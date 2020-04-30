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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования не исключает возобновления учебного процесса для студентов в июне: "это будет решение каждого университета"

Минобразования не исключает возобновления учебного процесса для студентов в июне:

Учреждения высшего образования смогут вернуться к стационарному обучению в июне при условии снятия ряда ограничительных мер.

Об этом во время онлайн-брифинга 30 апреля сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если будут сняты те ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, в библиотеках, в помещениях, где проходит та же практика, то мы в июне сможем вернуться. И это будет решение каждого отдельного университета, причем это может быть отдельное решение для каждого из курсов, для разных специальностей", - сказал Стадный.

Он добавил, что речь не идет о снятии карантина, а лишь о снятии некоторых ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение выпускных в учреждениях образования зависит от того, когда закончится карантин, - Минобразования

Чиновник отметил, что в случае снятия ограничительных мер возможно проведение защиты дипломных работ в вузах, если не удается провести это дистанционно.

"Мы рекомендательным письмом МОН на прошлой неделе написали учреждениям высшего образования о том, что желательно постараться разместить защиты как можно дальше к выпуску, для того чтобы предоставить всем максимальные возможности поработать над источниками, провести все необходимые мероприятия, чтобы, собственно, завершить написание самой дипломной работы", - сказал Стадный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не исключаем перенос сроков вступительной кампании в вузы в этом году, - Минобразования

Автор: 

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30.04.2020 17:44 Ответить
Перемога над Covid. Як Новій Зеландії це вдалося

https://ua.korrespondent.net/world/4223085-peremoha-nad-Covid-yak-novii-zelandii-vdalosia Країна ввела одні з найжорсткіших у світі обмежень на поїздки і діяльність на ранніх стадіях пандемії, коли в країні було всього кілька десятків випадків. Вона закрила свої кордони і стала забезпечувати карантин всіх, хто прибуває в країну, ввела сувору самоізоляцію і провела велике тестування і відстеження контактів.
Пляжі, набережні і ігрові майданчики, офіси і школи були закриті 26 березня. Бари і ресторани також були закриті, в тому числі на винос і доставку.
За словами Ардерн, моделювання показало, що в Новій Зеландії могло бути більш як 1000 випадків на день, якби не вжиті заходи.
Зіграла роль і віддаленість Нової Зеландії з кордонами, які легко закриваються. Але експерти хвалять і уряд за ясність його комунікацій під час кризи.
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30.04.2020 17:50 Ответить
Слава Богу
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30.04.2020 18:07 Ответить
Дебилы? Что те несколько недель обучения даст? Зачем было мучаться 1.5 месяцвюа, чтобы тпюак все похерить...
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30.04.2020 18:39 Ответить
Это не обучение. В июне в вузах проходят сессия и госэкзамены с защитами дипломов. Поэтому, провести госы и защиты во второй половине июня- абсолютно возможно.
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30.04.2020 19:12 Ответить
 
 