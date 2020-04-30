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В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты
В Черкассах исполнительный комитет городского совета ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Черкасского городского совета.
Отмечается, что решение принято после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантинных ограничений оказались на грани выживания.
Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.
В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:
- магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
- мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
- рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
- летних площадок заведений ресторанного хозяйства.
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Правильно! Самые важные отрасли экономики.... В руководстве и страны и областей - сплошные идиоты.
Есть же умные люди! Респект!
Если местная власть на него забила, то это де-факто федерализация страны.
Само весело будет, если заведения пойдут на поводу местных решений и откроются, а тут придёт патрульная полиция и оштрафует на 17-34 тыс. грн. (в смысле протокол составит).
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Так что доганять будем долго...А если посмотреть статистику, а не ужастики от СМИ,то смертность 2019 и 2020 в Италии на одном уровне.