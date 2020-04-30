Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки", - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что пандемия COVID-19 не может быть оправданием для неисполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки".

"Пандемия коронавируса на территории восточной Украины не упростила процесс реализации договоренностей, но пандемия не должна быть отговоркой", - сказал Маас журналистам в Берлине по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "многие решения Парижа все еще не реализованы".

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"Мы хотим вместе постараться сделать так, чтобы их выполнить", - сказал Маас.

По его словам, участники видеоконференции в четверг согласились, что работа наблюдательной миссии ОБСЕ на территории восточных областей Украины должна быть продолжена.

"Она должна иметь возможность неограниченной работы в регионе террористов", - сказал Маас. Также необходимо установить прочный режим перемирия, которое можно было бы в случае необходимости проверить на исполнение, об этом также договорились участники министерской видеоконференции.

"Мы договорились, что хотим реализовать режим прекращения огня", - сказал министр.

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Также стороны говорили о необходимости создания новых КПП на линии разграничения, по словам Мааса, в настоящий момент их только пять. "Должны быть сделаны новые переходы, их слишком мало", - сказал он.

Еще одной темой переговоров был обмен пленными. По словам немецкого министра, с декабря состоялись две таких акции, и они "очень обрадовали". "Но нужны новые обмены", - заключил он.

"В следующем месяце планируется новая "встреча" в "нормандском формате", - сказал Маас.