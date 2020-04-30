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Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика, - Офис Генпрокурора

Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика, - Офис Генпрокурора

Голосеевский районный суд. Киева признал виновным двух граждан РФ в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч.3 ст.258, ч.1 ст.263, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины) и назначил им наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным ведомства, совершению покушения на теракт предшествовала многомесячная подготовка, в частности, включавшая использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызстана, слежку за возможными местами жительства и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Напомним, взрыв произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Киеве. На воздух взлетел "Шевроле Авео", принадлежащий офицеру Главного управления разведки Минобороны в Киеве. Подрывника доставили в больницу. Сначала сообщалось, что он умер, но потом выяснилось, что ему удалось выжить.

Также читайте: Рада продлила работу ВСК по взрывам на арсеналах еще на 6 месяцев

Автор: 

взрыв (6815) разведка (4197) ФСБ (1944) диверсия (306) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+26
7 и 8 лет это их пожурили, а не наказали.
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30.04.2020 17:11 Ответить
+22
Сенцову казламордые впаяли 22года за верность Украине,а этим выродкам за что такие скидки?
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30.04.2020 18:07 Ответить
+21
за такое надо 25 лет минимум давать, а тем более кацапам
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30.04.2020 17:14 Ответить
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7 и 8 лет это их пожурили, а не наказали.
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30.04.2020 17:11 Ответить
Сенцову казламордые впаяли 22года за верность Украине,а этим выродкам за что такие скидки?
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30.04.2020 18:07 Ответить
Думаю хорошо проплатили все органы плюс юридическая помощь портнова навеняка. Отмазывали по тем же схемам по которым отмазывают коррупционеров и казнокрадов. А нам рассказывают мы ж не параша, мы ж цивилизация.
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30.04.2020 19:20 Ответить
главное что одного из них наказал Бог,когда тот потерял руку при взрыве
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30.04.2020 19:17 Ответить
бубачка їх обміняє, так що не бійтеся за долю цих 2 покидьків
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30.04.2020 19:21 Ответить
При бубочке их хоть посадили.
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30.04.2020 20:37 Ответить
Їх скоро віддадуть при обміні за таксистів.
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30.04.2020 17:13 Ответить
нее за таксистов уже шайтанова наметили
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30.04.2020 17:15 Ответить
Тоді ще знайдуть таксистів. Якщо зовсім не буде таксистів, то повій віддадуть.
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30.04.2020 17:18 Ответить
На запчасти от горбатого Москвича.
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01.05.2020 07:56 Ответить
Почему во множественном числе? Этих двоих диверсантов и на четвёртую часть таксиста или проститутки не хватит. Мы же меняем за одного "нашего" хоть сотню ихних.
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30.04.2020 17:24 Ответить
за такое надо 25 лет минимум давать, а тем более кацапам
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30.04.2020 17:14 Ответить
Спочатку потрібно було повісити на гіляку, а потім можна і засудити на 8 років.
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30.04.2020 17:15 Ответить
Самое БЕСПРИНЦИПНОЕ, что их скоро обменяют! Считаю, что не только обмены, а сам факт переговоров с бандита и агрессорами преступлением и государственной изменой! Заложников и пленных освобождать нужно только с силой (оружия), даже если это несет не только опасность для их здоровья, но и жизни (либо дождаться победы и капитуляции врага)!
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30.04.2020 17:22 Ответить
Но ведь так и война может закончится если "обмены" запретить. А так армия ловит головорезов и боевиков а "власть" их освобождает и они снова на фронте. Кстати те кого нам втулили взамен получив компенсацию за "тяготы плена" и говорят уже снова ушли назад в "плен" в надежде что их снова "обменяют".А много и таких которых не то что обменивать не нужно было а смело ставить к стенке за предательство.
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30.04.2020 17:33 Ответить
Не считаю, что кто-то специально вредит ,все эти переговоры и обмены", как кажется их организаторам, являются стремлением к "гуманизму и добру", но нет ничего хуже благих намерений, ибо ими вымощена дорога в Ад!
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30.04.2020 17:55 Ответить
Зеленский віддасть за двох шалав з Донецька, а потім вони попросяться назад, бо в Києві для них роботи не буде.
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30.04.2020 17:24 Ответить
Зеленский віддасть за двох шалав з Донецька, а потім вони попросяться назад, бо в Києві для них роботи не буде.
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30.04.2020 17:25 Ответить
А бівшему бойцу-патриоту ВСУ, у которого нашли гранату и пару патронов дали 6 лет. За хранение.Может біть ему лучше біло сказать на суде, что никакой он не патриот Украины а диверсант из паРаши.Тогда бы продажный "украинский суд" дал бы ему только пару лет и то условно.
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30.04.2020 17:28 Ответить
"украинский суд" в кавычках потому что он не украинский? или не продажный?
6 лет за гранату. за пост в фейсбуке в харькове 6 лет дали...
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30.04.2020 18:51 Ответить
такий фокус нажаль не пройде ))
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30.04.2020 19:23 Ответить
Тоесть присудили как за хулиганство или за коробок конопли?
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30.04.2020 18:02 Ответить
На расее уже начали отлов синячья для обмена.
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30.04.2020 18:34 Ответить
І довго ми ще будемо забивати голи у свої ворота?
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30.04.2020 19:24 Ответить
В ОРДЛО уже арестовали алкаша и таксиста, для обмена!
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30.04.2020 19:32 Ответить
Аффтору. Ну ві і особь. Двоє граждан........Ні,... красиво висвітлити сепарів-агентів кремля , які виконали завдання фсб....
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30.04.2020 20:20 Ответить
хорошо.
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30.04.2020 21:01 Ответить
Вот блин новость, арестовали двух убийц. Которых через пару месяцев обменяют на какого-нибудь колхозника, и будут еще годиться этим!
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30.04.2020 21:21 Ответить
Это что за бредовые приговоры - 7 и 8 лет. В россии за перочинный нож и фонарик в кармане влупили бы 20 лет.
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30.04.2020 21:35 Ответить
Совершенно верно.
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01.05.2020 01:34 Ответить
Двое граждан РФ осуждены за подрыв авто украинского разведчика, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5192
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30.04.2020 21:54 Ответить
Наші так звані суди, які важко назвати судами, скоріше, рішалово, виявляють дивовижну м'якість по відношенню до злочинців, громадян рф, і вражаючу жорстокість по відношенню до патріотів, громадян України. Висновки робіть самі.
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30.04.2020 22:41 Ответить
А ПО МИНСКОМУ ФОРМАТУ В МИНСКЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ !!!
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01.05.2020 00:58 Ответить
 
 