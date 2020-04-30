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Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей, о смене философии, - Потураев

Саакашвили на встрече с депутатами

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" говорил очень много правильных вещей о реформировании страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Саакашвили говорил очень много правильных вещей – во многих ситуациях нужно философию менять. Из его речи проиллюстрирую, потому что очень наглядно. Его спросили, поддерживает ли он увольнение руководителей таможни и налоговой Нефьодова и Верланова, на что он ответил: "Смотрите, это не имеет никакого значения. Вы можете поменять Нефьодова и Верланова на кого-то другого, а потом еще раз и еще раз – и у вас ничего не изменится, потому что у вас философия старая. Я реформу таможни проводил трижды, первые два раза провально – у нас ничего не получилось. Таможенников два раза тотально увольняли, практически всех и ничего не получалось. Начальника таможни четыре раза менял – ничего не получалось пока мы не поняли, что не имеет значения за сколько товар пересек границу, имеет значение - за сколько он был продан. И если ты завез товар за гривню – о’кей, но потом тебя поймали, что он был продан за 20 гривень – ты больше не завезешь ничего. И когда мы это поняли – у нас все получилось"", - рассказал Потураев.

Читайте также: Для Саакашвили нашли новую должность, это инициатива президента, - "слуга народа" Арахамия

Депутат также рассказал, что Саакашвили является сторонником объединения таможни и налоговой.

"Кстати, Саакашвили говорил, что при такой философии таможню и налоговую нужно объединять, потому что это одно и то же: и то, и то – налоги. Только одни взымаются на границе, а вторые – внутри страны. Зачем тогда два органа?" - рассказал заместитель председателя комитета.

Саакашвили Михеил (3307) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+15
У павлина тоже хвост красивый... Только мясо жёсткое и яиц мало несёт...
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30.04.2020 17:43 Ответить
+8
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255868980134281217 3 мин

А помните, как Тимошенко вытирала ноги об Грузию, потому что увидела $ в глазах путина?
Мы уходим на тот же круг истории
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30.04.2020 17:43 Ответить
+7
говорил много правильных вещей))))
2019 "Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.Колишній лідер Грузії та ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який може отримати високу посаду в Кабміні, раніше жорстко висміювався Володимиром Зеленським у «95 Кварталі» як корупціонер, шахрай і наркоман.
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30.04.2020 17:47 Ответить
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https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1255868980134281217 3 мин

А помните, как Тимошенко вытирала ноги об Грузию, потому что увидела $ в глазах путина?
Мы уходим на тот же круг истории
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30.04.2020 17:43 Ответить
Не помню, нагадай.
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30.04.2020 17:48 Ответить
КТО ТО А КРЛСОН МАСТЕР ПОГОВОРИТЬ
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30.04.2020 18:03 Ответить
Як у вас пам'ять відбирає.
https://www.unian.ua/politics/149970-timoshenko-pidozryue-yuschenka-i-bogatirovu-u-kontrabandi-zbroji.html Тимошенко підозрює Ющенка і Богатирьову у контрабанді зброї?

"Ми, безумовно, направимо КРУ, щоб розібратися (в питанні торгівлі зброєю - УНІАН), але я не виключаю, що Президент країни і РНБО просто не допустять контролюючі структури уряду, щоб перевірити чесність і законність торгівлі зброєю", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО...
"Якщо потрібно буде припиняти незаконну торгівлю зброєю, то потрібно від підпорядкування Президента це передавати в підпорядкування уряду, і тоді ми зможемо навести лад із цим", - зазначила вона.
Також фракція БЮТ не голосувала за резолюцію про визнання агресії рф проти Грузії.

"Провладна коаліція Верховної Ради України не змогла чітко висловити осуд агресивних дій Росії через розбіжності між фракціями коаліції: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A3%D0%9D%D0%A1 НУНС закликав до негайного і жорсткого осуду дій Росії в той час як очільник фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТ у Верховній Раді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іван Кириленко відкрито виступив на підтримку російської агресіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_(2008)#cite_note-2 [2] . Вважається, що ці розбіжності стали однією з причин розвалу коаліції НУНС і БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_(2008)#cite_note-3 [3] ."https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83_(2008) Міжнародна реакція на російсько-грузинську війну (2008)
Відео,де ВОНА хіхікає з путіним ,коли той насміхається над Сааком, самі знайдете.
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30.04.2020 19:04 Ответить
Помним.Особенно когда ***** напало на Грузию,а Юля передала им системы ПВО.
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30.04.2020 17:50 Ответить
Якими, доречі, було збито три російські літаки і після цього росіяни відмовились бомбити Грузію.
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30.04.2020 17:54 Ответить
Саакашвили говорил 6
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30.04.2020 18:02 Ответить
Тоді я щось сплутав. Але може Міхо підплюсував, а пу відмінусував, бо це росіяни казали про 3
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30.04.2020 18:40 Ответить
По тв было.
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30.04.2020 19:51 Ответить
Юля передала системы ПВО?И,наверное,сама из них пуляла по рашистских самолётах?
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30.04.2020 19:03 Ответить
Если бы и сама пуляла ты бы все равно нашел до чего дое аться,пуляла но не попала с ка потому как ,"кремливска Зозуля",правильно?
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30.04.2020 19:06 Ответить
Прежде чем влазить в разговоры взрослых,детка,поинтересуйся темой поставки "Буков" в Грузию из Украины.
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30.04.2020 19:12 Ответить
детка!?петушара ты рамсы попутал?за щекой проверяй ****
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30.04.2020 19:43 Ответить
Для особо одаренных перевожу "Правительство(чьё?)Украины передало правительству Грузии системы ПВО"
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30.04.2020 19:46 Ответить
У павлина тоже хвост красивый... Только мясо жёсткое и яиц мало несёт...
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30.04.2020 17:43 Ответить
философы нелоделанные. далеко вы уехали на своей философии...
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30.04.2020 17:43 Ответить
Во во,что бы менять философию ее надо иметь.какая у долбозебов философия?,"мама любит скорость и у меня в Велюре штаб"
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30.04.2020 19:08 Ответить
О "говорить правильные вещи" мы слышим шесть лет. Когда уже не "говорить", а делать начнут?
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30.04.2020 17:43 Ответить
Когда беня разрешит. Он здесь главный по философам.
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30.04.2020 17:50 Ответить
а нафіга? От наговорив він багато вірних речей. Він, якщо відверто їх завжди казав, але! усе це впирається в "а нафіга"?
Якщо митниця, це годівниця, то для чого її ліквідувати? Він виступив перед сотнею людей, із яких усі 100, мріють очолити митницю і гребсти на ній бабло. Вони готові на любі реформи, за умови, що це залишиться їх годівниця. Саме тому, я завжди пишу, що це колосальна помилка Саакашвілі. Не можно із українськими мародерами мати справу.
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30.04.2020 17:53 Ответить
https://censor.net/user/83156 Ну а він хіба кращий? Чи може він патріот України і хоче покращень тут? От на які грпоші він тут живе? Він ж казав.що в нього нічого немає.Його Грузія не стала багатою.
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30.04.2020 18:03 Ответить
звісно що кращий. Він на практиці це створив. У власній країні. Я не розумію чому хтось вважає, що він нам щось винний? Має тут щось робити? Він сам по собі явище, приклад як потрібно думати і робити реформу. Доказ того, що бажання досягти результат + розум, головні складові. Його Грузія перестала бути жебрачою.
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30.04.2020 18:06 Ответить
https://censor.net/user/83156 Так створив.що в нього там тюремний срок.Такі реформи нам не потрібні.Та й тут впринципі вони не можливі.За таке його би тут грохнули.Його Грузія також бере кредити і краще від України там не живуть.Без нього,там багато чого нового зробилося.
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30.04.2020 18:13 Ответить
Може ви просто не уваляєте у скільки разів гірше України там до нього жили?
І що строк? Нас це має дивувати? У нас самих скоро героїв війни і майданівців вчорашні зрадники будуть саджати, а ви тут про строки пишете...
У цьому Грузія є теж прикладом. Чиновника, який дійсно зробить щось корисне для країни, посадять і дозволить це тупий народ.
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30.04.2020 18:16 Ответить
https://censor.net/user/83156 Ну так то були 90-ті.В нас також тоді було дуже хріново.Він почав пресувати невеликих бізнесменів.А бандюків вигнав з країни,які приїхали до нас.Ну так люди самі обрали в нас такий шлях.Проголосували за зелених.Я не хочу,щоб тут було,як там.Ми не Грузія,там свої порядки.
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30.04.2020 18:21 Ответить
Когда уже вернут порошенка ниразу неофшорноно ..При котором бензин был дешовым по 28 грн и газ был недорогим по 8.60 грн ..Сколько можео уже терпеть Зеленского он во всем виноват ...Зеленский вор ..заявила женщина в суде ,которая отрезала голову своему ребенку ..Вот лицо обычного порохобота ..
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30.04.2020 17:46 Ответить
ти би бачив із сторони власну пику, Зелебот дурний...
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30.04.2020 17:49 Ответить
Тобиш Вы признаете что при порошенку был бензин дешевле по 28 а при Зеленском по 21 это шкуродерство ? 2+2 сколь будет ?
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30.04.2020 18:01 Ответить
угу, я при Порошенко був молодший на рік, а при Зеленськом постарів.
Оце і є рівень дискусії із подібними тобі дебілами.
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30.04.2020 18:03 Ответить
Вывод сделай.Шоб опять помолодеть надо вернуть парашенку взад
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30.04.2020 18:08 Ответить
Ні, я не Зебіл для таких висновків. Власний висновок я зробив відразу після виборів - по переду п'ять просраних років для усієї країни.
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30.04.2020 18:13 Ответить
Це був стьоб,якщо не зрозуміло
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30.04.2020 20:20 Ответить
говорил много правильных вещей))))
2019 "Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.Колишній лідер Грузії та ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який може отримати високу посаду в Кабміні, раніше жорстко висміювався Володимиром Зеленським у «95 Кварталі» як корупціонер, шахрай і наркоман.
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30.04.2020 17:47 Ответить
Сейчас от Миши бомбонет у:
сои
бениных и черта зебилов
зажоп
😷
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30.04.2020 17:49 Ответить
Пока бомбануло тебя. Так ты чьих будешь?
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30.04.2020 17:51 Ответить
Меня? С чего бы это? Так забавно что в едином экстазе сливается соя, за жоп и бенины и черта зебилы. Обьясни почему? Без тебя никак😷
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30.04.2020 18:25 Ответить
Михо метал бисер перед свиньями !
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30.04.2020 17:49 Ответить
Можливо знову хоче стати весільним генералом..
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30.04.2020 18:00 Ответить
Снова Пете вставляют перо в одно место, че так не везет?
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30.04.2020 17:52 Ответить
ЗЕ чуть больше года назад тоже правильно развешивал лапшу на уши зебилов.
Овцы бились в экстазе. Прошел год...

Теперь голосовавших за ЗЕ днем с огнем не сыщешь.

Выпускайте Сааку. Овцам нужно вдохновение.
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30.04.2020 17:52 Ответить
Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей, о смене философии, - Потураев - Цензор.НЕТ 8087. .
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30.04.2020 17:53 Ответить
Говорити не важко, це швілі вміє. І не один він.
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30.04.2020 17:53 Ответить
Точно!
Не він один:
https://censor.net/video_news/343060/poroshenko_o_deyatelnosti_saakashvili_ya_uje_uvidel_polojitelnyyi_opyt_kotoryyi_nujno_rasprostranyat
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30.04.2020 19:28 Ответить
Это кто никто никуда ничего не ввезет? ахметов, пинчук, беня, новинский, медведчук, аваков? Они сначала ввезут, а потом вывезут. Тебя. Но уже дешевле. Ты философствуй, да связь с реальностью не теряй.
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30.04.2020 17:54 Ответить
я как то не понял эту математику
значит я ввожу товар по заниженной стоимости декларируя 1 грн. потом я продаю его за 20 и меня за это нагибают? на каком основании? он предлагает контроль государства за рынком? а если я купил таки за гривну ходовой товар? тогда что? херь какая то а не философия
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30.04.2020 17:55 Ответить
Локшина це на вуха, а не філософія.

Об'єднати митницю і податкову!!!??? Охреніти від такого дебілізму. А чому не скасувати взагалі все і підпорядкувати диктатору, який буде керувати як йому заманеться?

Ніде такого немає, тому що у ціх органів зовсім різне призначення. Митниця розділяє митні території з різними економічними правилами і того там беруть митні платежі (у нас частіше всього 10%) і беруть/повертають ПДВ на ТОВАРи. Щоб обмін між територіями відбувався без ПДВ, який в різних країнах різний. Порушення митних правил - то контрабанда, яка виникає тому, що економічні правила на ціх окремих територіях різні.

Податкова ж (в ідеалі) збирає на своїй митній території податки з економічних суб'єктів юр.осіб і громадян по одним для всіх правилам в залежності від того це податки на розвиток чи споживання. У нас все не так, а прямо протилежно теорії. Тому і хаос.

Філософію міняти, звісно, треба. Але філософію нерівноправної тоталітарної мафіозно-феодальної держави на філософію рівноправної демократичної держави. Тобто потрібно все перевертати в Україні з голови на ноги. Зарплата повинна стати брутто, а для роботодавця витратами, на які не платяться ніякі податки в т.ч. і ПДВ. Податки з брутто-доходів повинен платити громадянин самостійно. З суми, яка оподатковується, повинні бути виключені витрати на бізнес, медицину, освіту і підвищення кваліфікації, меценатство і суспільно-корисні цілі (наприклад, оборону), сплачені податки (за землю, нерухомість, ПДВ...)... Юр.особи і громадя повинні бути рівноправні і по одним правилам платити податки на споживання і на розвиток.

Все повинно бути як в нормальних державах, прозоро, логічно і однако для всіх, а не як в совкових феодальних Україні і Грузії - антиподах цивілізованого світу.

А коли громадяни будуть рівноправні і податкова система змінена на цивілізовану, то і для митника і прдатківця, які є держслужбовцями з фіксованою брутто-зарплатою в диапазоні 1:7, де 1 середня зарплата по країні, а 7 - найвища зарплата держслужбовця в країні (президента), не буде можливості ВИТРАЧАТИ їх хабарі. Бо займатись бізнесом їм заборонено. Як це є во всіх демократичних країнах.

А інакше ніяк. Ні рівноправ'я, ні верховенства права, ні ринку. Шлях все вниз і вниз, без будь-якого дна.
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30.04.2020 21:33 Ответить
Оказывается что получить деньги мешает не только скучное лицо но и старая философия.
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30.04.2020 17:58 Ответить
Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" говорил очень много правильных вещей .- Никита Потураев. Источник: https://censor.net/n3192756
Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей, о смене философии, - Потураев - Цензор.НЕТ 8479 .
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30.04.2020 18:00 Ответить
Слухачі такі самі.
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01.05.2020 04:46 Ответить
Вся ця патріотична риторика Потураєва - показушна, удавана. Ніхто в зеленій шоблі не слухав Міхо. Вони слухали своїх керівників, які їм в конвертах доплачують по 5 000 в місяць за правильні голосування. Цирк продовжується.
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30.04.2020 18:02 Ответить
2019, Избиратели:
- Владимир Александрович, мы в вас верим! Сделайте так, чтобы у нас всё было!
2020, Зеленский:
- Говно вопрос, сделал. У вас всё было.
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30.04.2020 18:06 Ответить
Саакашвили в Прокуроры! Образование у него соответствует, и весенние посадки обеспечит! Опыт у него огромный в этой области.
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30.04.2020 18:07 Ответить
Увы, но пока в психиатрические больницы - только по очень большому блату. Карантин.
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30.04.2020 18:28 Ответить
псдбл.
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30.04.2020 18:13 Ответить
Да, Сака знатный философ...
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30.04.2020 18:30 Ответить
И это про философию! Сенека мать его.
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30.04.2020 18:36 Ответить


В слуг була філософія???
😁😂😂
Наприклад в колі тіщєнка...
🤣🤣🤣
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30.04.2020 18:47 Ответить
https://twitter.com/oreflyn

https://twitter.com/oreflyn Klawdii https://twitter.com/oreflyn @oreflyn https://twitter.com/oreflyn/status/1255613678076006405 18 ч

Профанація будь якої справи і доведення її до абсурду є завданням московської агентури у владі, яку обрало більшість ,,насєлєнія'' , бо воно хоче москаля.
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30.04.2020 19:22 Ответить
Украинским политикам задали вопрос: на какой должности Саакашвили принес бы наибольшую пользу Украине и куда его в итоге назначат, я полностью согласна с ответом Виктора Чумака: на должности президента Украины.
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30.04.2020 19:34 Ответить
Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей, о смене философии, - Потураев - Цензор.НЕТ 5545
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30.04.2020 19:45 Ответить
Они хоть знают что такое философия и методология? Дебилы, кого вы выбрали...
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30.04.2020 20:11 Ответить
молодец Саакашвили.
мармеладным бото-психозом удовлетворён.
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30.04.2020 20:35 Ответить
Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил много правильных вещей,только Слугам олигархов это не интересно и не нужно , - Потураев
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30.04.2020 20:51 Ответить
Сааку надо брать палюбэ, интереснее будет жизнь.
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30.04.2020 21:45 Ответить
Грузинский уголовный авторитет поучал зелёных шавок. Как Родину предать, как территории отдать, как развивать коррупцию, как готовить убийства, как просрать экономику... У новой власти, также как и у ПР, уголовники в авторитете. Вот такие они пасаны...
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30.04.2020 21:49 Ответить
Об*єднати митницю і податкову ?

Ню-ню.
=дєрзайтє=, нарики.

Служки ж уже об*єднували міністерства, тепер роз*єднують.
Екологію з чимось і окупованих територій і ветеранів, здається ...

саако-"філософія" не нова.
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01.05.2020 04:48 Ответить
 
 