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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами "ЛДНР", - Кулеба

Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время "нормандской" онлайн-встречи отверг возможность прямого диалога с террористам "ЛДНР", которую продвигал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Позиция Украины остается неизменной, и ее полностью поддерживают наши партнеры из Франции и Германии, о том, что Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия как государство-агрессор и Украина как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ как посредник, а также приглашены участники, остается ключевым механизмом поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий. Я отметил во время разговора, что мы готовы к диалогу по любым чувствительным вопросам, но никогда не будем пересекать украинские "красные линии", - отметил Кулеба.

Он проинформировал, что определенная часть разговора была посвящена попыткам Сергея Лаврова "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и условным "Донецком" и "Луганском".

"Я в связи с этим хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях, более того, мы стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий", - объяснил Кулеба.

Читайте также: Сроки проведения саммита лидеров "нормандской четверки" еще не установлены, - Кулеба

Автор: 

Лавров Сергей (2326) Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+13
с теми кто за пенсиями гоняет сюда?????????
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30.04.2020 17:23 Ответить
+12
А там других нет . "Кормильцы"
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30.04.2020 17:25 Ответить
+12
А з переселенцями Зелєбоби не бажають розмовляти?Чи вас цікавить тільки думка зрадників з Лугандону?Петрусь теж плював на переселенців.
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30.04.2020 17:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
с теми кто за пенсиями гоняет сюда?????????
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30.04.2020 17:23 Ответить
А там других нет . "Кормильцы"
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30.04.2020 17:25 Ответить
Україна готова говорити зі всіма, але колаборанти та терористи отримають тюремні терміни!
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30.04.2020 17:25 Ответить
Єрмак з Сівохою всіх колаборантів вже вибачили. Тепер Портнов буде судити майданівців. Зєля рулить.
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30.04.2020 17:42 Ответить
йой, а хто ж це зробив? Ну хто за Зелю голосував? Так ото ж Іванку, так ото ж...
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30.04.2020 17:47 Ответить
С КАКИМИ УКРАИНЦАМИ, КОМУ ВЫ ВЕШАЕТЕ ВОТ ЭТО?
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30.04.2020 18:07 Ответить
помилився постом?
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30.04.2020 18:12 Ответить
Украинцы все выехали или сидят на подвалах,а пока свободно гуляющее быдло-население Лугандонии к украинцам не имеют никакого отношения.о чем с ними говорить?
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30.04.2020 18:16 Ответить
Ванюха-так ти ж за Зе топив тут-а тепер тупиш-їж зегівно і не кажи несмачно!
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30.04.2020 18:36 Ответить
А ну скажи "дострокові", платний. Пєця забороняє?
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30.04.2020 18:43 Ответить
які критеріі визначення?
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30.04.2020 17:26 Ответить
Закон.
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30.04.2020 17:43 Ответить
А з переселенцями Зелєбоби не бажають розмовляти?Чи вас цікавить тільки думка зрадників з Лугандону?Петрусь теж плював на переселенців.
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30.04.2020 17:27 Ответить
Удел всех держиморд во все времена во властных кабинетах - это говорить о всем и ни о чем.
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30.04.2020 17:31 Ответить
А ты тоже, как Ваня, уже переобулся?)))
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01.05.2020 04:06 Ответить
Говорить хорошо, но пара что-то и конкретное делать.
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30.04.2020 17:30 Ответить
Треба забути--"там наши люди",повна блокада зі сторони України,вони там без Українських пенсій самі передохнуть.
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30.04.2020 17:31 Ответить
З пенсією 6 тис. дерев'яних не передохнуть.
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30.04.2020 17:38 Ответить
В тебе пенсія 6000 рублів?
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30.04.2020 17:45 Ответить
Мені ще рано на пенсію.
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30.04.2020 18:42 Ответить
1980гривен.серьезно?ну пусть пануют на эти бабки
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30.04.2020 18:19 Ответить
у кротов больше, от 8
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30.04.2020 18:45 Ответить
Здорово!хоть бери и переезжай к ним на ПМЖ
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30.04.2020 19:00 Ответить
Гуманітарку нехай отримують. Сєчкою. На переходах. По 10 кг на місяць. Голод в Лугандоні нам не потрібний. Але не пенсії.
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30.04.2020 17:45 Ответить
Сечею
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30.04.2020 18:20 Ответить
Зараз гуманітарку ніхто не отримує в руки.
В лікарні, дітсади.
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30.04.2020 18:40 Ответить
Згідно із міжнародними законами цивільні не мають права перебувати біля незаконних збройних формувань в інших статусах ніж бранець або співучасник, тобто говорити про те, що укр. армія вбиває когось - різний там мирняк, жінок чи дітей, відповідями на обстріли це нонсенс. Так як поліцейський не винен в тому що бандит взяв заручників. І в смертях заручників буде винен тільки бандит - такі міжнародні закони і така доля ОРДЛО.
Ми маємо право випалити цю землю напалмом, як РФ зробила із Грозним, і це було б цілковито законно, но ми цивілізовані та прагнемо до гуманізму, а тому не робимо так.
І взагалі що мирняк робить там на 5-му році війни?
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30.04.2020 17:30 Ответить
Договорюй до кінця, що робив?
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30.04.2020 17:36 Ответить
Тоді не було можливості виїхати з окупованих Гітлєром територій до СРСР,зараз така можливість є.Тому там лишились тільки зрадники України.
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30.04.2020 17:36 Ответить
А на подвалах там хто сидить?
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30.04.2020 17:39 Ответить
Довболоби,яких хапають для обміну з Зелєбобою.
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30.04.2020 17:41 Ответить
Шо там робе родина Українського силовика?
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30.04.2020 17:49 Ответить
Живе.
Як жили мільйони радянських людей на окупованих територіях.
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30.04.2020 17:52 Ответить
Ти дурним не прикидайся,у радянських людей не було можливості виїхати з окупації.А зараз за пенією їдуть,а потім за ці грощі кормлять попачленців.
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30.04.2020 17:55 Ответить
Жопачленці самі себе годують, ці мавпи і пішли туди тому що не можуть знайти роботи, або роботи нема або мізків.

А мої дід з бабкою коли пригадували ту війну казали «коли ми були в евакуації...»
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30.04.2020 18:03 Ответить
В якій евакуації?Твій дід був комунякою?
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30.04.2020 18:10 Ответить
У тебе примітивне ставлення до війни.
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30.04.2020 18:13 Ответить
Моєму діду дали лопату,та послали в атаку,а твого евакуювали.
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30.04.2020 18:23 Ответить
Їх не вивозили, самі бігли. Не знаю куди, я тоді не цікавився про їх життя. Скоріш за все відступали разом з фронтом, але недалеко, бо точно знаю що всю війну жили в Україні.
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30.04.2020 18:29 Ответить
под видом украинцев будут гебнявые, кто ж украинцев на переговоры пустит
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30.04.2020 17:36 Ответить
Власть идет на прямое предательство интересов Украины, создавая так называемый консультативный совет для переговоров с прорашистким быдлом.

"Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание https://www.rbc.ua/rus/news/kontaktnaya-gruppa-dogovorilas-sozdanii-sovmestnogo-1584096218.html Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске."
Этот урод Ермак такое заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
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30.04.2020 17:50 Ответить
Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами "ЛДНР", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8967
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30.04.2020 17:38 Ответить
Щось не зрозумів. А про що можна з лугандонами розмовляти?
- Ковбасу будеш?
- Буду.
- Сало будеш?
- Буду.
- Кажи "Слава Укарїні!"
Може хібащо такі розмови. Але взавтра вони знову будуть пуляти по нашим військовим.
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30.04.2020 17:40 Ответить
вони ментальні брати Зеленського, не те що іпа.ні Біндєри із своїм нарєчієм польськім...
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30.04.2020 17:45 Ответить
Тобі написати які там працюють заводи м'ясних виробів?
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30.04.2020 17:50 Ответить
Напиши, бо ми дійсно нічого не знаємо!
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30.04.2020 17:54 Ответить
Неповний список по ДиНиРі:
Колбико
Щирий кум
Горняк
Пан фазан
Єнакієвський ЄМК
Сніжнянський
Мак смак
і безліч малих цехів
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30.04.2020 17:57 Ответить
А де вони беруть м'ясо та скільки додають до цих виробів консервантів?
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30.04.2020 18:03 Ответить
Не знаю. Знаю що є малі ферми. На ринках повно м'яса.
Але гарного вершкового масла свого виробництва мало.
Практично тільки один завод Добриня-Геркулес 120-130 р. за 200 г.
Поки ще є можливість купити вінницьке - 570 р/кг.
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30.04.2020 18:22 Ответить
Ну і добре. Я тільки за, якщо в них все вийде. Аби не воювати. Можна будемо колись навіть торгувати. Добре буде, якщо і наша вата туди двине. Не будуть політики спекулювати на ідейних протистояннях
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30.04.2020 18:59 Ответить
Про що я маю з цими ганд.онами розмовляти? Про те, як вони із кацапськими триколорами бігали і ***** кликали?
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30.04.2020 17:44 Ответить
Говорить с украинцами на оккупированных территориях мало, ибо украинцы да и многие русские там и так за Украину. На окупированные территории нужна мощьная украинская пропаганда и не на мове, чи языке, а на уничтожении коррупции в Украине, на удешевлении энергоресурсов для промышленности и бизнеса, нужны законы облегчающие работу мелких и средних предпринимателей, а по сути рабочего класса, нужно торжество права и справедливости в стране, запрет на вывоз ресурсов и обязательство их пероробатывать на месте, выполнить Конституцию Украины и обеспечить Украину бесплатным здравохранением и образованием... и в Украину вернутся не только наши заробитчане, лугандон и Крым, но и вся параша попросится к нам на перековку. А пока зе идёт дорожкой попэрэдныка и за патриотическими лозунгами доит народ и Украину вместе с олигархами аж гай шумит.
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30.04.2020 17:46 Ответить
А для чого нам народ, який буде нас продавати тим, хто буде більше давати?
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30.04.2020 17:52 Ответить
Во-первых мы это должны сделать для себя и если тебя это не устраивает, то зачем Украине нужен ты?
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30.04.2020 20:16 Ответить
А пример Южной и Северной Кореи тебя не чему не учит? Даже если Украина будет жить как Монако то это всё до лампочки!
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30.04.2020 18:13 Ответить
Мне точно будет всё до лампочки если я в Украине буду жить как в Монако. И при чём тут СК и ЮК не понял?
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30.04.2020 20:17 Ответить
Именно как класс,рабочие идутнах вместе с тобой на перековку ,а просто как сознательные граждане независимой Украины - самое то ,Натолич ,тварь ты краснозадая ,пшол вон!
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30.04.2020 19:48 Ответить
А я уверен скоро рабочий класс не просто пошлёт таких как ты на х.й, а просто развесит на фонарных столбах по справедливым судам Линча. Ваша крыша ***** уже в бункере? Там я уверен он и останется, и защитить вас как в 2014 уже будет некому.
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30.04.2020 20:21 Ответить
Краснозадая тварь,идешь туда откуда пришел в этот мир ,грохнувшись головкой о совковую плитку пола роддома в ходе эксперимента в Пицунде по скрещению шимпанзе с твоей матерью ....
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30.04.2020 21:38 Ответить
Это по украинским паспортам после проверки СБУ?
А так как ЛНР и ДНР не признаны террористическими организациями
http://argumentua.com/stati/pochemu-dnr-i-lnr-do-sikh-por-ne-terroristy

"следите за ручками........"
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30.04.2020 17:46 Ответить
Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами "ЛДНР", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8493
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30.04.2020 18:11 Ответить
На#єра з ними розмовляти??? Вони не вільні! Вони під окупацією!
Тре звільняти території й після того працювати з мешканцями - проводити реабілітацію після декількох років агресивної обробки мізків фєдєрастовими окупантами... Років з десять ніяких виборів - напіввійськова адміністрація...
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30.04.2020 18:56 Ответить
С ними не говорить, их освобождать от оккупации нужно.
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30.04.2020 19:20 Ответить
Говорить нужно так: "извините, но военно победить Расию мы не можем. Поэтому через месяц мы закрываем эту лавочку колючкой и минными полями. Хотите - перебирайтесь к нам, хотите - оставайтесь там." Никакого прохода.
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30.04.2020 19:31 Ответить
Украинцы в ОРДЛО это те кто 1) не получал паспорта РФ, и фейковых ресПУпублик 2) не принимал участия в организации и голосованиях ни на каких референдумах и выборах на оккупированных территориях 3) Не служил в государственных и силовых ведомствах ( включая суды и прокуратуру) 4) Признает что ОРДЛО это оккупированная Россией часть Украины.. и т.д по списку. Все остальные это уже не украинцы это половцы, печенеги, хазары да бог весть кто.
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30.04.2020 19:47 Ответить
Який сенс про щось говорити з лугондонами які не при владі і ні на що не впливають ? Це те що зєбілам впарюють кулєби . Говорити для того щоб говорити ? Тек лукаві бубочки кулєби виставляють факт організації переговорів з сєпарнею , під наглядом "миротворців" кацапів , як велике мирне досягнення бубочки . Мовляв - ми будемо говорити з тьотєю Мотєю з Домбасу яка ні на що не впливає , а з сєпарами ні-ні . Але під контролем нейтральної москви . Зєбіли ви дійсно несповна розуму ? Розумові каліки . Біда.
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30.04.2020 20:31 Ответить
хорошо. верно.
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30.04.2020 21:06 Ответить
кулеба, над такими *ураками как ты, кремль куражиться.

Что сивоха говоит, что этот кулеба, *ерти какие то.
Как в концлагере могут быть свободные люди?
Боже, нас окружают руководители идиоты.
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30.04.2020 21:46 Ответить
Ну найдите бабушку, которая будет всё ордло представлять.
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30.04.2020 21:46 Ответить
пристайко, кулеба, где таких набирают *уриков.
за деньги и должность готовы озвучивать сивох, ермаков от власти
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30.04.2020 21:47 Ответить
Идиотизм полный.
Населению Украины сообщают, что на оккупированной территории сейчас находится 2000 российских офицеров, наёмников ещё больше.
И вот сейчас какой то кулеба заявляет мы там поищем каких то украинцев и будет с ними говорить.
Кто у нас закончил дип. академию?

Идиоты?
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30.04.2020 21:53 Ответить
 
 