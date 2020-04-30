Думаю, Рада 20 мая вернется к привычному режиму работы, - депутат СН Арахамия

Верховная Рада проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний и вернется к работе очередной сессии 20 мая 2020 года.

Об этом заявил на брифинге председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать со всех фракций законодательные инициативы, которые они считают неотложными, будем созывать внеочередное заседание парламента и голосовать эти законы. Если президент определит какие-то дорогие законопроекты, которые он считает неотложными, то будем в дополнение к этой внеочередной сессии собирать и также голосовать", - пояснил Арахамия.

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Он надеется, что правительство сможет принять решение об ослаблении карантинных мер, и депутаты вернутся к привычному режиму работы через 2-3 недели.

"В таком режимным проработаем, я надеюсь, 2-3 недели, а после того надеемся на то, что правительство как-то улучшит ситуацию с выходом из карантина. И предполагаю, что 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента", - добавил председатель фракции "Слуга народа".