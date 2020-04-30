В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты

В Черкассах исполнительный комитет городского совета ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Черкасского городского совета.

Отмечается, что решение принято после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантинных ограничений оказались на грани выживания.

Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

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