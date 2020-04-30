Нардеп Гончаренко о повышении железнодорожных тарифов: Непонятно, чем обосновано заявление министра на этот раз

Учитывая экономический кризис в стране, непонятно, чем обосновано заявление Министра инфраструктуры Владислава Криклия об очередном повышении железнодорожных тарифов.

Об этом в сети Facebook пишет народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"В прошлый раз тариф повышали в 2019 году. Тогда" Укрзализныця "объяснила это ростом цен на товары промышленных производителей в 2018 году. По итогам 2019 года цены на товары промышленных производителей снизились. Почему предлагают повышать тарифы на перевозку? Не очень понятно, чем обосновано заявление министра в этот раз. Рост тарифов ударит по экспортоориентированным промышленным производителям. Сейчас они переживают не лучшие времена из-за карантина и экономического кризиса. Необходимо учитывать контекст и искать компромисс между интересами производителей и "Укрзализныци".

По словам нардепа, сегодня есть немало вопросов к деятельности "Укрзализныци", особенно в отношении кадровой политики и немалых зарплат чиновников. "Если" Укрзализныця "испытывает проблемы с рентабельностью, это не значит, что единственный путь - повышать тарифы на перевозку. Можно, например, обратить внимание на кадровую политику. Насколько целесообразно платить более 300 000 гривен зарплаты члену наблюдательного совета" Укрзализныци ", скажем, Сергею? Соответствует ли оплата его труда результатам и решениям, которые он предложил? А там, глядишь, на сэкономленных от космических зарплат средствах и в плюс можно выйти", - подчеркнул он.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий сделал заявление о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Заявление вызвало возмущение среди бизнеса и отраслей. В частности, народный депутат Михаил Волынец заявил, что такой шаг сильно ударит по угольным предприятиям, которые вследствие роста затрат на логистику потеряют конкурентоспособность, и углубит кризис в энергетической отрасли в целом.