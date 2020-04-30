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Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз

Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз

Учитывая экономический кризис в стране, непонятно, чем обосновано заявление Министра инфраструктуры Владислава Криклия об очередном повышении железнодорожных тарифов.

 Об этом в сети Facebook пишет народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"В прошлый раз тариф повышали в 2019 году. Тогда" Укрзализныця "объяснила это ростом цен на товары промышленных производителей в 2018 году. По итогам 2019 года цены на товары промышленных производителей снизились. Почему предлагают повышать тарифы на перевозку? Не очень понятно, чем обосновано заявление министра в этот раз. Рост тарифов ударит по экспортоориентированным промышленным производителям. Сейчас они переживают не лучшие времена из-за карантина и экономического кризиса. Необходимо учитывать контекст и искать компромисс между интересами производителей и "Укрзализныци".

По словам нардепа, сегодня есть немало вопросов к деятельности "Укрзализныци", особенно в отношении кадровой политики и немалых зарплат чиновников. "Если" Укрзализныця "испытывает проблемы с рентабельностью, это не значит, что единственный путь - повышать тарифы на перевозку. Можно, например, обратить внимание на кадровую политику. Насколько целесообразно платить более 300 000 гривен зарплаты члену наблюдательного совета" Укрзализныци ", скажем, Сергею? Соответствует ли оплата его труда результатам и решениям, которые он предложил? А там, глядишь, на сэкономленных от космических зарплат средствах и в плюс можно выйти", - подчеркнул он.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал заявление о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Заявление вызвало возмущение среди бизнеса и отраслей. В частности, народный депутат Михаил Волынец заявил, что такой шаг сильно ударит по угольным предприятиям, которые вследствие роста затрат на логистику потеряют конкурентоспособность, и углубит кризис в энергетической отрасли в целом.

Автор: 

перевозки (519) тарифы (1892) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+2
Просто денег хочется
Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз - Цензор.НЕТ 598
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30.04.2020 17:19 Ответить
+1
стоп. с тарифами на грузы допустим. А как с пассажирскими? Может на железке пора действительно разогнать всяких наблюдателей с третью ляма зарплаты?
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30.04.2020 17:25 Ответить
+1
Інтерном. Між іншим, цілком природньо, тому що він вчився в медінституті. В нього перша освіта - лікар.
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30.04.2020 17:44 Ответить
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Учитывая экономический кризис в стране, непонятно, чем обосновано заявление Министра инфраструктуры Владислава Криклия об очередном повышении железнодорожных тарифов Источник: https://censor.net/n3192741

Чим, чим - ХАЙ ЛОХИ ПЛАТЯТЬ БІЛЬШЕ, ото і все "обоснованіє"
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30.04.2020 17:13 Ответить
Вантажні тарифи Укрзалізниці в 2013 році були на рівні Польщі, потім долар виріс в 3,5 рази і ціни на вантажні перевезення УЗ лишились в гривні без змін і УЗ почала нести страшенні збитки! Тому зараза підняття тарифів УЗ це лише повернення до старих цін 2013 року в доларовому еквіваленті, щоб УЗ нарешті почала заробляти прибутки по 1-2 млрд доларів на рік! Ситуація в якій олігархи недоплачують УЗ мільярди доларів щороку не може продовжуватись вічно! 6 років покористувались послугами УЗ по цінам в 3,5 рази нижчими за ринкові, досить!
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30.04.2020 17:17 Ответить
стоп. с тарифами на грузы допустим. А как с пассажирскими? Может на железке пора действительно разогнать всяких наблюдателей с третью ляма зарплаты?
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30.04.2020 17:25 Ответить
Тарифи на пасажирські перевезення піднімаються бо вони завжди були збитковими, а потім ще й долар впав в 3,5 рази! Але зауважте що на пасажирські перевезення тарифи піднімались кожен рік по пару разів, а на вантажні перевезення тільки один раз на 15% в 2015 році і все! Тобто сьогодні потрібно піднімати вантажні тарифи! Досить олігархам-вантажоперевізникам недоплачувати за послуги Укрзалізниці мільярди доларів!
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30.04.2020 17:33 Ответить
Фанів Яника побільшало
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30.04.2020 21:50 Ответить
Укр Залізниця це ПОСТРАДЯНСЬКА структура, кого там у керма не став, а вагони будуть Г Д Р овськими - скотовозками

Люба держава і фірма ЦЕ ЛЮДИ, а в УЗ вони крадії у астрономічних маштабах.
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30.04.2020 21:52 Ответить
Просто денег хочется
Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз - Цензор.НЕТ 598
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30.04.2020 17:19 Ответить
Знаете, кем был Олеша в начале карьеры великого спеца и политика профессионала?
Ольоша начинал карьеру депутаны медбратом или медсестрой (там не понятно) в Одессе
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30.04.2020 17:22 Ответить
Пьяница и комсомольский пистабол,вот всё что о нём надо знать.
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30.04.2020 17:51 Ответить
Это о папе.
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30.04.2020 17:54 Ответить
Інтерном. Між іншим, цілком природньо, тому що він вчився в медінституті. В нього перша освіта - лікар.
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30.04.2020 17:44 Ответить
Зрозуміло - небажанням працювати й звичним бажання красти й особисто збагачуватися
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30.04.2020 17:45 Ответить
И єто все, что тьі нарьіл на гончаренко и порошенко? Слабовато. Порошенко вьішел из партии регионов в 2002 году, пробьів в ней менее 2-х лет. С тех пор уже столько водьі утекло и столько всего произошло, все и вся изменилось, что смешно читать, когда единственное что зебильі могут поставить в укор порошенко после 20 лет в политике, єто участие в создании партии регионов.
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30.04.2020 20:49 Ответить
Воно-то так, і його батя - Костусєв... Але хіба від цього нормальна людина почне підтримувать збільшення залізничних тарифів???
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30.04.2020 21:29 Ответить
Чем обосновано?
Просто бабло нужно, неужели не понятно?
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30.04.2020 18:40 Ответить
ким би ти було . олєксєй. якби не яник...
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30.04.2020 18:43 Ответить
Алёша Гончаренко политическая проститутка, причём далеко не первой свежести.
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30.04.2020 20:08 Ответить
А вы питары, чем обосновывали поднятие тарифов в 10-ки раз? Я помню говорили, что дешёвая комуналка ведёт к корупции и прокатывало.
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30.04.2020 21:51 Ответить
 
 