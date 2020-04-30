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Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко

Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко

Если осенью украинцы не привьются от гриппа, то его сезон может совпасть со второй волной коронавируса.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Осенью у нас возникнет проблема, если украинцы будут так легкомысленно относиться к вакцинации против гриппа. На Западе точно будет увеличение количества прививок. Это позволит исключить одновременное поступление инфекций, когда грипп сочетается с коронавирусом или другими ОРВИ", — сказал он.

"Украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание", — добавил Ляшко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы вышли на плато эпидемии коронавируса, и оно может быть длительным, - Ляшко

По мнению главсанврача, перед новым эпидсезоном гриппа нужно сделать прививку, как только появится такая возможность. Прививаться при этом большинству украинцев придется за свой счет.

"Если мы сейчас закупим 40 млн вакцин, люди скажут: "Нет, мы не пойдем прививаться, вы хотите нас уничтожить", а эксперты будут говорить: "А, Ляшко, фармбизнес, фарммафия, нажился уже на этом". Но, несмотря ни на что, я буду инициировать программу по вакцинации представителей силовых ведомств, медиков, людей, работающих на предприятиях государственного обеспечения", — пояснил Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: Мы вовремя зашли в карантин, будет обидно, если мы быстрее, чем нужно выйдем из него, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

грипп (573) прививка (191) Ляшко Виктор (1366) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Закупай. Ти ж наперед знаєш який штам грипу зайде восени.
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30.04.2020 17:42 Ответить
+16
дайте кто-нибудь в рожу этому паникеру.
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30.04.2020 17:40 Ответить
+11
Европа поголовно делала эти прививки,и что?Поголовье "счастливчиков" мы видим.И от какого именно гриппа? Уточни,ученый бл#.Кто до сих пор чистит зубы в маске,тому и будешь прививать,что хочешь,они не будут пртив.
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30.04.2020 17:46 Ответить
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"Я так и знал.."
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30.04.2020 17:40 Ответить
ахахахахах)) бо мы уже привики купили, бабло простаивает ахахаха)))
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30.04.2020 18:04 Ответить
ЛЯШКО ПРЕДЛАГАЮ ТЕБЕ САМОМУ ВСЕ ВМАЗАТЬ!
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30.04.2020 18:05 Ответить
Да, пусть Ляшко обязательно сделает осенью себе и своей семье прививки от всех инфекций, а за народ не расписывается и не нарушает права человека и Конституцию Украины, а то не успел вскочить на должность как уже нарушает все законы как и его зеленые коллеги. Хочет чтобы на него в суд подали и в европейский в том числе. Мелет абы шо, что ему Билл Гейтс скажет, то оно и мелет.
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30.04.2020 19:03 Ответить
скажи что это масоны придумали?
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30.04.2020 20:35 Ответить
а ты у нас доктор наук?
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30.04.2020 21:06 Ответить
дайте кто-нибудь в рожу этому паникеру.
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30.04.2020 17:40 Ответить
А чего вы боитесь. Это всего лишь грипп.
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30.04.2020 18:20 Ответить
Какой же он паникёр? Он просто менеджер по сбыту .
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30.04.2020 19:34 Ответить
а тебе кто даст ? за риск людей умереть
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30.04.2020 20:36 Ответить
Закупай. Ти ж наперед знаєш який штам грипу зайде восени.
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30.04.2020 17:42 Ответить
Для него главное выполнить план, спущенный ВОЗ, по количеству впаренных вакцин до истечения срока их годности. Бизнес на вакцинах для хозяев и спонсоров ВОЗ превыше всего.
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30.04.2020 18:29 Ответить
Хочешь ты или не хочешь делать прививку от гриппа, а деньги уже теперь точно украдут )
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30.04.2020 17:43 Ответить
В Нью-Йорке провели выборочное тестирование 7,5 тысяч на наличие антител.
15% тестов были положительные.
То есть, 15% жителей Нью-Йорка перенесли короновирус безсимптомно.
А это значит, что возможную вторую волну короновируса, они так же перенесут безсимптомно, ибо уже имеют антитела к этому вирусу.
Чем больше переболеет этим короновирусом сейчас, тем легче будет перенесена вторая возможная волна короновируса.
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30.04.2020 17:44 Ответить
Это никого не волнует: каждый должен сделать прививку за 15 долларов.
Например, привить 1 млрд чел. по $15 = $15 млрд долл.
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30.04.2020 17:55 Ответить
Именно ради будущего куша Гейтс срочно строит 7 фармзаводов для производства лоховакцин.
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30.04.2020 18:00 Ответить
Може і не дожити до цього "свята"..
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30.04.2020 18:04 Ответить
Собирается дожить и заработать. Недавно Гейтс опубликовал статью во французской газете Le Monde. Там он заявил, что страны "Большой двадцатки" должны больше денег тратить на создание и будущее производство вакцины от коронавируса. Причем с тем расчетом, что вакцинировать нужно будет сразу весь мир - даже те страны, которые не могут себе этого позволить. Иначе Covid-19 снова вернется и в благополучные страны.
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30.04.2020 18:53 Ответить
Ви увляєте які фінансові втрати несуть ті ж самі транснаціональні компанії..? Якщо спливе,що цей малаша приклав до цього кіпешу свою волохату лапу, не певен,що це йому подарують..
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30.04.2020 19:13 Ответить
У них уже давно между собой мировой фармрынок переделен и есть консенсунс по всем вопросам. И Гейтс в этой компании не случайный человек.
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30.04.2020 19:24 Ответить
Не виключаю такого..але хочеться вірити, що поца таки грохнуть..
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30.04.2020 19:37 Ответить
Его берегут как зеницу ока - он главный идеолог тотального вакциновпаривания всего населения и спонсор программ на эту тему. Он же и главный спонсор (фактически почти хозяин) ВОЗ.
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30.04.2020 19:54 Ответить
ну таки он уже заявил о создании чипа против вируса который необходимо всем вогнать. только Америка в лице главного прокурора послала его на хер . а вот какие нибудь зебилы конченные за долю малую могут и предоставить свой народ для опытов .
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30.04.2020 20:39 Ответить
Я видалю попереднє повідомлення..але зазначу, що на сьогодні більш схиляюсь поміркованого правого лібералізму..але за ситуації, коли ліваки гадять де тільки можуть, мої переконання дещо зміщуються..
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30.04.2020 21:17 Ответить
Я осенью 2019-го звонил одному программисту в Штаты, он говорил, что им на работе прививки от гриппа делали бесплатно.
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30.04.2020 18:49 Ответить
За прививки платит фармбизнесу правительство. Именно в этом безпроигрышность бизнеса на вакцинах для призводителей. И ВОЗ в этой схеме вакциновпаривания отведена главная роль. Имено возовские коррумпированные чиновники навязывают правительствам всех стран программы обязательных прививок для всего населения.
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30.04.2020 18:59 Ответить
В Онтарио (Канада) бесплатно, и скорее всего по остальным провинциям тоже самое. Ну т.е. условно бесплатно, вакцина все равно была куплена за деньги из наших налогов.Практически в любой аптеке висят знаки что тут можно сделать бесплатную прививку. Но делают не все, даже за бесплатно. Работникам сферы медицины, и еще каким то отрослям прививка обязательна.
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30.04.2020 19:00 Ответить
Именно на этом и паразитирует вакцинный бизнес - люди не понимают, что вакцина для них не бесплатна, а оплачена с их же налогов.
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30.04.2020 19:36 Ответить
Ну я читал немного другую информацию - 15% жителей штата, а самого города - целых 22% вроде. Нашли антитела к короновирусу в крови. А еще в Швеции рост смертности зафиксирован на уровне 18% по сравнению с прошлым годом, то есть без карантинов, в то время как в озабоченных карантином странах(и соответственно нужными цифрами статистики) - рост смертности гораздо выше (Испания, Британия, Франция Нью-Йорк и т.д.). То есть вирус таки дает повышение смертности , но не в панадемических обьемах - на 18%. И еще бытует мнение,что этот рост - это понижение нормальной смертости в последующие периоды (тот кто должен был умереть в ближайший год просто умирает сейчас)
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30.04.2020 18:48 Ответить
это для того если ты и грипп и ковид подхватишь сразу то не умер от 2 болезней
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30.04.2020 20:37 Ответить
Ляшко хочет продать украинцам прививки так же как тесты от коронавируса которые в Китае стоят 2 бакса а нам впаривают по 50 баксов.
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30.04.2020 17:45 Ответить
Европа поголовно делала эти прививки,и что?Поголовье "счастливчиков" мы видим.И от какого именно гриппа? Уточни,ученый бл#.Кто до сих пор чистит зубы в маске,тому и будешь прививать,что хочешь,они не будут пртив.
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30.04.2020 17:46 Ответить
Смертність якраз в тих країнах більша де літнім людям поголовно прививки робили...
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30.04.2020 17:49 Ответить
Именно это и может быть ещё одной причиной высокой смертности в северной Италии, конкретно в Бергамо, где накануне вспышки COVID-19 провели массовую вакцинацию от гриппа людей старшего возраста (65+), а также вакцинацию от пневмококка и менингококка. https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/
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30.04.2020 18:05 Ответить
И вакцина от пневмококка влечёт риск развития пневмонии и тяжелой пневмонии у хронически больных людей. Знакомый профиль смертности в северной Италии.
https://www.drugs.com/pro/pneumovax-23.html#_blank
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30.04.2020 19:19 Ответить
А яким чином прививка від грипу до корони))) Ще треба втюхати індійське гів..но, школа Супрун, в європейському медичному журналі опублікували дослідження що лише в 15% людей в іспанії і іспанії після минурорічної вакцинації виробився імунітет від сезонного грипу, при чому від пташиного тільки в 7-8%..
Причина в тому що грип мутує і якщо вакцинувати то потрібно по 4-5 вакцин прививати з різними штампами а не тільки прогнозовані..
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30.04.2020 17:47 Ответить
Не мона улянку грязними лапами..зараз вас гуано закидають..
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30.04.2020 17:51 Ответить
фармкомпаниям нужны же деньги. что не ясно) они тоже кушать хотят
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30.04.2020 17:52 Ответить
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7522
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30.04.2020 17:49 Ответить
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1554
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30.04.2020 17:50 Ответить
Тобі ліпше пасуватиме "Тупой Карлік"
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30.04.2020 18:39 Ответить
теперь ты петушок будешь выискивать мой ник и жёстко кукарекать?
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30.04.2020 21:38 Ответить
гониш маячню - не скигли, якщо за це мокрими ганчірками ганяють
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30.04.2020 22:25 Ответить
Ти "тормоз"?... Причому тут ЦЕЙ Ляшко? Чи у тебе, як у "собаки Павлова" на лампочку чи дзвінок, реакція - у собаки слина виділяється, а у тебе - "нога задирається", щоб "стовпчик помітить..."?...
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30.04.2020 18:11 Ответить
"Украинцы почему-то легкомысленно относятся к гриппу, хотя это не менее смертоносное заболевание", - добавил Ляшко

даже ляшко ставит грипп на один уровень с Ковид. спрашивается зачем тогда дурантин??!!!!
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30.04.2020 17:51 Ответить
Просто раньше до дурантина от гриппа они сами не додумались или трухнули после осечки аферы со свиным гриппом в 2009 году. А тут всемирный дурантин от ковид подкатил. Надо помнить, что ситуация "все бегут, и я бегу" может быть не только среди людей, но и государств, в лице их чиновников. Причем главная проблема в том, что однажды запущенную волну паники уже трудно остановить. Госчиновники в такой ситуации могут только делать только одно - объявлять дремучие «карантины» и блокировать население. В условиях всемирно раскрученной паники, если другие страны мира начнут массово это делать, местные чиновники никогда не осмелятся заявить публично что-то вроде - "согласно аналитическому отчету, подготовленному группой ученых, на настоящий момент особые карантинные меры не требуются ". Испуганные властные чиновники бездумно сделают то же, что и другие страны. Именно по принципу - все бегут и я бегу "принимает решения" наш профнепригодный МОЗ.
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30.04.2020 18:19 Ответить
да. все не тупые давно это поняли. но много доверчивых, которые приучены доверять мейнстримовым СМи, которые дают ту информацию, которая нужна властям.
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30.04.2020 18:45 Ответить
К сожалению, зомбированных СМИ лохов, которым отсутствие собственных мозгов заменяет телеящик, в мире значительно большинство. И это хорошо знают и используют власти.
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30.04.2020 19:31 Ответить
Карантин за компанию !
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30.04.2020 22:50 Ответить
А смысл? Вакцинация разве влияет на что-то.
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30.04.2020 17:51 Ответить
Влияет - садит общий иммунитет.
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30.04.2020 18:20 Ответить
Это сообщение нужно рассматривать как рекламу, а Цензору выставить соответствующий счет Ляшко.
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30.04.2020 17:51 Ответить
Результаты прививок мы видим в Италии, например. А если прививка совпадет с инфицированием - пиши пропало, ласты склеишь. Тем более, что обычный грипп сейчас не самое страшное.
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30.04.2020 17:52 Ответить
ага, а на следующий год организуют эпидемию какой-нить палочки, и будем вечными поклонниками аптек и инъекций...
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30.04.2020 17:52 Ответить
А как же по другому на доверчивых лохах стабильно зарабатывать?
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30.04.2020 18:21 Ответить
Замість того, щоб штрафувати людей або залякувати їх - влада вирішила засипати всі паркові галявини курячими екскрементами. Мер міста вважає, що неприємний запах має відлякати людей.https://lux.fm/u-shveciyi-pishli-na-kardinalni-miri-shchob-zmusiti-lyudej-dotrimuvatisya-samoizolyaciyi_n94325 У Швеції пішли на кардинальні міри, щоб змусити людей дотримуватися самоізоляції - Люкс FM
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30.04.2020 17:53 Ответить
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8893
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30.04.2020 17:56 Ответить
пошел вон ляшко, сам себе делай эту отраву..
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30.04.2020 17:54 Ответить
Геніальний висновок... я би і не знав про це, без його поради.
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30.04.2020 17:57 Ответить
Смотри чтоб тебе кожаной иглой по тухлой вене прививку к осени не сделали.
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30.04.2020 18:01 Ответить
До 3 лет и после 50 прививки делать запрещено во всем мире.
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30.04.2020 18:02 Ответить
Чего? А бцж младенцам? А от свинки в 3 месяца? И т.д.
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30.04.2020 18:18 Ответить
Ради зарабатывания бабок на лохах все можно.
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30.04.2020 18:23 Ответить
Ага бегу, волосы назад....
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30.04.2020 18:04 Ответить
Ссышь?
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30.04.2020 18:21 Ответить
А хто на цей раз буде наживаться на "Таміфлю"?...
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30.04.2020 18:06 Ответить
На этот раз будут на "Ремдесивире".
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30.04.2020 18:24 Ответить
Все зрадойоги стадом повылазили. это все, что нужно знать про природу зебилизма в стране. Предложение прививаться правильное, бегите зебилы пока не поздно прививаться, зимой будет поздно.
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30.04.2020 18:13 Ответить
та колись, кто тебе не дает? ублюдок
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30.04.2020 18:44 Ответить
А прививка от гриппа сможет уберечь от заражения коронавирусом?!! Не лучше ли всеобщее укрепление иммунитета до изобретения вакцины от короны?
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30.04.2020 18:44 Ответить
Если за счёт государства то ок. А если за свои то это новая схема от Зе-клоунов.
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30.04.2020 18:49 Ответить
Хотя если и за счет государства тоже схема вырисовывается.
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30.04.2020 18:50 Ответить
"Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков!" - Маргарет Тэтчер
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30.04.2020 19:44 Ответить
"Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа, - главный санитарный врач Ляшко" - от какого гриппа прививки? Каждый год новый неизвестный вид гриппа. Чтобы сделать прививку нужно около двух лет.
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30.04.2020 19:38 Ответить
Не важно от какого, главное сделать. Ему важно большое поголовье привитых, а не "эффективность" прививки. Иначе от ВОЗ нагоняй получит за невыполнение плана по вакциновпариванию.
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30.04.2020 19:49 Ответить
https://narodna.pravda.com.ua/sport/4a7f30810cced/ Вакцинация: ВОЗ принадлежит Рокфеллеру!
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30.04.2020 19:54 Ответить
Без ответственность порождает вседозволеность.
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30.04.2020 19:57 Ответить
А безответственность, в свою очередь, порождается безконтрольностью.
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30.04.2020 20:06 Ответить
Осенью всем обязательно нужно сделать прививки от гриппа ...
Организм на время ослабнет. И коронавирус точно до вас доберется!
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30.04.2020 20:24 Ответить
И Бергамо этому пример.
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30.04.2020 20:26 Ответить
Ніяких прививок. Нехай собі колять цю отруту.
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30.04.2020 20:38 Ответить
С тебя и начнём.
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30.04.2020 20:52 Ответить
В этом и есть весь смысл пандемии...ведь прививка будет абсолютно бесплатной ..правильно?
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30.04.2020 20:54 Ответить
А УЧЕНЫЕ ТЕХНОКРАТЫ СКАЗАЛИ ЧТО ТАКИЕ КАК ОН ДОЛЖНЫ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ !!!
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01.05.2020 00:39 Ответить
ЛШК-ПНХ
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01.05.2020 07:58 Ответить
Це початок другої дії вистави, яку ми спостерегаємо. Є сподівання, що дочекаємося і третьої дії, коли все таємне стане явним і всі одержать те, чого гідні.
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01.05.2020 10:30 Ответить
я не обязан себе делать прививку от гриппа, ляшок, а если ты намерен сделать мне ее принудительно, у меня есть право на восстание, цап безмозговый...
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02.05.2020 01:42 Ответить
 
 