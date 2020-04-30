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Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия

Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия

Верховная Рада проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний и вернется к работе очередной сессии 20 мая 2020 года.

Об этом заявил на брифинге председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать со всех фракций законодательные инициативы, которые они считают неотложными, будем созывать внеочередное заседание парламента и голосовать эти законы. Если президент определит какие-то дорогие законопроекты, которые он считает неотложными, то будем в дополнение к этой внеочередной сессии собирать и также голосовать", - пояснил Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: На следующей неделе Рада может собраться на два внеочередных заседания, чтобы переходить в режим, похожий на пленарный, - "слуга народа" Корниенко

Он надеется, что правительство сможет принять решение об ослаблении карантинных мер, и депутаты вернутся к привычному режиму работы через 2-3 недели.

"В таком режимным проработаем, я надеюсь, 2-3 недели, а после того надеемся на то, что правительство как-то улучшит ситуацию с выходом из карантина. И предполагаю, что 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента", - добавил председатель фракции "Слуга народа".

Автор: 

ВР (29288) карантин (16729) Арахамия Давид (990)


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выходит для депутатов карантин кончится до 20 мая и они перейдут к работе в обычном режиме, без карантина...
Ну а для простого народа антинародный карантин будет продлён надолго, что бы уже окончательно загнулся весь малый и средний бизнес в угоду олигархам
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30.04.2020 16:01 Ответить
Они "за свой счёт" или уволены не были, к сожалению.
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30.04.2020 16:02 Ответить
Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 2241
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30.04.2020 16:05 Ответить
Сдрысни ты уже в Абхазию и США, торгуй там ***********, освободи от себя и подбных Слуг Уродов Украину!
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30.04.2020 16:01 Ответить
Я не злой , но почему они такие смешные ?
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30.04.2020 16:02 Ответить
Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 3614
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30.04.2020 16:02 Ответить
Поработают недельку и пойдут на летние каникулы! Такой у них обычный режим...
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30.04.2020 16:05 Ответить
Вот так уже лучше! В маске эта жертва аборта выглядит не так душераздирающе. Правда, ему бы больше пошло что-то типа того, что на картинке, тогда на него вообще можно было бы смотреть без содрогания.
Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия - Цензор.НЕТ 5353
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30.04.2020 16:07 Ответить
ему еще на лбу надо набить ЗЕ-ДОЛБ-Б
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30.04.2020 16:46 Ответить
 
 