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Новости Агрессия России против Украины
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Главы МИД стран "нормандской четверки" решили, что ТКГ договорится про новое перемирие в кратчайшие сроки, - Кулеба. ВИДЕО

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определить дату, с которой оно будет введено,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба  на онлайн-брифинге по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в четверг.

"Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - сказал Кулеба

Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маас о теме сегодняшних "нормандских" переговоров: Открытие линии соприкосновения и работа наблюдателей ОБСЕ

Автор: 

Донбасс (26958) перемирие (1687) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+36
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки договорится про новое перемирие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9543
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30.04.2020 16:37 Ответить
+21
Не смешите мои тапочки.
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30.04.2020 16:37 Ответить
+16
А старое когда было?
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30.04.2020 16:37 Ответить
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Не смешите мои тапочки.
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30.04.2020 16:37 Ответить
Народу України не потрібно чергове ідіотське перемир'я, а потрібно знищення окупантів та повернення територій!
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30.04.2020 17:27 Ответить
вроде под умного конал? какое нафиг "перемирие"?
Это легализация Лугандона, уход паРаши из стороны конфликта и т.п.

Это слив Украины посредством кремлёвской агентуры.
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30.04.2020 17:36 Ответить
https://www.objectiv.tv/important/2020/03/14/zrada-chi-nepravilno-zrozumili-pro-shho-domovilisya-v-minsku/ Зрада чи "неправильно зрозуміли"? Про що домовилися в Мінську
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30.04.2020 17:39 Ответить
А старое когда было?
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30.04.2020 16:37 Ответить
Это только им известно когда, мы тут как-то и не заметили.
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30.04.2020 16:39 Ответить
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки договорится про новое перемирие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9543
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30.04.2020 16:37 Ответить
сто відсотків!
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30.04.2020 16:39 Ответить
смотря для кого, кацапам с приходом моники стало намного легче
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30.04.2020 16:40 Ответить
и не менее мыролюбным.
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30.04.2020 17:38 Ответить
Да это...просто...прорыв какой-то.
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30.04.2020 16:39 Ответить
Нарыв. Гнойник.
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30.04.2020 16:52 Ответить
Не смішно
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30.04.2020 16:39 Ответить
А вони не порахували яке це за ліком чергове "пєрєміріє"?
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30.04.2020 16:40 Ответить
Пора уже говороить не НОВОЕ ,а ОЧЕРЕДНОЕ.Интересно взамен на что в этот раз?
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30.04.2020 16:45 Ответить
До Києва далеко - можна ще пару кілометрів віддати.
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30.04.2020 16:47 Ответить
Договорились до ручки. Це якщо зовсім коротко підсумувати...
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30.04.2020 16:45 Ответить
Краще нічого не трогайте - після кожного "перемир"я" збільшується кількість загиблих.
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30.04.2020 16:46 Ответить
консенсус?.. симбіоз?.. паритет...

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки договорится про новое перемирие, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1278
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30.04.2020 16:48 Ответить
а что старое закончилось или оно не начиналось???????????
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30.04.2020 16:48 Ответить
новое перемирие? а было старое?
нет, не так... - а оно было хоть один единственный день... это долбанное перемирие????
а за срыв старого как бы перемирия кто ответит? за гибель и увечья наших воинов?
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30.04.2020 16:49 Ответить
я думаю теперешняя шайка хочет догнать и перегнать по мыролюбным перемириям винницких реформистов.
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30.04.2020 16:50 Ответить
Кулеба - ПНХ, кремлёвский выползень!
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30.04.2020 16:50 Ответить
*банутые !
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30.04.2020 16:56 Ответить
Специалисты про уступкам кремлю, вы мрази.
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30.04.2020 16:57 Ответить
они хорошо учились у шыкаладного цеха мыролюбности.
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30.04.2020 17:00 Ответить
Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ в найкоротші терміни домовиться про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6845
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30.04.2020 17:33 Ответить
.
https://www.objectiv.tv/important/2020/03/14/zrada-chi-nepravilno-zrozumili-pro-shho-domovilisya-v-minsku/ Зрада чи "неправильно зрозуміли"? Про що домовилися в Мінську .

Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ в найкоротші терміни домовиться про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6577
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30.04.2020 17:39 Ответить
По чему не пишут, какое это уже по счёту "перемирие" ............ хватит уже чушь нести про "перемирия" какие-то !!!
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30.04.2020 18:04 Ответить
Для меня слово "перемирие" звучит почти как ругательство или как развод наших военных. Разве можно верить слову руснявых ублюдков? У уркаганов больше чести, нежели у них.
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30.04.2020 18:48 Ответить
ПРИПЕКЛО ПАРАШУ ...БЛИН !
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30.04.2020 18:53 Ответить
ви там що іпонулися всі, мало вам до цього перемирь було?
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30.04.2020 19:04 Ответить
Продолжается накапливаться фактаж от "старателей" для сайта Миротворец раздел стратегия реваншизма. (нужен такой раздел для особо старательных)

По очевидности это стратегия рыгов - стратегия реваншизма: Представить революцию бунтом! Слить независимость!
Очевиднось принятых решений в т.ч. по барыжению страны с развалом экономики и превращения ее в колонию совка позволяет сделать вывод и далее спокойно без нервов вести диалог со "старателями", начиная с напоминания им какую стратегию они пытаются реализовать в Украине.
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30.04.2020 20:29 Ответить
За 6 последних лет перемирия обьвляли раз 20! И НИКОГДА не выполнялись. Опять пиар, наше -все!
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30.04.2020 20:39 Ответить
договорились договариваться, т.е. ни о чем не договорились
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30.04.2020 21:40 Ответить
Сбился со счета зе перемирий! А хлопцы наши страдают больше чем при "кровавом пастыре"!
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30.04.2020 21:45 Ответить
Когда собаке нечего делать, она красит будку.
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30.04.2020 21:58 Ответить
Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определить дату, с которой оно будет введено Источник: https://censor.net/n3192724

Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6714
Глави МЗС країн "нормандської четвірки" вирішили, що ТКГ домовиться якнайшвидше про нове перемир'я, - Кулеба - Цензор.НЕТ 637
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30.04.2020 22:02 Ответить
ТАК А КТО ЭКСПАНСИЮ ДРУГИХ СТРАН НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ОСТАНОВИТ !!!???
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30.04.2020 22:24 Ответить
Тристороння контактна група має якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогнюДжерело: https://censor.net/ua/n3192724

що за група така: тристороння??? це не та група з терористами і під договором з якими стоїть підпис єрмака?
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01.05.2020 02:58 Ответить
 
 