Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Также была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.
"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантинных ограничений.
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типа он что то решает....
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Наша власть - мировые новаторы в сфере отъема денег у населения.
Во всех странах мира власть раздает деньги, чтобы люди могли пережить пандемию. И только наша власть не то что не раздает деньги, а 2мя ударами выбивает последние гроши из карманов людей, которые пытаются прокормить семьи!
Речь идет о беззаконном антиконституционном запрете на выезд граждан на работы за рубеж и продаже средств защиты и лекарств против коронавируса по спекулятивным барыжным ценам. И это уже не говоря о том, что власть лезет в карман граждан с несвоевременным контролем перевода денег.
Если целью этой власти является создание хаоса в стране, то цель эта практически достигнута. Сегодня люди плюют на карантинные предписания власти. Завтра они плюнут на любые другие ее приказы. Сегодня никто не может остановить людей без повязок. Завтра власть просто тихо соберет вещи!
Сказал, что в этом процессе государство должно предохраняться.
Наркоманы в ожидании
Сеня, давно в политике, он на это не пойдет, он уже был в "правительстве камикадзе"
Обеспечить, расширить, углубить,...
Вот видите,ничего сложного. И ходите куда пожелаете до ста метров от своего дома!