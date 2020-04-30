Обмен пленными по формуле "всех на всех" состоится не скоро, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что до реализации формулы "всех на всех" при обмене удерживаемыми лицами еще далеко.

Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами, приветствовали обмены, которые уже состоялись, но безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена всех на всех, поэтому нужно двигаться вперед. Здесь Россия и Украина должны продолжать взаимодействовать", - заявил Кулеба.

Также он подчеркнул необходимость освобождения украинцев, содержащихся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. "И обратился к своему российскому коллеге (Сергею Лаврову. - Ред.) с призывом вести активную работу с целью их освобождения", - добавил министр.



Кроме того, он подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, но также из Российской Федерации и из оккупированного Крыма.

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Напомним, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.