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Новости Коронавирус и карантин
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В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты

В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты

В Черкассах исполнительный комитет городского совета ослабил карантинные ограничения для части предпринимателей с 1 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Черкасского городского совета.

Отмечается, что решение принято после многочисленных обращений от представителей бизнеса, которые из-за карантинных ограничений оказались на грани выживания.

Предприниматели обещают соблюдать санитарные нормы и правила: установить антисептики при входе в помещение, измерять температуру, следить за количеством людей в магазинах.

В результате обсуждения исполком разрешил возобновить работу:

  • магазинов по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
  • мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для оказания услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
  • рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
  • летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

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Автор: 

карантин (16729) Черкассы (854) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
поеду стричься в черкасы. патлы отрасли капец
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30.04.2020 17:58 Ответить
+8
Зрозуміло, тоді йому не продадуть, нема 18 років.
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30.04.2020 18:42 Ответить
+7
Суровые мужики одевают зимнюю шапочку и безжалостно обрезают всё что из под неё торчит.
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30.04.2020 18:08 Ответить
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ну, усё... народ подкрасится и отъестся/набухается)))...
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30.04.2020 17:55 Ответить
1,5 месяца жрали (пардон, конечно)... пора худеть ))))
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30.04.2020 18:23 Ответить
поеду стричься в черкасы. патлы отрасли капец
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30.04.2020 17:58 Ответить
Суровые мужики одевают зимнюю шапочку и безжалостно обрезают всё что из под неё торчит.
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30.04.2020 18:08 Ответить
А ещё более суровые отрезают всё без шапочки.
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30.04.2020 18:14 Ответить
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 4503
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30.04.2020 18:25 Ответить
)))))) истерика 🤣🤣🤣
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30.04.2020 18:25 Ответить
А може тобі знайти надомницю перукарку?
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30.04.2020 18:34 Ответить
Ха
У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси - Цензор.НЕТ 4831
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03.05.2020 20:41 Ответить
А если копнуть поглубже, то можно увидеть что-то интересное.

В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 9449
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30.04.2020 18:00 Ответить
Забыла добавить: захоронить в выгребную яму.
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30.04.2020 18:25 Ответить
Лучше кремировать ,надежней ,да и тупорылых адептов с 2мя гвоздичками не будет ,твари,падлы ,как же я вас ненавижу
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30.04.2020 18:26 Ответить
А пепел зарядить в ракету и выстрелить в космос ,чтобы этой заразы не было на планете
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30.04.2020 18:28 Ответить
А сопровождающим труп послать труп *****.
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30.04.2020 21:06 Ответить
Епанутый здесь не Шмыгаль, а как раз местная власть. Издает НПА, противоречащие постановлению кабмина, а потом таких открывшихся предпринимателей штрафуют за нарушение карантина.
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30.04.2020 18:36 Ответить
А постановление кабмина нарушает конституцию и законы! Так что оно незаконное!
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30.04.2020 19:01 Ответить
Спасибо за ваше решение, уважаемый судья КСУ.
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30.04.2020 19:21 Ответить
Спочатку я жив в краю не ляканих ідіотів, потім наляканих, а тепер трохи зляканих але ж жрать та гулять хочеться! Весна іде, красу несе, а тій красі радіє все... Нічого в осени продовжимо до наступної весни хворати на голову.
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30.04.2020 18:02 Ответить
В ресторанах в масках сидеть будут?
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30.04.2020 18:03 Ответить
в масках уже мало кто ходит по улице
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30.04.2020 18:10 Ответить
По улице и не обязательно,а в закрытом помещении надо. Интересно чем отличается в лучшую сторону сидение в закрытом ресторане с буханием и пьяными танцами от походов на Пасху в церковь?
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30.04.2020 18:29 Ответить
И устрицы с рыбой в резиновых перчатках есть.
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30.04.2020 18:11 Ответить
в масках самобранках...
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30.04.2020 18:11 Ответить
Черкасская область - 290 случаев;Источник: https://censor.net/n3192554

Из 2 133 коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заняты 158: украинский врач не делает выбор, кому помогать, как это было в ЕС, - Ляшко
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30.04.2020 18:04 Ответить
Однозначно не порядок,надо что бы все койки были заняты
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30.04.2020 18:30 Ответить
щас снимут карантин - так и будет - а я про шо
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30.04.2020 18:35 Ответить
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 9052
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30.04.2020 18:10 Ответить
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3Ih6LbKIXnpz6jDJkfaxc3H7eAh5AL_9bKqxblDj_ZNyqT5x_TFuBV5w4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 По данным Университета Джонса Хопкинса на 29 апреля, число зарегистрированных случаев заражения в Швеции превысило 20,3 тысячи, погибли 2 462 человека. В соседних Дании, Норвегии и Финляндии, выбравших для борьбы с пандемией более жесткие ограничительные меры, общее число зараженных составляет 9,2 тысячи, 7,6 тысячи и 4,9 тысячи соответственно. Число умерших от COVID-19 в соседних странах тоже значительно ниже: в Дании погибли 443 человека, в Норвегии - 38, в Финляндии - 36 человек.
Реальное число случаев заражения коронавирусом в Швеции также может оказаться существенно выше, если страна изменит правила тестирования. В настоящее время тесты делают только людям с симптомами заболевания, которые нуждаются в госпитализации, пациентам из групп риска и тем, кто ухаживает за пожилыми людьми. В отличие от своих соседей, Швеции не удалось снизить и значение индекса репродукции коронавируса R ниже единицы, что означало бы постепенное затухание эпидемии.
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30.04.2020 18:11 Ответить
Ну, за естественный отбор!
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30.04.2020 18:14 Ответить
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 9806
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30.04.2020 18:17 Ответить
Хоть один адекватный горсовет
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30.04.2020 18:21 Ответить
разрешили работу ресторанам и салонам красоты..

Правильно! Самые важные отрасли экономики.... В руководстве и страны и областей - сплошные идиоты.
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30.04.2020 18:22 Ответить
Праздники, вообще-то... да и людям нужен нормальный сервис
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30.04.2020 18:24 Ответить
У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси - Цензор.НЕТ 5345
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30.04.2020 18:34 Ответить
Пусть местная власть валит этот придурковатый карантин. Кабмин с през-м обнести ленточкой на Печерских пагорбах. Коронавирус превратился в Кармановирус - вали конкурентов залпом, вот это возможность! А хто помре - значит судьба такая. На всё воля божья.
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30.04.2020 18:23 Ответить
Коронавирус превратился в Кармановирус - вали конкурентов залпом, вот это возможность! А хто помре - значит судьба такая. На всё воля божья.

Есть же умные люди! Респект!
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30.04.2020 18:54 Ответить
Да пофик, хай заражаются, зато с причёской в гроб пойдут.
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30.04.2020 18:26 Ответить
Включенный фен в салоне при условии одного заражённого это гарантированное заражение всех присутствующих
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30.04.2020 18:32 Ответить
В Черкассах с 1 мая разрешили работу ресторанам и салонам красоты - Цензор.НЕТ 5912
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30.04.2020 18:26 Ответить
Вспоминается отрывок из фильма,,тупой еще тупее,, когда один говорит,,пойди купи на последние деньги самое необходимое..,, и следующий кадр-второй чувак идет с ящиком пива в новом самбреро. Все у вас зелебни через жопу
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30.04.2020 18:27 Ответить
У нас в Чернигове мер тоже издал указ: открыть парикмахерские. Радостные владельцы парикмахерских их пооткрывали, а радостная полиция пришла и оштрафовала их. Потому что постановлением КМУ работа парикмахерских запрещена. Так что будьте аккуратны, черкащане - это может быть ловушка.
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30.04.2020 18:32 Ответить
Так у атрошенко ж "беда": "Детский мир" закрыт и деньги ему не капают, а "Полесье" держится за счёт "ватсонс", салонов связи и "карманного ТВ "детинец". А громадный "кислород", а парикмахерская стоят! Вот атрошенко и неймется.
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30.04.2020 19:00 Ответить
Всё очень просто: есть статья 42 Конституции Украины, которая гарантирует свободу предпринимательской деятельности. Вот пускай на неё и ссылаются, если полиция будет составлять протокол. Согласно статьи 64 Конституции Украины, ограничение конституционный прав возможно только в случае чрезвычайного положения, которого у нас нет. Если это вспомнять, то даже после протокола судьи будут отказываться штрафовать предпринимателей точно также, как уже отказывались штрафовать за выход на улицу без маски или поход в парк.
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30.04.2020 19:02 Ответить
У Черкасах з 1 травня дозволили роботу ресторанам і салонам краси - Цензор.НЕТ 258
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30.04.2020 18:33 Ответить
Що таке айкос?
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30.04.2020 18:36 Ответить
Ваши друзья по несчастью )) электронные сигареты
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30.04.2020 18:40 Ответить
Зрозуміло, тоді йому не продадуть, нема 18 років.
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30.04.2020 18:42 Ответить
Кроме местных запретов действует и общегосударственный (постановление КМ Украины #211 от 11.03.20 г. с изменениями).
Если местная власть на него забила, то это де-факто федерализация страны.

Само весело будет, если заведения пойдут на поводу местных решений и откроются, а тут придёт патрульная полиция и оштрафует на 17-34 тыс. грн. (в смысле протокол составит).
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30.04.2020 18:36 Ответить
В Чернигове так и было, штрафанули открывшуюся парикмахерскую.
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30.04.2020 18:38 Ответить
Они что сдурeли там? КАкиe рeстораны?! Это так важно?
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30.04.2020 18:37 Ответить
Догоним и перегоним Италию!
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30.04.2020 18:39 Ответить
Догоним и перегоним Италию!

У нас слабые уже давно умерли,в Италии ср.продолжительность жизни мужчин -82,5 года.
Так что доганять будем долго...А если посмотреть статистику, а не ужастики от СМИ,то смертность 2019 и 2020 в Италии на одном уровне.
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30.04.2020 18:52 Ответить
У перші три тижні березня смертність на півночі Італії, епіцентрі пандемії коронавірусу в країні, зросла вдвічі в порівнянні з середнім показником 2015-2019 років. Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/2/7108274/ Європейська правда " з посиланням на агентство https://www.ansa.it/ Ansa , про це проінформував Національний інститут статистики Італії ISTAT.У Бергамо, найбільш ураженому північному місті, смертність виросла на 400%. Протягом 2015-2019 років у зазначений період березня тут в середньому помирала 91 людина. У 2020 році померли 398 осіб. Приріст смертності такої ж інтенсивності спостерігався в інших муніципалітетах провінції Бергамо. У столиці північної провінції Брешіа кількість загиблих за перші три тижні березня збільшилася більш ніж удвічі: від 134 у 2015-2019 роках до 381 у 2020 році.
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30.04.2020 19:12 Ответить
AsAs №, а покажите эту статистику нам тоже. Нехорошо одному смотреть
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01.05.2020 01:21 Ответить
В ліс не можна, а в ресторан будь ласка, тому що карантин.
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30.04.2020 18:40 Ответить
В 1937 были враги народа,а тепер вирус.Надо же народ в напряжении держать...
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30.04.2020 18:48 Ответить
Дебилизм. В одном месте запрещают майские шашлыки, в другом - открывают рестораны.
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30.04.2020 19:09 Ответить
забудьте про антисептики для рук!!! єто наколоченое в подвале украинское гуно только к врачам толпами загонять будет. немцьі отказались от своих качественньіх антисептиков для рук в магазинах. все сняли перчатки, но одели намордники. осталась только дезинфекция поверхностей. мойте руки и не лазьте грязньіми себе в лицо. и держите расстояние от 1,5 метра. чихайте и кашляйте в локоть или в свою повязку. все!
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30.04.2020 21:25 Ответить
А чем плохо дезинфицировать руки ПОМИМО дезинфекции поверхностей и масок ?? Пусть дезинфицируют, хотя хорошо бы еще руки мыть научились
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01.05.2020 04:23 Ответить
читай уважно новини і мій комент: ти ризикуєш отримати опіки рук. носи своє в Україні і не будеш збирати віруси у приймальнях дерматологів. руки мить перед дверима магазину? що ще твої таракани хочуть?
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01.05.2020 07:45 Ответить
визачено, що вірус не передається через руки, а лише через аерозоль при видихані. він у повітрі навколо того, хто видихає і є хворим або носієм-безсимптомником. тому і є правило 2 метрів, що твій ніс не втягнув той аерозоль.
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01.05.2020 07:50 Ответить
Удачи местным врачам.
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30.04.2020 21:42 Ответить
значит скоріше буде у населення колективний імунітет. он у америці вже кажуть 21%.
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01.05.2020 07:46 Ответить
ТОПАЗ ДАЙ КОМАНДУ )))
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01.05.2020 00:36 Ответить
 
 