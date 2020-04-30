Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну
Фракция "Европейская солидарность" поддерживает рассмотрение закона о банках, потому что в действительности этот закон нужен Украине, чтобы не забрали эти банки, в которые украинские налогоплательщики вложили миллиарды гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.
"Только в один "ПриватБанк" 155 млрд грн все налогоплательщики Украины вложили. Сегодня просто забрать его у людей - такой аферы мир еще не видел", - подчеркнул он.
Нардеп отметил, что "Слуги народа", которые сами заблокировали тысячами поправок банковский закон, теперь пытаются уничтожить парламентскую демократию под прикрытием этого же законопроекта.
"Нам говорят, что нужны изменения в регламент и специальная процедура, чтобы побороть этот поправочный спам, и саботаж. А кто же его устроил? Авторы 14 тыс. правок с 16 тыс. правок - "Слуги народа", действующие или бывшие. Кто заблокировал подписание закона о регламенте? "Слуги народа". Так что же вы нас втягиваете заложниками в свою внутреннюю видовую борьбу? Когда-то на берлинской стене было такое граффити "Дай нам Бог выжить среди этой смертельной любви" и там были нарисованы Брежнев и Хонеккер. В украинских реалиях там надо нарисовать Коломойского и Зеленского. Дай нам Бог всем выжить среди этой смертельной любви, потому что сегодня вы боретесь друг с другом внутри фракции, а в заложники берете всю страну и уничтожаете парламентскую демократию", - заявил Гончаренко.
Сегодня, 30 апреля 2020, Рада запустила специальную процедуру рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.
27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.
Отметим, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК з питань розслідування корупції високопосадовців.
Лідер «Батьківщини» повідомила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те що за останні чотири роки НАК «Нафтогаз» не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ne-dozvolimo-vladi-grabuvati-lyudej-korupcijni-sxemi-nak-naftogaz-budut-pripineni/