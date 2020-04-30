РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13735 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 999 47

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский

Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Дуде: Украина готова участвовать в скоординированных действиях по борьбе с коронавирусом. ФОТОрепортаж

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантинных ограничений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) карантин (16729) Минздрав (4903) Шмыгаль Денис (2727) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Правила безопасности это вот то крепостное право на выезд что вы ввели?)))
показать весь комментарий
30.04.2020 16:19 Ответить
+10
Очередное пустое бла...бла...бла...Кто ему тексты пишет? Он хоть перед брякнуть в массыы их читает?
показать весь комментарий
30.04.2020 16:19 Ответить
+10
Новые правила безопасности это как, Вовик? Вместо ежедневного батальона НГУ в Мариинский будет целый полк выезжать для твоей охраны? ты, вовчик, не мелочись, сразу дивизию выдвигай. ежедневно. Налогоплательщики стерпят.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очередное пустое бла...бла...бла...Кто ему тексты пишет? Он хоть перед брякнуть в массыы их читает?
показать весь комментарий
30.04.2020 16:19 Ответить
Правила безопасности это вот то крепостное право на выезд что вы ввели?)))
показать весь комментарий
30.04.2020 16:19 Ответить
Зебилы говорили что если что они всегда свалят заграницу, а теперь даже это запретили, так что пусть теперь 73% терпят
показать весь комментарий
30.04.2020 16:20 Ответить
Ну да это в их духе дров наломать и свалить, пусть другие расхлебывают
показать весь комментарий
30.04.2020 16:50 Ответить
Новые правила безопасности это как, Вовик? Вместо ежедневного батальона НГУ в Мариинский будет целый полк выезжать для твоей охраны? ты, вовчик, не мелочись, сразу дивизию выдвигай. ежедневно. Налогоплательщики стерпят.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:20 Ответить
А давайте згадаємо "отсєчь гражданскіх" - як же зебобіки тиді сходили на лайно!
показать весь комментарий
30.04.2020 16:25 Ответить
Згадал? И это всё? Ну, я за вас рад. Ведь вы бросая бюлетень в урну говорили - хуже не будет.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:35 Ответить
Я ещё понимаю, что Пэдру стало хуже, его отодвинули от корыта. А ты чего ноешь, тебя тоже от корыта "отсекли"?
показать весь комментарий
30.04.2020 21:16 Ответить
К слову, начиная с Кравчучки и заканчивая Порохом, в Мариинский ежедневно батальон не выезжал. А вот при ваЗЕлине ежедневно в 7.30 по Европейке проезжает туда. За мой кстати счёт.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:36 Ответить
Святой Ковид! Мы будем ходить в намордниках всегда, даже из ванной в туалет, как говорил папаша Моллер, а еретиков сжигать в соответствии с новыми правилами безопасности. Только не поражай нас Вирусом и Ангелом Твоим Пневмонией Огненной. Маска.....
показать весь комментарий
30.04.2020 16:20 Ответить
Зе думаете если он в наморднике постоянно фоткается то его примеру будут подражать? 😁
показать весь комментарий
30.04.2020 16:33 Ответить
Хрен его знает. Знаю только что маски это у клоунов, а у сварщиков - Щитки.
показать весь комментарий
30.04.2020 17:02 Ответить
забрало.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:16 Ответить
Я цитирую своего наставника- "Маски у клоунов - у сварщиков щитки для сварочных работ."
показать весь комментарий
30.04.2020 21:27 Ответить
Перевожу на общепонятный: Небольшие послабления смердам будут, но пора уже начать привыкать к тому, что пока жива хоть одна завалящая бактерия или хоть один захудалый вирус, никаких прав у вас, дорогие холопы, нет и никогда не будет.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:21 Ответить
бла-бла-бла...
типа он что то решает....
показать весь комментарий
30.04.2020 16:21 Ответить
Когда уже ты, зелёная тварь, сдриснешь нахер???
показать весь комментарий
30.04.2020 16:22 Ответить
Гнида, у інших країнах людям гроші роздають, а ти зі своєю шоблою наживаєшся з Герегою на людських життях. як тебе тільки земля носить?
показать весь комментарий
30.04.2020 16:22 Ответить
А кто это в наморднике на фото? Я к тому что дядя креативный, прокладку женскую в маску вложил для лучшей фильтрации. Надо всем масочникам посоветовать....
показать весь комментарий
30.04.2020 16:23 Ответить
прокладку нужно брать б/у... извращенцы меня поймут...
показать весь комментарий
30.04.2020 16:27 Ответить
Уверен этот тип на фото так и делает. Благоверная присылает ......
показать весь комментарий
30.04.2020 16:57 Ответить
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7824
показать весь комментарий
30.04.2020 16:24 Ответить
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5950
показать весь комментарий
30.04.2020 16:24 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений @TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat



Наша власть - мировые новаторы в сфере отъема денег у населения.
Во всех странах мира власть раздает деньги, чтобы люди могли пережить пандемию. И только наша власть не то что не раздает деньги, а 2мя ударами выбивает последние гроши из карманов людей, которые пытаются прокормить семьи!

Речь идет о беззаконном антиконституционном запрете на выезд граждан на работы за рубеж и продаже средств защиты и лекарств против коронавируса по спекулятивным барыжным ценам. И это уже не говоря о том, что власть лезет в карман граждан с несвоевременным контролем перевода денег.

Если целью этой власти является создание хаоса в стране, то цель эта практически достигнута. Сегодня люди плюют на карантинные предписания власти. Завтра они плюнут на любые другие ее приказы. Сегодня никто не может остановить людей без повязок. Завтра власть просто тихо соберет вещи!
показать весь комментарий
30.04.2020 16:40 Ответить
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский

Сказал, что в этом процессе государство должно предохраняться.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:24 Ответить
Государство должно обеспечить план.
Наркоманы в ожидании
показать весь комментарий
30.04.2020 16:24 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2020 16:26 Ответить
Он не такой дурак чтобы это сделать. Сейчас им нужен не премьер, а козел отпущения - тот кто будет отвечать за все проебы Гончарука, Шмыгаля....
Сеня, давно в политике, он на это не пойдет, он уже был в "правительстве камикадзе"
показать весь комментарий
30.04.2020 16:55 Ответить
...гениально
Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5228
показать весь комментарий
30.04.2020 16:26 Ответить
Буде лише соціяльний вибух та хаос..(
показать весь комментарий
30.04.2020 16:27 Ответить
Новые правила безопасности не должны потурать права и свободы украинцев, то бишь Конституцию Украины. Если зе этого не поймёт - он Украине больше не президент!
показать весь комментарий
30.04.2020 16:30 Ответить
Зачем он постоянно фоткается в наморднике?
показать весь комментарий
30.04.2020 16:31 Ответить
собака ибо
показать весь комментарий
30.04.2020 16:32 Ответить
Одни общие обещалки.
Обеспечить, расширить, углубить,...
показать весь комментарий
30.04.2020 16:33 Ответить
Страной управляют клоуны. Законы пишут клоуны. Даже уроки для детей, сидящих на карантине, готовят клоуны. Если у кого и был какой-то дьявольский план довести страну Украину до полного абсурда, то лучше было и не придумать. (с)
показать весь комментарий
30.04.2020 16:34 Ответить
Зе нужно напомнить, что он в Украине создал режим по аналогии с принципом Людовика ІVX - "Государство-это Я". Поэтому все его обращения к "государству", означают только обращение к самому себе, любимому.
показать весь комментарий
30.04.2020 16:42 Ответить
да пошёл ты...
показать весь комментарий
30.04.2020 16:54 Ответить
Кого посылаете на прогулку?
показать весь комментарий
30.04.2020 17:09 Ответить
Колокольчик в нос, "ку" за 1.5 м. и жёлтые штаны только для избранных.
Вот видите,ничего сложного. И ходите куда пожелаете до ста метров от своего дома!
показать весь комментарий
30.04.2020 17:33 Ответить
Зеленский - политический импотент
показать весь комментарий
30.04.2020 18:50 Ответить
Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7250
показать весь комментарий
30.04.2020 20:12 Ответить
он же просто кукла-рукавичка, его мозг - єто чья-то рука, через жопу держащая голову вместо позвоночника.
показать весь комментарий
30.04.2020 21:19 Ответить
ДЕРЖАТЬСЯ ПО ДАЛЬШЕ ОТ ПОЛИТИКОВ !!! А ЕСЛИ ВСТРЕТИЛ, ТО УБЕЙ )))
показать весь комментарий
01.05.2020 00:47 Ответить
А КТО ТАКОЙ ГОСУДАРСТВО )))))))))))
показать весь комментарий
01.05.2020 00:49 Ответить
Держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину, але з новими правилами безпеки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4112
показать весь комментарий
01.05.2020 00:51 Ответить
 
 