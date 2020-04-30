Гончаренко об "антиКоломойском" законопроекте: "Слуги народа" борются друг с другом внутри фракции, а в заложниках держат всю страну

Фракция "Европейская солидарность" поддерживает рассмотрение закона о банках, потому что в действительности этот закон нужен Украине, чтобы не забрали эти банки, в которые украинские налогоплательщики вложили миллиарды гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Только в один "ПриватБанк" 155 млрд грн все налогоплательщики Украины вложили. Сегодня просто забрать его у людей - такой аферы мир еще не видел", - подчеркнул он.

Нардеп отметил, что "Слуги народа", которые сами заблокировали тысячами поправок банковский закон, теперь пытаются уничтожить парламентскую демократию под прикрытием этого же законопроекта.

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"Нам говорят, что нужны изменения в регламент и специальная процедура, чтобы побороть этот поправочный спам, и саботаж. А кто же его устроил? Авторы 14 тыс. правок с 16 тыс. правок - "Слуги народа", действующие или бывшие. Кто заблокировал подписание закона о регламенте? "Слуги народа". Так что же вы нас втягиваете заложниками в свою внутреннюю видовую борьбу? Когда-то на берлинской стене было такое граффити "Дай нам Бог выжить среди этой смертельной любви" и там были нарисованы Брежнев и Хонеккер. В украинских реалиях там надо нарисовать Коломойского и Зеленского. Дай нам Бог всем выжить среди этой смертельной любви, потому что сегодня вы боретесь друг с другом внутри фракции, а в заложники берете всю страну и уничтожаете парламентскую демократию", - заявил Гончаренко.

Сегодня, 30 апреля 2020, Рада запустила специальную процедуру рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

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Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.

Отметим, ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят, и он подписан Зеленским, за второй будут голосовать.