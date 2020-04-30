Государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни после карантина, но с новыми правилами безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Также была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.

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"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантинных ограничений.