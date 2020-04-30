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Новости Обмен пленными
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Обмен пленными по формуле "всех на всех" состоится не скоро, - Кулеба

Обмен пленными по формуле

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что до реализации формулы "всех на всех" при обмене удерживаемыми лицами еще далеко.

Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами, приветствовали обмены, которые уже состоялись, но безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена всех на всех, поэтому нужно двигаться вперед. Здесь Россия и Украина должны продолжать взаимодействовать", - заявил Кулеба.

Также он подчеркнул необходимость освобождения украинцев, содержащихся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. "И обратился к своему российскому коллеге (Сергею Лаврову. - Ред.) с призывом вести активную работу с целью их освобождения", - добавил министр.

Кроме того, он подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, но также из Российской Федерации и из оккупированного Крыма.

Читайте также: На переговорах по Донбассу продолжили формирование новых списков по обмену удерживаемых лиц, - Офис президента

Напомним, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

Кулеба Дмитрий (2880) пленные (2182)


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Топ комментарии
+9
Поясніть усім, що ви їх не вважаєте полоненими, у вас нема робочої групи з обміну "утримуваних осіб" УО (так ви їх називаєте), ви не звертаєтеся до усіх родичів УО військових, ви не виміняли жодного політичного кримського татарина, ви виконуєте лише кремлівські забаганки...
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30.04.2020 17:28 Ответить
+6
А як це? Це ж головне досягнення зустрічі презЕдента з "зерею його очей"
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30.04.2020 17:25 Ответить
+5
А як же клоун на весь світ обявив---домовились ,обмін всіх на всіх. В нас не президент ,а супер брехун і піарщик. Такого брехуна ще не було в новітній історії України. Бреше кожний раз,краще мовчав би.
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30.04.2020 17:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Обміни мають бути припинені. В нас немає воєнного стану і тому обміни не відповідають Конституції України!
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30.04.2020 17:24 Ответить
А як це? Це ж головне досягнення зустрічі презЕдента з "зерею його очей"
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30.04.2020 17:25 Ответить
Щас выгоднее торговать заробитчанами

"Меня зовут Себастьян Перейро - торговец чёрным деревом"

( Кулеба)
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30.04.2020 17:39 Ответить
Ну, наконец-то признались, что все эти обмены шли и идут на условиях кацапии и *****.
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30.04.2020 17:27 Ответить
Поясніть усім, що ви їх не вважаєте полоненими, у вас нема робочої групи з обміну "утримуваних осіб" УО (так ви їх називаєте), ви не звертаєтеся до усіх родичів УО військових, ви не виміняли жодного політичного кримського татарина, ви виконуєте лише кремлівські забаганки...
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30.04.2020 17:28 Ответить
Всех на всех меняют после урегулирования конфликта. Торговля же людьми в стиле зелёной банды - это обмен национальных интересов на таксистов и прочую шушваль.
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30.04.2020 17:31 Ответить
А як же клоун на весь світ обявив---домовились ,обмін всіх на всіх. В нас не президент ,а супер брехун і піарщик. Такого брехуна ще не було в новітній історії України. Бреше кожний раз,краще мовчав би.
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30.04.2020 17:32 Ответить
Є інсайдерська інформація, що ***** за наступний обмін вимагає надання офіційного статусу ордло і воду на Крим.
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30.04.2020 17:32 Ответить
Почему не договариваешь?
Ещё требует всю восточную часть Украины и Одессу впридачу.
Я читал ту инфу инсайдера.
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30.04.2020 17:36 Ответить
У мене цієї інформації нема.
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30.04.2020 17:42 Ответить
воду не дадут. точка.
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30.04.2020 17:38 Ответить
Було би добре, якщо би не починали у нас про це навіть говорити🐸
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30.04.2020 17:43 Ответить
отета, што лі..?

Faina Kaplan
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCJ-sqvCOdt4a1SYpJCErLa7NmOuOpTIbvEd4eLvG2JJq99erAumuSoSqi37sLgOx6Pq6pguoYw00JkwD4dVMo10ceY9rp_upjnwjoIsRnQRjNaSpJXstBNlew2q6h-u0KV8O8WYHO5fxTZDSPt7wHJnSuSAI99_l2f9Lh_GnQCiNmjkmWW1OQLtxz44GmIck0fhFz6zmJlhTIiEAeUXIaC4T9cIIg1rrY3ny3ecDMBjhox1aBS3ZIlmr3gZAk8Ls-vpK7h4ugAik0tN3AYQ8tAs0ZaTncehb4j_7B7bZxYCWGr3rpZwcIZ_kGX5LR0sRUrZwHJ8L7sRA&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
____
Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
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30.04.2020 17:49 Ответить
Не ця!
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30.04.2020 17:56 Ответить
інсайдерська інформація ))))))))))))))))))))))))))))))))))

"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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30.04.2020 17:54 Ответить
Це теж інсайдерська, яка підтверджує мою інформацію!
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30.04.2020 17:58 Ответить
Ну да, зебарига ще ж не всю Україну ***** продав.
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30.04.2020 17:35 Ответить
А какой был обмен?! Кровавая кремлёвская свора нежелает отпускать политических и военных граждан Украины. Не для того карлик их брал в плен, чтобы отпустить.
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30.04.2020 17:39 Ответить
Главное что бы "все" Не оказались частью в очередной раз.И поставить точку после слова все должны только родственники всех и никто другой.А то всех ублюдков отдадите,похоронив надежду ребят,оставшихся после "всех на всех".
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30.04.2020 17:54 Ответить
в послєдній обман воєнних і не було - двох дізєртірів навіть гидко щитати
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30.04.2020 17:56 Ответить
Формат обмена "Всех на всех", по определению - бесконечен. Создан специально в угоду пуйлу, чтобы тот мог забирать своих агентов.
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30.04.2020 19:20 Ответить
Он не состоится НИКОГДА. Все эти "обмены" - способ подрочить Зелю. Типа "делай что тебе говорят, сейчас, а потом может быть будет то, чего хочешь!"
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30.04.2020 19:28 Ответить
У России порядка 7 миллион граждан Украины в заложниках. ( в самой РФ, ОРДЛО и Крыму). на кого будем менять, даже если взять весь ОПАЖОпс ОПАна блок и всех людей кто за них проголосовал, все равно не хватит. Так как это очередной раз "всех на всех"
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30.04.2020 19:33 Ответить
Дуже незвично чути, коли міністра закордонних справ країни-окупанта міністр України називає колегою. Таке твердження сприймається неоднозначно. Більше цього, напевно, міністр країни-агресора з цього сміється.
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30.04.2020 20:03 Ответить
было 3 хороших обмена. ещё будут.
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30.04.2020 20:38 Ответить
кулеба, над такими *ураками как ты, кремль куражиться.
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30.04.2020 21:43 Ответить
Ну да - это ж не про заработки украинцев в Европе договариватся
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30.04.2020 21:51 Ответить
 
 