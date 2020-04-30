Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп
Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
"По поводу Николая Тищенко, у нас не было официального собрания фракции, но мы хотим провести его и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он и его заведение должно быть наказано по закону, он должен заплатить то, что нужно. И я считаю, что политически он должен нести двойную ответственность, в том числе, если по его желанию каким образом платить это в двойном размере, потому что он не просто гражданин Украины, а народный депутат", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".
Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Президент уряд, НБУ дбають лише про те, щоб якомога більший обсяг спільно зароблених всіма українцями коштів залишався в розпорядженні правлячої "еліти". Нас дурять хитрі шахраї, які видають себе за керівництво країною...
При "заявах та закликах президента " обмежити заробітки посудіть самі :
-Кабмін ОБМЕЖИВ з/п чиновників до 47 тисяч на місяць, але ЛИШЕ до кінця карантину.... Не встановив назавше, а лише обмежив. А банкірам - лише порекомендував, щоб вони самі собі обмежили... 47 тисячами але також до кінця карантину... тобто - до червня... і на цьому кінець...
А як виконується рішення після Постанови Кабміну...? Саме свіженьке: -
-ПУМБ виплатить Ахметову 2 мільярди дивідендів, всупереч рекомендації НБУ.... Відповідне рішення було прийнято 28 квітня на загальних зборах акціонерів... Бо бідний...І це при тому, що агентство Fitch переглянуло прогноз банкрутства ПУМБ зі "стабільний" на "негативний".
А які розміри доходів взагалі, в "жирних і тлустих" Чи може вони "упосліджені" владою?
-"Компенсація" за труди 11-ти посадовцям управлінського персоналу , яка включала заробітну плату і додаткові поточні премії - становила 343 млн грн - по 10 млн.грн на лоба! При цьому борг "Нафтогазу" за позиками (в т.ч. по євробондах) на кінець 2019 року становив 60,7 млрд грн??? Але обсягу отриманої лише топ-менеджерами Нафтогазу "компенсації" вистачило б на один рік для безкоштовного проведення пологів майже всіма породіллями України на протязі одного року!!!
А чому не зменшені захмарні пенсії, хоча б на час карантину, чи виходу з кризи? Судді нині отримують по 50 тис.грн на місяць, депутати 10-18 тисяч...
Яка зарплата й пенсії у пересічних - всі знаєте. А тепер - порівняйте і робіть висновки!
Вже давно відомо, що влада вживає всіх заходів для обдурення народу Немає в Україні ні грамотного, ні справедливого, ні турботливого про народ керівництва! Є лише купка жалюгідних аферистів, пройдисвітів, авантюристів, хапуг.
Цей режим, як і всі попередні, є результатом нехтування народом біблійної заповіді: "Не сотвори собі кумира"... А далі влада по відношення до "пересічних" відомо як діє. ..
В світі давно відомо, що не можна допускати одночасно до влади в парламенті ту політичну силу, яку представляє президент, тому, що зникають противаги, а натомість з'являється неконтрольований абсолютизм , за яким а далі бардак, безкарність і розгул.,. По відношення до народу в такої влади один аргумент:
-Ти тупий і ми будемо робити з тобою все, що вважатимемо за потрібне, і на кожного з вас "аваков" з дубиною знайдеться"...
Але "неплановий" вояж команди Янукоовоща засвідчує, що на кожний яд... - народ знаходить протияддя...
Коли?, бо якщо запізнитися з застосуванням антидоту_ пацієнт - тихо помре.... Думай-те... ВСІ!
эх люди-люди...не поняли широту душевную...обосрамили по все каналам...
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-o-bogdane-esli-kto-to-iz-moey-komandy-ne-narushaet-zakon-yavlyaetsya-professionalom-on-dolzhen-rabotat-na-gosudarstvo-1338004.html "
Рафінований набір
А то, что он еще и кум Ермака?