кошти москвогебнявого походження. Абіднаслюшяйда!
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01.05.2020 21:20 Ответить
На дегьги московогебнявого походження куролесив по Европе? Вы в своем уме???В 2005 году сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Хиллари Клинтон выдвинули его на Нобелевскую премию мира.
- кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, русским, мегрельским.Какие дегьги Курченка? Кто его закидал,алкоголик плокулол?)))) Вам самому не смешно???
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02.05.2020 21:22 Ответить
Не колупайте патиком присохле - не буде й смердіти.
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01.05.2020 21:22 Ответить
 
 