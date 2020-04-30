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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий

"Укрзализныця" и украинские авиакомпании пока не планируют после карантина повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"О пассажирских перевозках на железной дороге. Мы не говорим пока об увеличении цены, потому что действительно это чувствительная история. И никто не планирует поднимать стоимость... О авиаперевозках - так же", - сказал Криклий, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли после карантина расти цены на пассажирские авиационные и железнодорожные перевозки в Украине.

По словам министра, сейчас в Мининфраструктуры работают над механизмами поддержки отечественных авиаперевозчиков. Криклий отметил, что кроме компенсации половины стоимости авиабилетов за эвакуационные рейсы, в ведомстве рассматривают также возможность помощи для выхода из кризиса.

"Я думаю, что мы найдем решение. И точно не стоит говорить об увеличении стоимости, потому что это отпугивает пассажиров, и авиаперевозчики не смогут на этом заработать", - подчеркнул Криклий.

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Автор: 

билеты (317) карантин (16729) Укрзализныця (2763) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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30.04.2020 16:53 Ответить
На третий повысят.
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30.04.2020 16:56 Ответить
Укрзализныця и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий - Цензор.НЕТ 1486
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30.04.2020 16:55 Ответить
"Укрзализныця и авиаперевозчики не планируют после карантина повышать цены на билеты, - Криклий" - Во пистят, твари... и всё время повышают, повышают, повышают.
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30.04.2020 16:55 Ответить
Бензин подешевел, но автоперевозчики цены уже повысили. Смотрел вчера на их сайте.
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30.04.2020 16:57 Ответить
НУ..ТИПА...красное дерьмое..сралин членин камсамол... быдло
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30.04.2020 17:01 Ответить
Цена - это рыночный инструмент. Если количество рейсов упадет (а это случится, даже "к бабке не ходи"), то все административные и накладные расходы (и аэропорты тоже увеличат сборы) пропорционально увеличатся в удельном весе, поэтому, резко сократиться прибыль, которая может стать даже убытком и поэтому цены нужно будет повышать, если нет политики демпинга для потопления конкурентов!
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30.04.2020 17:01 Ответить
"Значит- будут грабить!" (с)
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30.04.2020 17:09 Ответить
Це його особиста думка, не узгоджена з Бенєй.
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30.04.2020 22:05 Ответить
 
 