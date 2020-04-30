Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, но не с террористами "ЛДНР", - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время "нормандской" онлайн-встречи отверг возможность прямого диалога с террористам "ЛДНР", которую продвигал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Позиция Украины остается неизменной, и ее полностью поддерживают наши партнеры из Франции и Германии, о том, что Трехсторонняя контактная группа, в которой присутствуют Россия как государство-агрессор и Украина как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ как посредник, а также приглашены участники, остается ключевым механизмом поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий. Я отметил во время разговора, что мы готовы к диалогу по любым чувствительным вопросам, но никогда не будем пересекать украинские "красные линии", - отметил Кулеба.

Он проинформировал, что определенная часть разговора была посвящена попыткам Сергея Лаврова "завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и условным "Донецком" и "Луганском".

"Я в связи с этим хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях, более того, мы стремимся к такому диалогу. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть зону боевых действий", - объяснил Кулеба.

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