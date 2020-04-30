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Новости Агрессия России против Украины
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Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки", - глава МИД Германии Маас

Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей парижского саммита

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что пандемия COVID-19 не может быть оправданием для неисполнения договоренностей, достигнутых на парижском саммите "нормандской четверки".

"Пандемия коронавируса на территории восточной Украины не упростила процесс реализации договоренностей, но пандемия не должна быть отговоркой", - сказал Маас журналистам в Берлине по итогам переговоров глав МИД стран "нормандского формата", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "многие решения Парижа все еще не реализованы".

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"Мы хотим вместе постараться сделать так, чтобы их выполнить", - сказал Маас.

По его словам, участники видеоконференции в четверг согласились, что работа наблюдательной миссии ОБСЕ на территории восточных областей Украины должна быть продолжена.

"Она должна иметь возможность неограниченной работы в регионе террористов", - сказал Маас. Также необходимо установить прочный режим перемирия, которое можно было бы в случае необходимости проверить на исполнение, об этом также договорились участники министерской видеоконференции.

"Мы договорились, что хотим реализовать режим прекращения огня", - сказал министр.

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Также стороны говорили о необходимости создания новых КПП на линии разграничения, по словам Мааса, в настоящий момент их только пять. "Должны быть сделаны новые переходы, их слишком мало", - сказал он.

Еще одной темой переговоров был обмен пленными. По словам немецкого министра, с декабря состоялись две таких акции, и они "очень обрадовали". "Но нужны новые обмены", - заключил он.

"В следующем месяце планируется новая "встреча" в "нормандском формате", - сказал Маас.

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переговоры (5077) Донбасс (26958) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213)


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Блин! Да где же эта якобы Пандемия??? Сотни добровольцев подходят к госпиталям в разных уголках Мира чтобы запечатлеть эти горы трупов и миллионы больных! А их оттуда гонят сцаными тряпками, люди успевают заснять только абсолютно пустые декорации! Есть только сборники тик-ток видюшек где медперсонал, одуревший от безделья, пляшет и танцует славя Ковид-19!
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30.04.2020 17:05 Ответить
Терористи обстрілюють позиції ЗСУ важкою артилерією з калібрів 122мм та 152мм, про яке перемир'я говорить Маас? За 6 років війни перемир'я не було дотримано терористами жодного разу і прийшов кінець нашому терпінню! Тепер тільки війна і знищення терористів до останнього ублюдка.
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30.04.2020 17:22 Ответить
Намагатись виконати домовленості німцям потрібно було відразу після саміту а не зараз, коли вже всі переговори зірвані і йдуть обстріли важкою артилерією! Зараз заява Мааса виглядає ідіотською та проросійською!
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30.04.2020 17:24 Ответить
2016 год: Около 450 млн человек заболевают пневмонией в мире каждый год, около 7 млн случаев болезни заканчиваются летальным исходом. В принцепе статистику есть как нарисовать. Можно эти все миллионы списать на Ковид. И получаем супер пандемию))
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30.04.2020 17:35 Ответить
війни теж нема. Поїдь в воєнкомат - попроси відправити на донбас. Побачиш що тебе пошлють
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30.04.2020 19:26 Ответить
Маас называет их террористами, А Лавров, Песков и Путин республиками. Ну и какой может быть результат? О чем там говорить? Республики, млять. Уже Лавров говорит, что трехстороння контактная группа - это Украина и часть Донецкой и Луганской обл., а не Украина-ОБСЕ и Россия. Мокшандия понимает, что широкой аудиторий пофиг эти проблемы и постепенно они это извращают, затирают и надеются, что через некоторое время все именно так и будут думать, что трехсторонняя группа это Украина и фейковые ЛДНры. Нет, господа московиты, мы все понимаем и все помним.
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30.04.2020 17:16 Ответить
А конкретнее он не мог высказаться? Какие именно договорённости в Париже сейчас не выполняются. Было бы очень интересно.
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30.04.2020 17:33 Ответить
За месяц пройдет естественный отбор в раше и может уже не с кем встречаться будет
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30.04.2020 17:34 Ответить
 
 