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Новости Скандалы в Слуге народа
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Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп

Арахамия о ситуации с рестораном

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"По поводу Николая Тищенко, у нас не было официального собрания фракции, но мы хотим провести его и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он и его заведение должно быть наказано по закону, он должен заплатить то, что нужно. И я считаю, что политически он должен нести двойную ответственность, в том числе, если по его желанию каким образом платить это в двойном размере, потому что он не просто гражданин Украины, а народный депутат", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

рестораны (279) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2636) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+11
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 8380
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30.04.2020 16:43 Ответить
+11
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 1253
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30.04.2020 16:44 Ответить
+10
І хай його покарає сувора рука товаришів по партії...
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 6953
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30.04.2020 16:42 Ответить
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Мы ухе слышали про дрочеров, насильников, вызывающих проституток.
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30.04.2020 16:42 Ответить
лучшие люди нашего города.. по Шварцу
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30.04.2020 16:43 Ответить
Человєк і параход
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30.04.2020 16:42 Ответить
зеленый дурачек Арахамия Коломойского уже "поборол" взялся за Колю Оболонского=)
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30.04.2020 16:42 Ответить
Народ, як кормова база "еліти"...

Президент уряд, НБУ дбають лише про те, щоб якомога більший обсяг спільно зароблених всіма українцями коштів залишався в розпорядженні правлячої "еліти". Нас дурять хитрі шахраї, які видають себе за керівництво країною...
При "заявах та закликах президента " обмежити заробітки посудіть самі :
-Кабмін ОБМЕЖИВ з/п чиновників до 47 тисяч на місяць, але ЛИШЕ до кінця карантину.... Не встановив назавше, а лише обмежив. А банкірам - лише порекомендував, щоб вони самі собі обмежили... 47 тисячами але також до кінця карантину... тобто - до червня... і на цьому кінець...
А як виконується рішення після Постанови Кабміну...? Саме свіженьке: -
-ПУМБ виплатить Ахметову 2 мільярди дивідендів, всупереч рекомендації НБУ.... Відповідне рішення було прийнято 28 квітня на загальних зборах акціонерів... Бо бідний...І це при тому, що агентство Fitch переглянуло прогноз банкрутства ПУМБ зі "стабільний" на "негативний".
А які розміри доходів взагалі, в "жирних і тлустих" Чи може вони "упосліджені" владою?
-"Компенсація" за труди 11-ти посадовцям управлінського персоналу , яка включала заробітну плату і додаткові поточні премії - становила 343 млн грн - по 10 млн.грн на лоба! При цьому борг "Нафтогазу" за позиками (в т.ч. по євробондах) на кінець 2019 року становив 60,7 млрд грн??? Але обсягу отриманої лише топ-менеджерами Нафтогазу "компенсації" вистачило б на один рік для безкоштовного проведення пологів майже всіма породіллями України на протязі одного року!!!
А чому не зменшені захмарні пенсії, хоча б на час карантину, чи виходу з кризи? Судді нині отримують по 50 тис.грн на місяць, депутати 10-18 тисяч...
Яка зарплата й пенсії у пересічних - всі знаєте. А тепер - порівняйте і робіть висновки!
Вже давно відомо, що влада вживає всіх заходів для обдурення народу Немає в Україні ні грамотного, ні справедливого, ні турботливого про народ керівництва! Є лише купка жалюгідних аферистів, пройдисвітів, авантюристів, хапуг.
Цей режим, як і всі попередні, є результатом нехтування народом біблійної заповіді: "Не сотвори собі кумира"... А далі влада по відношення до "пересічних" відомо як діє. ..
В світі давно відомо, що не можна допускати одночасно до влади в парламенті ту політичну силу, яку представляє президент, тому, що зникають противаги, а натомість з'являється неконтрольований абсолютизм , за яким а далі бардак, безкарність і розгул.,. По відношення до народу в такої влади один аргумент:
-Ти тупий і ми будемо робити з тобою все, що вважатимемо за потрібне, і на кожного з вас "аваков" з дубиною знайдеться"...
Але "неплановий" вояж команди Янукоовоща засвідчує, що на кожний яд... - народ знаходить протияддя...
Коли?, бо якщо запізнитися з застосуванням антидоту_ пацієнт - тихо помре.... Думай-те... ВСІ!
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30.04.2020 19:11 Ответить
І хай його покарає сувора рука товаришів по партії...
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 6953
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30.04.2020 16:42 Ответить
Як покарала Б.Яременка і ще деяких "слуг", говоривших зокрема про воду в Крим і оплату собаками
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30.04.2020 17:22 Ответить
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 8380
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30.04.2020 16:43 Ответить
а он так старался...поздравлял с великим праздником Чернобыля...
эх люди-люди...не поняли широту душевную...обосрамили по все каналам...
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30.04.2020 16:45 Ответить
ТИ ЩО. КОЛЯ, РЕП І ПІСТ НЕСУМІСНІ, КРАЩЕ ВИПИЙ У ВЕЛЮРІ СТАКАН ПІЙЛА ЧАЮ ЗА 500ГР.
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30.04.2020 16:56 Ответить
У мене закінчилися носовики, витирати сльози співчуття.
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30.04.2020 17:24 Ответить
пафосное словоблудие - не более...
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30.04.2020 16:43 Ответить
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 1253
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30.04.2020 16:44 Ответить
Невже подвоять термін ув"язнення?!
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30.04.2020 16:44 Ответить
Налейте ему двойную ответственность. За счет зеленых, конечно.
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30.04.2020 16:45 Ответить
Бл.ть смешные ! Они реально думают , что все вокруг идиоты ?
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30.04.2020 16:46 Ответить
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Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 5539
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30.04.2020 16:46 Ответить
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 1430
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30.04.2020 16:48 Ответить
Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп - Цензор.НЕТ 632
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30.04.2020 16:49 Ответить
Кудряшка Сью?
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30.04.2020 16:56 Ответить
Коля-котлета всех на "Ревизоре" вертел.
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30.04.2020 16:54 Ответить
мандат по-факту добавляйєт бєзотвєцтвєнності
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30.04.2020 16:54 Ответить
"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди, у меня не так много таких людей.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-o-bogdane-esli-kto-to-iz-moey-komandy-ne-narushaet-zakon-yavlyaetsya-professionalom-on-dolzhen-rabotat-na-gosudarstvo-1338004.html "
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30.04.2020 17:00 Ответить
хорошо, что еще и не "поэт"!
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30.04.2020 17:06 Ответить
Не можна говорити Тищенко таких слів...А то він подумає,що за "двойную отвєтствєнность" він має отримувати двойную добавку до зарплати нардепа...
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30.04.2020 17:49 Ответить
Какой он в СРАКУ депутат??? Обыкновенный БАЛАНДЕР и БАРЫГА с кабака при колхозном рынке.
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30.04.2020 19:13 Ответить
Не трогайте Колю Тищенка, його вже Олежик Ляшко "КОНКРЕЕЕТНО" наказав https://nv.ua/lifestyle/oleg-lyashko-pohvastalsya-chto-perekryl-vhod-v-restoran-tishchenko-velyur-no-oshibsya-dveryu-video-novosti-kieva-50085245.html
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30.04.2020 21:33 Ответить
Ну и нахера 3,14здеть? У нас же по Конституции все равны, каким образом нардеп будет отвечать вдвойне? дешевый популизм засланного козачка...
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01.05.2020 00:22 Ответить
Та там, що не тищенко, то бужанський; що не бужанський, то яременко; що не яременко, то дубінський ...
Рафінований набір
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01.05.2020 01:16 Ответить
Как двойную?
А то, что он еще и кум Ермака?
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01.05.2020 06:47 Ответить
"...він не тільки громадянин, але й нардеп..." і не тільки нардеп, але й нардеп з фракції "слуга народу", тобто розумово неповноцінна людина. А розумово неповноцінних не можна притягати до кримінальної відповідальності, так що - «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина (тьфу, Кольки Тищенка)».
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01.05.2020 09:30 Ответить
 
 