Арахамия о ситуации с рестораном "слуги народа" Тищенко: Он должен нести двойную ответственность, ведь он не только гражданин, но и нардеп

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

"По поводу Николая Тищенко, у нас не было официального собрания фракции, но мы хотим провести его и рассмотреть этот вопрос. Мое личное мнение, что он и его заведение должно быть наказано по закону, он должен заплатить то, что нужно. И я считаю, что политически он должен нести двойную ответственность, в том числе, если по его желанию каким образом платить это в двойном размере, потому что он не просто гражданин Украины, а народный депутат", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Ранее выяснилось, что ресторан "слуги народа" Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

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