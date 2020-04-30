Минобразования не исключает возобновления учебного процесса для студентов в июне: "это будет решение каждого университета"

Учреждения высшего образования смогут вернуться к стационарному обучению в июне при условии снятия ряда ограничительных мер.

Об этом во время онлайн-брифинга 30 апреля сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если будут сняты те ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, в библиотеках, в помещениях, где проходит та же практика, то мы в июне сможем вернуться. И это будет решение каждого отдельного университета, причем это может быть отдельное решение для каждого из курсов, для разных специальностей", - сказал Стадный.

Он добавил, что речь не идет о снятии карантина, а лишь о снятии некоторых ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение выпускных в учреждениях образования зависит от того, когда закончится карантин, - Минобразования

Чиновник отметил, что в случае снятия ограничительных мер возможно проведение защиты дипломных работ в вузах, если не удается провести это дистанционно.

"Мы рекомендательным письмом МОН на прошлой неделе написали учреждениям высшего образования о том, что желательно постараться разместить защиты как можно дальше к выпуску, для того чтобы предоставить всем максимальные возможности поработать над источниками, провести все необходимые мероприятия, чтобы, собственно, завершить написание самой дипломной работы", - сказал Стадный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не исключаем перенос сроков вступительной кампании в вузы в этом году, - Минобразования