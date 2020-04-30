Обмен пленными по формуле "всех на всех" состоится не скоро, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что до реализации формулы "всех на всех" при обмене удерживаемыми лицами еще далеко.
Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами, приветствовали обмены, которые уже состоялись, но безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена всех на всех, поэтому нужно двигаться вперед. Здесь Россия и Украина должны продолжать взаимодействовать", - заявил Кулеба.
Также он подчеркнул необходимость освобождения украинцев, содержащихся на территории Российской Федерации и в оккупированном Крыму. "И обратился к своему российскому коллеге (Сергею Лаврову. - Ред.) с призывом вести активную работу с целью их освобождения", - добавил министр.
Кроме того, он подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, но также из Российской Федерации и из оккупированного Крыма.
Напомним, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.
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"Меня зовут Себастьян Перейро - торговец чёрным деревом"
( Кулеба)
Ещё требует всю восточную часть Украины и Одессу впридачу.
Я читал ту инфу инсайдера.
Faina Kaplan
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARCJ-sqvCOdt4a1SYpJCErLa7NmOuOpTIbvEd4eLvG2JJq99erAumuSoSqi37sLgOx6Pq6pguoYw00JkwD4dVMo10ceY9rp_upjnwjoIsRnQRjNaSpJXstBNlew2q6h-u0KV8O8WYHO5fxTZDSPt7wHJnSuSAI99_l2f9Lh_GnQCiNmjkmWW1OQLtxz44GmIck0fhFz6zmJlhTIiEAeUXIaC4T9cIIg1rrY3ny3ecDMBjhox1aBS3ZIlmr3gZAk8Ls-vpK7h4ugAik0tN3AYQ8tAs0ZaTncehb4j_7B7bZxYCWGr3rpZwcIZ_kGX5LR0sRUrZwHJ8L7sRA&__tn__=H-R 26 апреля в 08:54 · https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти? Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки на нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016р). Селяни, шо палять сміття і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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Про воду в Крим- інтересна ситуація. Там два паралельних "наратива":
1. Перший "наратив". Медвечук і кримська влада: "Bода Криму не потрібна. Кpим повністю забезпечує свої потреби. Канал просто використовувався для поливу рисових полів. Зараз рис не вирощують там. Але вода з Кримського каналу зрошувала Херсонські поля. Які зараз висохли і фермери будуть організовувать бунти скоро" (запомніть цей твіт).
2. Херсонські селяни шото забарились з бунтами. Тому ось ще "наратив". Другий наратив. Нам нада почать подавать воду в Крим, бо
а) там буде екологічна катастрофа, а він же ж наш
б) там наші громадяни, це негуманно не давать їм води
в) можна заробить грошей на продажі води.
Для чого два таких протилежних наратива? Бо в ідеалі дядя Вова хоче воду безплатно, бо так "вигідно херсонським фермерам". Вода просто стікає в Крим, бо куда ж їй стікать? А так вода в Криму і ***** нікому не потрібна. Продавать вони хотять. Губу іди закатай. Даси беплатно, бо хата згорить.
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.