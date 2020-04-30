Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко

Если осенью украинцы не привьются от гриппа, то его сезон может совпасть со второй волной коронавируса.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Осенью у нас возникнет проблема, если украинцы будут так легкомысленно относиться к вакцинации против гриппа. На Западе точно будет увеличение количества прививок. Это позволит исключить одновременное поступление инфекций, когда грипп сочетается с коронавирусом или другими ОРВИ", — сказал он.

"Украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание", — добавил Ляшко.

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По мнению главсанврача, перед новым эпидсезоном гриппа нужно сделать прививку, как только появится такая возможность. Прививаться при этом большинству украинцев придется за свой счет.

"Если мы сейчас закупим 40 млн вакцин, люди скажут: "Нет, мы не пойдем прививаться, вы хотите нас уничтожить", а эксперты будут говорить: "А, Ляшко, фармбизнес, фарммафия, нажился уже на этом". Но, несмотря ни на что, я буду инициировать программу по вакцинации представителей силовых ведомств, медиков, людей, работающих на предприятиях государственного обеспечения", — пояснил Ляшко.

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