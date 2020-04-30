Главы МИД стран "нормандской четверки" решили, что ТКГ договорится про новое перемирие в кратчайшие сроки, - Кулеба. ВИДЕО
Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" договорились, что Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определить дату, с которой оно будет введено,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в четверг.
"Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - сказал Кулеба
Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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Это легализация Лугандона, уход паРаши из стороны конфликта и т.п.
Это слив Украины посредством кремлёвской агентуры.
нет, не так... - а оно было хоть один единственный день... это долбанное перемирие????
а за срыв старого как бы перемирия кто ответит? за гибель и увечья наших воинов?
https://www.objectiv.tv/important/2020/03/14/zrada-chi-nepravilno-zrozumili-pro-shho-domovilisya-v-minsku/ Зрада чи "неправильно зрозуміли"? Про що домовилися в Мінську .
По очевидности это стратегия рыгов - стратегия реваншизма: Представить революцию бунтом! Слить независимость!
Очевиднось принятых решений в т.ч. по барыжению страны с развалом экономики и превращения ее в колонию совка позволяет сделать вывод и далее спокойно без нервов вести диалог со "старателями", начиная с напоминания им какую стратегию они пытаются реализовать в Украине.
що за група така: тристороння??? це не та група з терористами і під договором з якими стоїть підпис єрмака?