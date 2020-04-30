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Новости Силовики
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Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны (обновлено)

Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении 6 лицам, организовавшим и обеспечивавшим работу ООО "Оптимумспецдеталь", в том числе — бывшему замминистра обороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу НАБУ в Фейсбуке.

"Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны и директор департамента МОУ в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (уже является подозреваемым в совершении этого преступления) в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотрены бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с должностным лицом СНБО. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн гривен", — сказано в сообщении.

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Всего государство недосчиталось из-за действий "Оптимумспецдетали" более чем 49 млн гривен, считают следователи.

"Фактические руководители этой компании вместе с другими субъектами хозяйствования в 2015-2017 годах наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов. Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, из которых не уплачены 49 млн грн налогов, а "сэкономленные" таким образом средства легализовали путем совершения ряда незаконных финансовых операций", — сообщили в НАБУ.

Детали преступления "Оптимумспецдетали" раскрыла пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По их данным, незаконную схему организовали в 2015 году 2 человека. Еще одного подельника они за деньги назначили директором и бухгалтером, хотя у того не было никаких специальных знаний. Фактически бухгалтерию вела сотрудница одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

"Организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров предприятиям Концерна (Укроборонпром. - Ред.). Однако эти товары не имели легального источника происхождения - ни реально, ни документально не были приобретены обществом "Оптимумспецдеталь". Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров", - сказано в сообщении САП.

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17 октября 2019 года Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны 01
Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны 02Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны 03Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны 04
Дело Гладковского: НАБУ сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе бывшему замминистра обороны 05

Автор: 

НАБУ (4233) коррупция (8579) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Гладковский Олег (160) САП (2080)


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Топ комментарии
+27
Скажу так: способность отстаивать страну - качество лидера, который сохранил тебе страну. зеленский же за год спустил все, что было накоплено с большим трудом. Во власти - сплошные ворюги, вор вором управляет. Ущерб стране - сотни миллиардов гривен. Коломойский правит бал, скоморох в подтанцовке. Вряд ли за это стоял Майдан. Мало того, совсем не за это. И все это - зеленский, который пытается спихнуть ответственность на других. А вот это уже качество трусливого негодяя, нагадившего и пытающегося замести следы. Не пройдет фокус.
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30.04.2020 18:07 Ответить
+26
Не-не, зебилоид. Умишком не вышел, чтобы делать такие выводы. Ты прочитай ту ахинею, что ты написал. Содрогнись. А потом подумай, из какой задницы у тебя растут полушария и руки. Будет сложно, потому как говорится про полушария головного мозга. А они у тебя, как ты уже наверное догадался, расположены не там. Но ты старайся. Авось что и получится путного.
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30.04.2020 17:04 Ответить
+25
Справа Гладковського: НАБУ повідомило про підозру 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони - Цензор.НЕТ 1114
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30.04.2020 17:27 Ответить
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очередной громкий пердеж в лужу)))) если бы следователь возбудивший дело и не довевший его до конца сам садился, то и дел было бы меньше и посадок больше. а так пожиратели бюджетных денег имитируют бурную деятельность. возьмите любое дело
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30.04.2020 18:26 Ответить
Вот прицепились, придётся Свинарчуку раскошелиться ещё не раз, что бы отцепились, а всего то Кразики слегка Украине подороже продал...ну и сыночек немного на сигаретки наколядовал опять же у неньки
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30.04.2020 18:29 Ответить
так вроде бы импорт товаров военного назначения освобожден от пошлин и налогов?
в чем криминал? бухгалтерию не так вели?
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30.04.2020 18:38 Ответить
Ау, дегенератики зелесраные, а где в это новости про Гладковского?
Боюсь, тёпленькое вам по ножкам рановато потекло!
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30.04.2020 19:16 Ответить
Іншими словами: з постачанням деталів, із країни агресора, на бронетехніку не пройшло, знайшли автомобілі.
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30.04.2020 20:14 Ответить
Насчет автомобилей- не скажу, хотя доказать, что цены завышены.... а как? Что, есть госцены на автомобили? А вот по второму обвинению, по высотомерам, нелегально купленным в РФ- тут у НАБУ - верх цинизма. Понятно, что купленные за наличные минуя контроль ФСБ приборы -которые производятся только в Росии, и без которых боевой самолет или вертолет не может нормально летать, требует легализации в Украине. Да, требует тех же прокладок... Нарушение закона?- да! А с нелегальным оружием добровольцы ехали в Донбасс, воевать за Украину, тоже нарушение закона? А из этого оружия стреляли и попадали в оккупантов до всякого АТО тоже нарушение закона? Формально- все нарушение закона. Так, Портнов это и говорит....
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30.04.2020 20:54 Ответить
100% , получается ,что , если бюджета не хватает , то войска должны ходить пешком и носить на себе боеприпасы и питание .Зато по закону . Сначала ценой своих жизней добровольцы защитили зебобиков от московской агрессии , воевали вместо них , а сегодня зебобики судят за это . Классика жанра.
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01.05.2020 23:32 Ответить
ТАК ЭТО ХОРОШО !!! НО В ДАННЫЙ МОМЕНТ ВОРУЮТ ГОСДЕНЬГИ !!!
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30.04.2020 22:21 Ответить
Кожний свинорилий мародерівський злодій стандартно прикривається спереду кров'ю Майдану і АТО, а ззаду роялем Зеленського.
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30.04.2020 22:23 Ответить
100%
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30.04.2020 23:20 Ответить
Гастере, у тебе гастрит чи "гастерит"? Тільки печія чи ще здуття? Головне щоби не було проносу, оскільки це симптом Ковід-19 і ніхто тебе лікувати не буде. В рашці вже мільйон заражених.
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01.05.2020 00:47 Ответить
Порохососов пучит, над одной из ихних икон тучи сгущаються.
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30.04.2020 22:37 Ответить
Ти пердиш з окопу? З кацапського?
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30.04.2020 23:01 Ответить
шоколадный олигарх, рыг, хозяин кацапских бизнесов, это тот, кто вел страну к победам?
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01.05.2020 09:04 Ответить
Прикольно читати як плющить представників соціального дна. Не має значення - вялікорасєйського чи малорасєйського дна. Дно воно й в Африці дно. Бидло. Плебс. Біомаса.
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01.05.2020 10:26 Ответить
мальдівського мародера посадіть - бо не буде толку
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01.05.2020 00:10 Ответить
Спочатку тебе на пляшку, даунецьке чмо!
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01.05.2020 00:48 Ответить
очередное фуфло без перспектив
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01.05.2020 00:24 Ответить
ПОЛИТИКОВ МНОГО, А НАРОД ОДИН !!!
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01.05.2020 00:42 Ответить
политические преследования!
free швайнорчук!
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01.05.2020 04:24 Ответить
А может пора уже дела на рашку заводить за все ее злодеяния, а то что то в этом направлении, вот уж год, как ничего не слышно. Или же спецов не хватает, ведь они заняты Федыной, Звиробий, Черновол, блогерапы и другими патриотами майдана.
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01.05.2020 08:18 Ответить
Новая каста - патриот майдана? А патриот квартиры может быть? А патриот умывальника? Патриот от власти - активист. Тьфу
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01.05.2020 09:43 Ответить
А в.о. гідранта моніка-зе не хоче розповісти , як заробляла гроші в країні ху..а та ігнорувала повістки з військомату ? Просто після волонтерів та добровольців почнуть садити ще й тих , хто озброїв армію , після того , як банда януковичів-азарових-портнових докрала останнє . Ну і міхо , краща кандидатура , щоб натравити на когось .
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01.05.2020 09:09 Ответить
Может, но сейчас речь о воровстве на гос предприятиях приближенными Порошенка.
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01.05.2020 09:45 Ответить
Ну поверне Свинарчук ці бабки що вкрав , на тому і все закінчится. В нас європейське законодавство))
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01.05.2020 10:27 Ответить
Цена выше цены бюджета -это не воровство , это просто месть зебобиков , это их бессилие и тупость.
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01.05.2020 23:33 Ответить
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